HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mẫu iPhone màn hình lớn đang có giá giảm gần chục triệu đồng

Huỳnh Duy
|

Mẫu iPhone màn hình lớn của Apple đã giảm gần 10 triệu đồng, đưa mức giá về ngưỡng dễ tiếp cận hơn với người dùng.

Chỉ sau chưa đầy 9 tháng lên kệ, iPhone Air đã ghi nhận mức giảm giá tới 9,5 triệu đồng tại nhiều hệ thống bán lẻ. Đây là một trong những mẫu iPhone có tốc độ điều chỉnh giá mạnh nhất của Apple trong những năm gần đây, đưa sản phẩm từ phân khúc cao cấp xuống mức giá dễ tiếp cận hơn.

Theo ghi nhận ngày 7/7 tại hai hệ thống bán lẻ lớn là Thế Giới Di Động và FPT Shop, giá iPhone Air vẫn duy trì ở mức thấp như tháng trước, giảm từ 9-9,5 triệu đồng so với giá niêm yết khi ra mắt.

Cụ thể, phiên bản iPhone Air 256GB hiện được bán với giá 22,89-22,99 triệu đồng, thấp hơn khoảng 9 triệu đồng so với mức giá gốc 31,99 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản 512GB có giá dao động 28,99-30,99 triệu đồng, giảm tới 9,5 triệu đồng. Phiên bản dung lượng 1TB hiện tạm thời hết hàng tại một số hệ thống.

IPhone Air giảm giá gần 10 triệu đồng , cơ hội sở hữu smartphone màn hình lớn - Ảnh 1.

iPhone Air là dòng smartphone mới của Apple, hướng đến người dùng ưu tiên thiết kế mỏng nhẹ nhưng vẫn muốn sở hữu màn hình lớn và hiệu năng cao. (Ảnh minh hoạ)

Việc giảm giá sâu khiến iPhone Air trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý ở phân khúc trên 20 triệu đồng, đặc biệt với người dùng muốn trải nghiệm thiết kế mới của Apple nhưng không muốn chi quá nhiều cho các mẫu Pro.

Điểm nổi bật nhất của iPhone Air nằm ở thiết kế siêu mỏng. Máy chỉ dày 5,6 mm và nặng 165 g, trở thành mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple. Thiết kế mới mang đến cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được độ cứng cáp nhờ khung kim loại và cách hoàn thiện đặc trưng của hãng.

Bên cạnh ngoại hình khác biệt, thiết bị vẫn sở hữu màn hình 6,5 inch, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí, làm việc và xem nội dung trên không gian hiển thị lớn.

Về cấu hình, iPhone Air được trang bị chip A19 Pro, tương tự dòng iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Bộ xử lý này mang lại hiệu năng mạnh mẽ cho các tác vụ từ làm việc đa nhiệm đến chơi game hay xử lý đồ họa.

Đáng chú ý, chip A19 Pro còn tích hợp bộ tăng tốc AI trên từng nhân đồ họa, giúp cải thiện khả năng xử lý các tính năng trí tuệ nhân tạo, chỉnh sửa hình ảnh và tối ưu hiệu suất trong các tựa game có đồ họa cao.

IPhone Air giảm giá gần 10 triệu đồng , cơ hội sở hữu smartphone màn hình lớn - Ảnh 2.

iPhone Air sở hữu màn hình 6,5 inch, đáp ứng tốt nhu cầu xem phim, chơi game và làm việc. (Ảnh minh hoạ)

Dù sở hữu thân máy mỏng, thời lượng pin vẫn là điểm mạnh của sản phẩm. Theo công bố của Apple, iPhone Air có thể phát video liên tục tới 27 giờ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cả ngày đối với người thường xuyên làm việc hoặc di chuyển.

Việc giá bán giảm mạnh chỉ sau vài tháng mở bán giúp iPhone Air tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng đến những người yêu thích công nghệ muốn trải nghiệm thiết kế mới của Apple mà không phải bỏ ra mức chi phí gần 32 triệu đồng như thời điểm sản phẩm ra mắt. Với mức giá hiện tại, đây được xem là một trong những mẫu iPhone màn hình lớn đáng chú ý trên thị trường trong giai đoạn giữa năm.

Nhìn Trung Quốc trông thi đại học cứ như "đánh trận" thế này, muốn "gian lận đạt điểm 10 Toán" còn khó hơn lên trời!
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Trung Quốc

Apple

fpt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

Làm việc tự do được Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội, nhận lương hưu như bình thường

01:04
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

Hà Nội vừa thông qua nghị quyết ưu tiên về nhà ở cho người thuộc diện thu hồi đất

01:13
Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

Nghỉ hưu sớm 5 năm không bị giảm tỷ lệ hưởng lương hưu: Điều kiện thực tế là gì?

01:03
Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

Nếu về Việt Nam, xe tay ga cốp nhỉnh hơn Lead, đầy bình đi hơn 400 km sẽ cạnh tranh Vision và FreeGo

01:38
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại