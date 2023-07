Mẫu tai nghe "không nắp đậy" cực lạ: Giá chỉ 600 nghìn nhưng sở hữu tính năng không sản phẩm nào có

Tai nghe "quốc dân"

Việc Apple loại bỏ giắc cắm tai nghe trên iPhone ba năm trước đã tạo ra một làn sóng tai nghe không dây Bluetooth đổ bộ trên thị trường, với đủ mọi loại giá. Hiện tại có rất nhiều tai nghe không dây tuyệt vời để lựa chọn, nhưng bạn cần phải chi một khoản tiền kha khá để sở hữu, có thể là vài triệu đồng.

Tìm kiếm một chiếc tai nghe không dây có giá vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng là điều không dễ dàng. Nếu đã mệt mỏi với những chiếc tai nghe giá rẻ nhưng chỉ dùng vài tháng đã hỏng hay âm thanh quá tệ, hãy thử qua JLab Go Air.

Được mệnh danh là mẫu tai nghe "quốc dân" dẫn đầu trong danh sách tai nghe giá rẻ (dưới 30 USD) bán chạy nhất tại Mỹ, JLab Go Air nhận được rất nhiều đánh giá tích cực trên các trang review với điểm số dao động từ 3,9 đến 4,5/5.

Không giống như nhiều sản phẩm giá rẻ đến từ các thương hiệu không mấy tiếng tăm trên thị trường, Go Air gây ấn tượng độ hoàn thiện và sự tiện lợi.

Mặc dù ít được biết đến ở Việt Nam nhưng JLab lại là cái tên rất phổ biến tại Mỹ, với hàng loạt mẫu tai nghe có hiệu năng trên giá thành tốt, là giải pháp thay thế có giá trị cho các loại tai nghe khác đắt tiền hơn.

Go Air có thiết kế khá cơ bản và nhỏ nhắn, mang lại cảm giác đeo thoải mái. Vỏ ngoài của tai nghe có logo JLab và đây cũng là nơi có các nút điều khiển cảm ứng với các chức năng phát và tạm dừng nhạc, chuyển nhạc, thay đổi âm lượng và điều chỉnh cấu hình âm thanh.

Hộp sạc không nắp là thiết kế tạo nên sự khác biệt của Go Air. Người dùng có thể yên tâm về việc tai nghe không bị rơi bởi nam châm giữ cố định tai nghe rất chắc chắn. Đặc biệt, hộp sạc còn đi kèm với cáp USB-A tích hợp có thể gập lại dưới đáy, giúp người dùng có thể sạc pin bất cứ đâu.

Với tầm giá 600 nghìn đồng, bạn sẽ không thể đòi hỏi trên JLab Go Air tính năng khử tiếng ồn, chất lượng cuộc gọi cao hoặc thời lượng pin dài, thứ vốn chỉ có trên các tai nghe nhét tai không dây đắt tiền, nhưng Go Air làm tốt mọi thứ còn lại, có phần nhỉnh hơn các mẫu tai nghe giá rẻ thông thường về mặt âm thanh và cảm giác đeo.

Về thời lượng pin, JLab Go Airs có thể chơi nhạc tối đa 5h trên tai nghe và 15h trên hộp sạc. Công nghệ và xếp hạng chống nước không phải điểm mạnh, khi tai nghe tương thích với Bluetooth 5.0 và hỗ trợ codec Bluetooth AAC/SBC, xếp hạng IP44.

Phù hợp với ai?

Một tính năng thú vị khác với mức giá rẻ của JLab Go Airs là khả năng kết nối độc lập cả hai bên tai, không phải chỉ bó buộc vào tai phải như nhiều tai nghe khác. Điều đó có nghĩa là người dùng có thể nghe bằng một bên tai bất kỳ trong khi bên kia vẫn nằm trong hộp sạc.

Âm thanh của Go Air ấm áp và tràn đầy năng lượng, phù hợp cho các hoạt động tập luyện và nút tai silicon đi kèm cách âm tốt với thế giới bên ngoài.

Âm trầm dày đặc là đặc trưng của JLab Go Airs, lấn át các dải khác, nhưng về cơ bản mang lại âm thanh nịnh tai, phù hợp đối với hầu hết người dùng phổ thông, không quá cầu kỳ về chất âm.

Tai nghe đi kèm với 3 cài đặt EQ tùy theo sở thích của người dùng và có thể chuyển đổi ngay trên nút cảm ứng. Cấu hình âm thanh có ba dạng, dành cho người thích âm trầm, giọng hát hoặc âm trung.

Nếu bạn là người không quá chú trọng đến chất âm chi tiết, hay thường xuyên phải di chuyển hoặc tập thể dục, JLab Go Airs là lựa chọn phù hợp, đặc biệt khi xét đến tính nhỏ gọn, dễ sử dụng, sạc ở khắp mọi nơi và giá thành rẻ đến mức không cần quá quan tâm đến việc nâng niu chúng hàng ngày giống như các mẫu tai nghe có giá vài triệu đồng như AirPods.

Nhược điểm của JLab Go Air cũng đến từ thiết kế phá cách trên hộp sạc. Bạn có thể cảm thấy an toàn khi tai nghe dính chặt trong hộp, nhưng tai nghe không có nắp đồng nghĩa với việc chúng dễ tiếp xúc với bụi bẩn hoặc những mảnh vụn trong túi quần, túi áo. Do đó, bạn có thể sẽ cần phải vệ sinh tai nghe khá thường xuyên.