Quân đội Philippines bác bỏ tin tàu chiến Malaysia đối đầu với tàu Philippines ở vùng biển tranh chấp

Tiêu điểm

Quân đội Philippines (AFP) ngày 13/8 bác bỏ một đoạn video lan truyền trên nền tảng YouTube, bị cho là mô tả cuộc đối đầu giữa Hải quân Philippines và Hải quân Hoàng gia Malaysia gần vùng biển Sabah đang tranh chấp, gọi đây là “bịa đặt”.

Bối cảnh

Đoạn video dài 12 phút, đăng trên kênh Info Spark Hub với tiêu đề “Philippines vs. Malaysia: Căng thẳng gia tăng liên quan đến Sabah và Biển Đông”, khẳng định một tàu Hải quân Philippines đã cắt ngang nhóm tàu đánh cá ở vùng biển tranh chấp, khiến một tàu Malaysia phải phản ứng và yêu cầu tàu Philippines rời đi.

Theo video, cuộc đối đầu đã kết thúc mà không có bạo lực sau "những cuộc thương lượng căng thẳng". “Các con tàu rời đi nhưng thông điệp rất rõ ràng – lần sau kết quả có thể sẽ không còn nhẹ nhàng như vậy nữa”, kênh Info Spark Hub bình luận.

Lập trường của Philippines

AFP khẳng định không hề xảy ra vụ việc nào như trong video, đồng thời chỉ trích đây là sản phẩm thông tin sai lệch nhằm gây hiểu nhầm công chúng, làm xói mòn lòng tin vào quân đội Philippines, và gây căng thẳng không cần thiết trong quan hệ ngoại giao 60 năm với Malaysia.

AFP nhấn mạnh: “Những thông tin sai lệch như vậy đe dọa hòa bình và ổn định khu vực, chỉ phục vụ cho mục tiêu chính trị hoặc chiến lược. Sự thật là vũ khí phòng thủ mạnh mẽ nhất".

Đáng chú ý

Philippines tái khẳng định cam kết minh bạch, bảo vệ lợi ích quốc gia và duy trì quan hệ ổn định với Malaysia, đồng thời cảnh báo về tác động nguy hiểm của các nội dung bịa đặt trên mạng.

(Theo Thông tấn xã Philippines, Lực lượng vũ trang Philippines)