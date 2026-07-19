Mẫu xe Tesla rẻ nhất trình làng: 2 bánh, giành cho dân chơi nhí, giá chưa đến 6 triệu đồng

Không phải một mẫu ô tô điện đắt đỏ, sản phẩm mới nhất vừa được Tesla trình làng lại là một chiếc xe đạp thăng bằng 2 bánh dành riêng cho trẻ em.

Tesla vừa tạo nên một cơn sốt mới trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, đây không phải là một chiếc ô tô điện quen thuộc. Thay vào đó, Tesla đã bất ngờ ra mắt một mẫu xe đạp thăng bằng. Sản phẩm độc đáo này được thiết kế dành riêng cho các "dân chơi nhí".

Có thể nói, đây chính là mẫu xe Tesla có giá rẻ nhất hiện nay. Mức giá niêm yết của nó chỉ là 225 USD, quy đổi chưa đến 6 triệu đồng. Theo kế hoạch, chiếc xe sẽ chính thức được mở bán vào ngày 31/7 tới.

Sản phẩm mới nhất của Tesla. Ảnh: Tesla

Phù hợp cho trẻ 2-5 tuổi

Chiếc xe đạp thăng bằng Tesla này nhắm đến đối tượng trẻ em, độ tuổi từ 2 đến 5. Điểm nổi bật nhất là bộ khung xe được chế tác từ hợp kim magiê siêu nhẹ. Nhờ đó, người chơi có thể dễ dàng điều khiển chiếc xe một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, lớp sơn hoàn thiện bên ngoài mang đậm dấu ấn đặc trưng của thương hiệu Tesla. Theo thông tin từ Tesla, yên xe có thể điều chỉnh độ cao linh hoạt với 5 vị trí khác nhau. Do đó, chiếc xe sẽ đồng hành một cách lâu dài cùng trẻ.

Nhà sản xuất yêu cầu chiều dài chân tối thiểu của người lái là 35 cm. Đồng thời, trọng lượng tối đa được khuyến nghị khi sử dụng xe là 30 kg. Tuy nhiên, giới hạn chịu tải tuyệt đối của chiếc xe Tesla này lên đến 35 kg. Giống như tên gọi, chiếc xe này hoàn toàn không được trang bị bàn đạp. Nhờ vậy, trẻ nhỏ sẽ học được cách giữ thăng bằng trên hai bánh một cách tự nhiên nhất.

Xe phù hợp cho trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Ảnh: Tesla

Mức giá cạnh tranh

Thực tế, Tesla không phải là nhà sản xuất tiên phong trong phân khúc xe đạp thăng bằng. Trên thị trường, các mẫu xe thông thường hiếm khi được bán với mức giá ngoài 200 USD. Tuy nhiên, những lựa chọn thuộc phân khúc cao cấp nhất lại có giá bán đắt đỏ hơn rất nhiều. So với chúng, mức giá 225 USD của mẫu xe Tesla này là một con số khá hợp lý.

Hơn nữa, hãng xe Tesla đã mang đến cho sản phẩm một diện mạo vô cùng tinh tế. Thiết kế này hoàn toàn phù hợp với ngôn ngữ tối giản quen thuộc của công ty Tesla. Dòng chữ mang tên thương hiệu Tesla được in nổi bật chạy dọc theo hai bên hông xe. Ngoài ra, chiếc logo chữ "T" đặc trưng của Tesla cũng xuất hiện ở khu vực phía trước.

Xe dự kiến được giao hàng từ cuối tháng 8 năm nay. Ảnh: Tesla

Trang web chính thức của Tesla thông báo thời gian giao hàng dự kiến sẽ bắt đầu rơi vào cuối tháng 8. Để sử dụng, khách hàng sẽ cần phải tự tay lắp ráp chiếc xe này tại nhà. Hãng cho biết mọi dụng cụ cần thiết đều đã được đóng gói sẵn trong hộp.