Một máy bay Boeing 767-300 của hãng hàng không Air Niugini chở 146 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống miền Nam Philippines vào rạng sáng 22/11, sau khi phi công nhận được cảnh báo nghi có tia lửa hoặc cháy ở động cơ.

Theo truyền thông Philippines, dẫn thông tin từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines (CAAP), chuyến bay PX19 của Air Niugini khởi hành từ Hong Kong, dự kiến đến Port Moresby, thủ đô Papua New Guinea. Tuy nhiên, máy bay đã phải chuyển hướng và hạ cánh ngoài kế hoạch tại Sân bay Quốc tế Davao vào khoảng 0h08 ngày 22/11.

Ảnh: SCMP

Máy bay Boeing 767-300 hạ cánh an toàn. Toàn bộ 146 người trên máy bay, gồm 137 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn, sau đó được sơ tán bằng máng trượt khẩn cấp. Nhà chức trách xác nhận không có trường hợp thương vong nào.

Theo thông tin ban đầu, các phi công nhận được tín hiệu cảnh báo về khả năng xuất hiện tia lửa hoặc đám cháy liên quan đến động cơ bên phải. Trước nguy cơ mất an toàn, tổ lái quyết định chuyển hướng đến sân bay gần nhất để hạ cánh khẩn cấp.

Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy cả 4 bánh thuộc hệ thống càng hạ cánh bên phải của máy bay đều bị hư hỏng.

Sự cố khiến Sân bay Quốc tế Davao phải tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác ứng phó khẩn cấp và kiểm tra an toàn. Đến 2h05 cùng ngày, sân bay hoạt động trở lại.

CAAP đã cử một điều tra viên tai nạn hàng không đến hiện trường để kiểm tra và làm rõ nguyên nhân sự việc.

Nguồn: SCMP