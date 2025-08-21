Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 20/8, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Nga ủng hộ những đảm bảo an ninh “thực sự đáng tin cậy cho Ukraine”, và đề xuất những đảm bảo này có thể được xây dựng dựa trên dự thảo thỏa thuận tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) vào năm 2022, trong những tuần đầu của cuộc xung đột.

Ông cũng đề cập đến việc các lãnh đạo châu Âu đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hồi đầu tuần này để thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

"Chúng tôi không thể đồng ý với việc họ đề xuất giải quyết các vấn đề an ninh, an ninh tập thể, mà không có Nga. Điều này sẽ không hiệu quả", ông Lavrov nói. “Tôi chắc chắn rằng phương Tây, trên hết là Mỹ, hiểu rất rõ việc thảo luận nghiêm túc các vấn đề an ninh mà không có Nga là một điều không tưởng, một con đường đi vào ngõ cụt”.

Những bình luận của ông Lavrov nhấn mạnh yêu cầu đối với các chính phủ phương Tây về việc thảo luận với Nga trong các vấn đề an ninh liên quan đến Ukraine và châu Âu, điều mà Mátxcơva cho biết đến nay phương Tây vẫn từ chối.

Tuần này, Mátxcơva cũng tái khẳng định lập trường kiên quyết bác bỏ "bất kỳ kịch bản nào liên quan đến việc triển khai quân đội của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ukraine".

Ông Lavrov cáo buộc các nhà lãnh đạo châu Âu làm leo thang tình hình nhằm thay đổi lập trường của chính quyền Mỹ và cá nhân Tổng thống Donald Trump. “Chúng tôi không nghe thấy bất kỳ ý tưởng mang tính xây dựng nào từ phía châu Âu ở đó", ông Lavrov nói.

Ngày 18/8, ông Trump cho biết Mỹ sẽ giúp đảm bảo an ninh cho Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga. Sau đó, ông loại trừ việc đưa quân đội Mỹ vào Ukraine, nhưng tuyên bố có thể cung cấp hỗ trợ trên không cho Kiev.

Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, các đề xuất được thảo luận giữa Nga và Ukraine tại Istanbul năm 2022 là một "ví dụ rất tốt" về một kế hoạch an ninh khả thi. Ông lưu ý, dự thảo này cũng yêu cầu Ukraine trở thành một quốc gia trung lập và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. Thay vào đó, Ukraine sẽ nhận được sự đảm bảo an ninh từ một nhóm các quốc gia, bao gồm năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc - Trung Quốc, Nga, Mỹ, Anh và Pháp.

Dự thảo nêu rõ các quốc gia bảo lãnh - bao gồm Nga - sẽ tôn trọng và tuân thủ nền độc lập và chủ quyền của Ukraine, đồng thời kiềm chế đe dọa hoặc sử dụng vũ lực chống lại nước này.

Ukraine muốn các quốc gia bảo lãnh sẽ cung cấp hỗ trợ trong trường hợp nước này bị tấn công, bao gồm "đóng cửa không phận Ukraine, cung cấp vũ khí cần thiết, sử dụng vũ lực để khôi phục và sau đó duy trì an ninh của Ukraine như một quốc gia trung lập vĩnh viễn".