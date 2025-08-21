Từ chỉ trích đến khen ngợi: 'Lá bùa may mắn' giúp Tổng thống Ukraine xích lại gần ông Trump

Hãng Reuters (Anh) ngày 19/8 đưa tin, khi nhà thiết kế người Ukraine Viktor Anisimov mang đến giới thiệu với Tổng thống Volodymyr Zelensky một bộ vest đen mới vào ngày 15/8, bộ vest đã được thêm một chi tiết nhỏ: một đường xẻ tà ở phía sau lưng áo khiến nó trông gần giống một bộ vest dân sự hơn, so với những bộ trang phục kiểu quân đội mà ông Zelensky thường mặc trong suốt cuộc xung đột Nga - Ukraine.

"Đây là hy vọng của chúng tôi về hòa bình", nhà thiết kế Anisimov nói với Reuters về sự thay đổi trang phục này. "Chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi thêm một chút gì đó tinh tế vào thiết kế, từ trang phục dân sự đến quân phục của ông ấy, thì nó sẽ giống như một lá bùa may mắn."

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 18/8. Ảnh: Getty

Hôm 18/8, “lá bùa may mắn” đó đã tạo nên bầu không khí ấm áp cho cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Ukraine với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Ngay sau khi ông Zelensky đến, ông Trump đã đưa ra lời khen ngợi về bộ vest.

Theo Reuters, bộ trang phục tối màu theo phong cách quân đội của Tổng thống Zelensky là một trong những thứ bị ông Trump phản đối trong cuộc họp thảm họa tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2/2025, khi nhà lãnh đạo Ukraine bị chỉ trích công khai.

Nhà thiết kế Anisimov, 61 tuổi, đến từ vùng Chernihiv phía bắc Ukraine, cho biết ông đã xem video về cuộc gặp gỡ đó và cảm nhận được những lời chỉ trích.

Một phóng viên tại Nhà Trắng - người từng hỏi ông Zelensky hồi tháng 2 tại sao ông không mặc vest - cũng đã khen ngợi trang phục của nhà lãnh đạo Ukraine vào ngày 18/8, nói rằng: "Ông trông thật tuyệt vời trong bộ vest đó."

Nhà thiết kế Anisimov cho biết lần này ông không chờ đợi những lời chỉ trích hay khen ngợi mà muốn đảm bảo rằng Tổng thống Ukraine trông thật nghiêm trang.

Reuters đưa tin, Tổng thống Zelensky đã mặc trang phục kiểu quân đội, thường là áo không cổ và đi bốt cao cổ, để thể hiện sự đoàn kết với quân đội Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng nổ vào tháng 2/2022.

"Vào thời điểm này, bên trong chúng ta, tất cả đã thay đổi, mọi thứ đã thay đổi, cuộc sống cũng đã thay đổi. Đó là một điểm không thể quay lại", ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với một đơn vị truyền thông Ukraine vào năm 2023.

Bộ trang phục tối màu theo phong cách quân đội của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một trong những yếu tố bị chỉ trích trong cuộc họp tại Nhà Trắng hồi tháng 2/2025. Ảnh: AFP

Yêu cầu khẩn cấp

Nhà thiết kế Anisimov tiết lộ, bộ vest đen mà Tổng thống Zelensky mặc hôm 18/8 ban đầu được giới thiệu cùng với một bộ vest xanh navy giống hệt, như một ý tưởng trang phục cho lễ kỷ niệm Ngày Độc lập Ukraine 24/8.

Vào ngày 15/8, Anisimov đã mang bộ vest về để sửa lại một số chi tiết. Trước khi ông kịp chỉnh sửa tay áo, điện thoại đã réo vang với một yêu cầu khẩn cấp từ chính quyền Ukraine vào ngày 16/8: Tổng thống Zelensky cần bộ vest này cho chuyến công du nước Mỹ của mình.

Nhà thiết kế Anisimov cho biết ông đã lấy quân phục làm nguồn cảm hứng để đảm bảo tính linh hoạt cho tất cả các món đồ trong bộ sưu tập trang phục của Tổng thống Zelensky.

"Tôi không thể nói rằng chúng tôi may [một bộ vest] dành riêng cho Hội nghị thượng đỉnh NATO hay cho một cuộc hội đàm quan trọng với ông Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu. Bộ vest chỉ là một bộ vest thôi", Anisimov nói, đồng thời cho biết thêm rằng Tổng thống Zelensky có khoảng năm chiếc áo khoác trông tương tự với những điểm chỉnh sửa nhỏ.

Theo Reuters, Tổng thống Zelensky đã mặc trang phục do Anisimov thiết kế đến lễ tang của Giáo hoàng Francis vào tháng 4 và Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6 - cả hai sự kiện đều giúp đưa Mỹ và Ukraine xích lại gần nhau hơn sau sự rạn nứt công khai hồi tháng 2.