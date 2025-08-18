'Quan tài bay' và những vụ mua hớ triệu đô của Malaysia: Quốc vương cảnh báo các quan chức

Chanel News Asia (CNA) đưa tin, Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar đã ra lệnh cho chính phủ nước này hủy bỏ kế hoạch mua sắm trực thăng Black Hawk đã hơn 30 năm tuổi, ví chúng như "quan tài bay".

Trong những bình luận gay gắt hôm 16/8, Quốc vương Ibrahim cũng lên tiếng chỉ trích "các đặc vụ và nhân viên bán hàng" trong Bộ Quốc phòng Malaysia, cảnh báo họ đừng "lừa" ông.

Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar tại lễ diễu binh kỷ niệm 60 năm thành lập Trung đoàn Đặc nhiệm Malaysia tại Mersing vào ngày 16/8/2025. Ảnh: Facebook/Quốc vương Sultan Ibrahim Iskandar

Phát biểu tại lễ diễu binh ở thị trấn Mersing, bang Johor, Malaysia, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trung đoàn Đặc nhiệm Malaysia, Quốc vương Ibrahim - Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Malaysia - đã nhắc nhở Bộ Quốc phòng nước này "đừng lặp lại những sai lầm trong quá khứ" trong việc mua sắm.

Ông lấy ví dụ về việc Malaysia mua máy bay phản lực SkyHawk vào những năm 1980.

Theo The Straits Times, máy bay A-4 Skyhawk do McDonnell Douglas (nay là Boeing) phát triển có mối liên hệ chặt chẽ với Không quân Hoàng gia Malaysia - lực lượng đã mua 80 chiếc từ Mỹ vào năm 1982 với giá 1 triệu USD/chiếc, trước khi cho nghỉ hưu toàn bộ phi đội do tỷ lệ tai nạn cao.

"Liệu chúng ta [Malaysia] có nên đưa phi công vào 'quan tài bay' không? Hãy tự suy nghĩ đi", Quốc vương Ibrahim nói.

"Tôi tin rằng tất cả những điều này xảy ra bởi vì Bộ Quốc phòng có rất nhiều đặc vụ hoặc cựu tướng lĩnh đã trở thành người bán hàng. Thậm chí còn có các công ty dệt may muốn bán máy bay không người lái cho chúng ta.”

"Nếu chúng ta phải tuân theo giá bị thổi phồng của bên trung gian trong mọi lần mua sắm, thì ngân sách phân bổ hiện tại sẽ không đủ. Vì vậy, đừng cố lừa tôi. Nếu các vị không muốn nghe tôi, tôi sẽ không khiển trách các vị nữa sau chuyện này”, Quốc vương Ibrahim tuyên bố trong những bình luận được đăng tải trên trang Facebook chính thức của ông.

The Straits Times đưa tin, Nhiếp chính vương Tunku Ismail của Johor - con trai Quốc vương Ibrahim, cũng như Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Mohamed Khaled Nordin, Tư lệnh Quân đội Malaysia Mohd Nizam Jaffar và Tư lệnh Lục quân Muhammad Hafizuddeain Jantan cũng có mặt tại sự kiện hôm 16/8.

Không quân Hoàng gia Malaysia đã mua 80 chiếc A-4 Skyhawk do McDonnell Douglas (nay là Boeing) phát triển vào năm 1982 với giá 1 triệu USD/chiếc, trước khi cho nghỉ hưu toàn bộ phi đội do tỷ lệ tai nạn cao. Ảnh: Reddit

'Đừng lãng phí thời gian mua những thứ vô nghĩa'

Theo CNA, các hãng truyền thông đưa tin rằng Malaysia đã ký một thỏa thuận vào tháng 5/2023 để thuê 4 trực thăng Black Hawk từ một công ty địa phương có tên là Aerotree Defence and Services với giá 187 triệu Ringgit Malaysia (RM, tương đương 44,4 triệu USD) trong 5 năm.

Một số báo cáo cho biết Bộ Quốc phòng Malaysia đã hủy hợp đồng vào tháng 11 năm ngoái sau khi công ty nêu trên không giao máy bay mặc dù đã ba lần thay đổi thời hạn bàn giao.

Vào tháng 3 năm nay, Thứ trưởng Quốc phòng Malaysia Adly Zahari từng nói rằng bộ của ông đang đánh giá lại phương án tiếp cận tốt nhất để mua trực thăng Black Hawk.

Ông Adly nói thêm rằng việc đánh giá sẽ xem xét mô hình cho thuê trước đây hoặc thỏa thuận giữa chính phủ với chính phủ, và quyết định sẽ được đưa ra trong năm nay.

"Chúng tôi cần xem xét lại quy trình hiện tại, đặc biệt là về giá cả, vì chúng tôi nhận thấy đây là điều cần thiết đối với bộ. Cần phải thực hiện một số bước trước khi xác định phương án mua sắm tốt nhất và đẩy nhanh quá trình này", The Straits Times dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Malaysia.

Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar đã ra lệnh cho chính phủ nước này hủy bỏ kế hoạch mua sắm trực thăng Black Hawk đã hơn 30 năm tuổi, ví chúng như "quan tài bay". Ảnh: X

Hôm 16/8, Quốc vương Ibrahim cho biết những người phụ trách việc mua sắm khí tài quân sự phải đảm bảo rằng công tác đánh giá được thực hiện một cách minh bạch, chứ không chỉ dựa trên đề xuất của các đại lý hoặc những người có lợi ích.

"Đừng lãng phí thời gian mua những thứ vô nghĩa không phù hợp với nhu cầu của quân đội. Nếu các vị không biết giá thực tế trên thị trường là bao nhiêu, hãy hỏi tôi trước”, ông nói.

Quốc vương Malaysia nói thêm rằng, 5 năm trước, ông đã đặt câu hỏi về việc mua xuồng đột kích thân cứng cho lực lượng biệt kích với giá 5 triệu RM trong khi bản thân ông có thể tìm được một chiếc tàu tốt hơn với giá dưới 2 triệu RM.

“Gần đây, tôi nghe nói có đề xuất mua một chiếc xuồng tương tự nhưng kích thước lớn hơn, với giá gần 10 triệu RM. Điều này là vô lý và cần phải được xem xét cẩn thận”, Quốc vương Ibrahim nói.

Theo The Straits Times, sau phát biểu của Quốc vương Malaysia, Bộ trưởng Quốc phòng Khaled cho biết cơ quan này sẽ đảm bảo việc hiện đại hóa các khí tài quân sự sẽ phù hợp với nhu cầu của lực lượng vũ trang Malaysia. Điều này cũng áp dụng cho Trung đoàn Đặc nhiệm Malaysia.

"Tôn trọng lời giáo huấn của Quốc vương, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục nhấn mạnh vào khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang", ông Khaled nói.

"Chúng tôi sẽ hiện đại hóa các khí tài quân sự phù hợp với nhu cầu của họ, bao gồm cả nhu cầu của trung đoàn."