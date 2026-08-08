Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Chạy pin LFP, đi 150km/sạc, Honda Stylo bản điện?

Mẫu xe máy điện sắp ra mắt tại Việt Nam có thiết kế được cho là giống với mẫu Honda Stylo 160.

Trong đà tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường xe hai bánh chạy điện nội địa, thông tin về các mẫu xe máy điện mới liên tục xuất hiện. Trong số này, một mẫu xe đang được chú ý nhiều khi có kiểu dáng quen thuộc.

Mẫu xe máy điện mới sắp được bán ra tại Việt Nam. Ảnh: TMT e Motor

Cụ thể hơn, trong một số bài đăng trên mạng xã hội, người dùng cho rằng mẫu xe mới không chỉ có kiểu dáng tổng thể gợi nhớ đến mẫu Honda Stylo 160 - mẫu xe tay ga cao cấp được nhập khẩu và phân phối tư nhân tại Việt Nam, mà nhiều chi tiết của xe cũng có cùng phong cách, tiêu biểu như cụm đèn pha lục giác cách điệu cùng ốp đèn pha, chi tiết khe gió giả ở sườn. Cụm đèn tín hiệu cũng dễ liên tưởng đến cụm đèn trên mẫu Honda CUV e: đang được bán chính hãng.

Song, đây không phải một mẫu xe của Honda. Các nguồn tin cho biết mẫu xe này mang thương hiệu TMT e Motor - thương hiệu thuộc tập đoàn TMT Group nổi tiếng với việc làm xe tải. Theo thông tin được công bố từ TMT Group, mẫu xe đang gây chú ý có tên Iris, là một trong năm mẫu xe hãng dự kiến giới thiệu trong Quý III/2026 này.

Cận cảnh một số chi tiết trên mẫu TMT Iris. Ảnh: TMT e Motor

Bên cạnh Iris, nhà sản xuất còn giới thiệu đến công chúng mẫu xe mang tên Tansy. Dựa theo thiết kế tổng quan và mức công suất động cơ, Tansy có thể cũng sẽ được định hướng cho phân khúc phổ thông. Qua đó, mẫu xe này chủ yếu phục vụ nhóm khách hàng đại chúng có nhu cầu di chuyển cơ bản và đề cao tính thực dụng trong đời sống hàng ngày.

Dựa trên thông số và các thông tin được công bố, Iris dường như được định vị ở vị trí cao nhất và cao hơn so với Tansy trong phân khúc phổ thông. TMT Iris trang bị động cơ 3.000W, sử dụng 2 pin LFP có thể đi tối đa 150km; Tansy sử dụng động cơ 1.200W, cũng sử dụng pin LFP nhưng quãng đường tối đa kém hơn một chút - đạt 120km. Cả Iris và Tansy sử dụng phanh đĩa ở cả bánh trước và sau, kèm màn hình hiển thị LED.

TMT Tansy. Ảnh: TMT e Motor

Song song với việc phát triển các dòng xe phục vụ mục đích cá nhân, TMT e Motor cũng tập trung khai thác nhóm khách hàng sử dụng xe máy điện làm phương tiện vận chuyển và vận tải. Định hướng này được thể hiện rõ thông qua sự xuất hiện của ba mẫu xe mang tính chuyên dụng cao, bao gồm TMT K1, T2 và Super Max.

TMT Super Max với thiết kế chuyên dụng cho vận tải. Ảnh: TMT e Motor

Việc phát triển dải sản phẩm chuyên chở hàng hóa cho thấy TMT Group đang bám sát xu hướng chuyển đổi phương tiện xanh của các đơn vị logistics và lực lượng giao hàng. Do vậy, thương hiệu không chỉ đơn thuần bán xe để di chuyển mà còn cung cấp các giải pháp giao hàng bền bỉ, an toàn với khả năng chịu tải tốt.

Bằng việc đồng loạt sử dụng nền tảng pin Lithium (LFP) có khả năng chống cháy nổ tốt, dàn xe điện kể trên được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm các phương án vận hành hiệu quả cho mảng xe thương mại.

Bảng tóm lược thông tin một số mẫu xe máy điện sắp ra mắt của TMT e Motor:

Mẫu xe Công suất Vận tốc / Khả năng leo dốc Quãng đường di chuyển / Loại pin Tải trọng Các trang bị nổi bật khác TMT Iris 3000W Đạt 70km/h / Leo dốc 15 độ 150km nhờ 2 pin Lithium (LFP) 150kg Phanh đĩa đôi, chống nước IP67, màn hình LCD TMT Tansy 1200W Đạt 50km/h / Leo dốc 15 độ 120km nhờ pin Lithium (LFP) Không công bố Phanh đĩa an toàn, chống nước IP67 TMT Super Max 6000W Đạt 70km/h / Leo dốc 15 độ 180km nhờ 3 pin Lithium (LFP) 230kg Phanh đĩa đôi, chống nước IP67, màn hình LCD

*thông tin của mẫu K1 và T2 không được công bố