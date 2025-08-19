'Quái thú' 1,5 triệu USD biến cuộc gặp thượng đỉnh Trump – Putin ở Alaska thành khoảnh khắc biểu tượng

Tờ Business Insider (Mỹ) đưa tin, khi Tổng thống Mỹ không bay bằng chuyên cơ Air Force One hoặc ngồi trực thăng Marine One, nhân vật quyền lực nhất nước Mỹ sẽ di chuyển khắp nơi trên một chiếc xe limousine có biệt danh "The Beast" (có nghĩa là: Quái thú).

Nặng 9 tấn và được trang bị hệ thống an ninh và liên lạc tiên tiến, mẫu xe "The Beast" mới nhất được ra mắt vào năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Theo báo cáo, chi phí chế tạo vào khoảng 1,5 triệu USD.

Theo Business Insider, vào cuối tuần qua, chiếc limousine này đã trở thành tâm điểm chú ý khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngồi cùng xe khi hai người gặp nhau ở bang Alaska (Mỹ) để thảo luận về cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Tạp chí Newsweek (Mỹ) cho hay, việc các nhà lãnh đạo của hai cường quốc, đặc biệt là những nước không phải đồng minh, ngồi chung xe như vậy là điều hiếm thấy.

Giới quan sát nhận định, cử chỉ này nhấn mạnh mục đích của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga chính là sự đoàn kết, ngay cả khi kết quả vẫn chưa rõ ràng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin cùng bước vào chiếc "The Beast" và di chuyển tại Alaska (Mỹ) vào ngày 15/8/2025. Nguồn: Oneindia

'The Beast' có gì đặc biệt?

Theo Business Insider, các Tổng thống Mỹ đã sử dụng xe limousine của hãng Lincoln từ đầu thế kỷ 20 cho đến những năm 1980, khi chính quyền Tổng thống Ronald Reagan (nhiệm kỳ 1981-1989) chuyển sang xe của hãng Cadillac.

Mẫu xe limousine mới nhất để phục vụ Tổng thống Mỹ được Cơ quan Mật vụ nước này đưa vào sử dụng vào năm 2014, và được Tổng thống Donald Trump sử dụng lần đầu tiên vào năm 2018.

Được thiết kế trông giống như phiên bản kéo dài của mẫu xe Cadillac XT6, khung gầm của chiếc limousine này thực chất là khung gầm của xe bán tải Chevrolet Kodiak do General Motors sản xuất, kênh NBC News (Mỹ) đưa tin. Chiếc xe nặng khoảng 9 tấn và có chi phí chế tạo ước tính 1,5 triệu USD.

Chiếc xe bọc thép hạng nặng này có khả năng chống đạn, chống nổ và chống lại các cuộc tấn công sinh hóa.

Mặc dù thông tin chi tiết về các trang bị an ninh của chiếc limousine không được công khai, NBC News đưa tin rằng chiếc xe có hệ thống nhìn ban đêm, khả năng phun hơi cay và tay nắm cửa có thể giật điện để ngăn chặn kẻ xâm nhập.

Các cửa sổ của xe được cho là dày khoảng 7,6 cm và lớp giáp dày khoảng 20,3 cm.

"The Beast" cũng được trang bị các vật tư y tế, bao gồm cả tủ lạnh chứa máu dự phòng trùng với nhóm máu của Tổng thống Mỹ.

Hệ thống liên lạc an toàn của chiếc limousine có thể gửi mã phóng vũ khí hạt nhân.

Huy hiệu Tổng thống Mỹ xuất hiện trên toàn bộ thiết kế của chiếc xe.

Bên trong xe có giá đỡ chai nước và ghế da sang trọng. Theo Cơ quan Mật vụ Mỹ, những chiếc limousine phục vụ Tổng thống trước đây còn có một chiếc bàn gấp.

Chiếc limousine có thể chứa tối đa 7 người.

Huy hiệu Tổng thống Mỹ bên trong cửa của "The Beast". Ảnh: Getty

Biểu tượng quyền lực của Tổng thống Mỹ

Theo Cơ quan Mật vụ Mỹ, những chiếc xe limousine này được vận chuyển bằng máy bay chở hàng quân sự, chẳng hạn như vận tải cơ C-17 của Không quân Mỹ, để sử dụng trong các chuyến công du của Tổng thống Mỹ.

Khi ra nước ngoài, xe limousine của Tổng thống Mỹ sẽ treo cờ Mỹ và cờ của quốc gia sở tại.

Vào Ngày nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ, các nhân viên Mật vụ sẽ thay đổi biển số xe.

Trang Axios (Mỹ) đưa tin, một số tổng thống Mỹ đã sử dụng biển số xe với khẩu hiệu "Chấm dứt chính sách đánh thuế mà không có đại diện" của Washington, DC, trong khi những tổng thống khác đã gỡ bỏ khẩu hiệu.

Trước Ngày nhậm chức lần thứ hai của Tổng thống Donald Trump, các nhân viên Mật vụ cũng đã đánh bóng "The Beast".

Hai ông Joe Biden (Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2021-2025) và Donald Trump đã cùng nhau đến dự lễ nhậm chức của ông Trump vào tháng 1/2025 trên chiếc limousine này.

Được hỗ trợ bởi đoàn xe hộ tống, "The Beast" vẫn là biểu tượng dễ nhận biết ngay lập tức về quyền lực của Tổng thống Mỹ. Ảnh: Getty

"Có thể khẳng định rằng hệ thống an ninh và liên lạc được mã hóa của chiếc xe này khiến nó trở thành phương tiện bảo vệ tiên tiến nhất về mặt công nghệ trên thế giới", Trợ lý Giám đốc Văn phòng Hoạt động Bảo vệ của Cơ quan Mật vụ Mỹ nói về "The Beast", được trang web chính thức của Cơ quan Mật vụ Mỹ đăng tải.