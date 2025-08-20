Làm trung gian hòa giải Nga – Ukraine, ông Trump tiết lộ 'muốn cố gắng được lên thiên đàng'

"Nếu tôi có thể cứu 7.000 người khỏi bị giết mỗi tuần, tôi nghĩ đó là một điều tốt... Tôi muốn cố gắng được lên thiên đàng nếu có thể", ông Trump tiết lộ trong chương trình buổi sáng "Fox & Friends" trên kênh Fox News (Mỹ).

Tại buổi họp báo sau đó cùng ngày, khi được hỏi về câu nói này của Tổng thống Trump, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết ông Trump hoàn toàn nghiêm túc. "Tôi nghĩ Tổng thống muốn lên thiên đàng, và tôi hy vọng tất cả chúng ta trong căn phòng này cũng vậy."

Theo kênh NDTV (Ấn Độ), ông Trump đã có thái độ sùng đạo hơn kể từ khi sống sót sau vụ ám sát hụt hồi năm ngoái. Ông từng tuyên bố trong lễ nhậm chức vào tháng 1/2025 rằng ông đã được "Chúa cứu rỗi để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "muốn lên thiên đàng" và việc làm trung gian hòa giải Nga - Ukraine sẽ giúp ích cho ông. Ảnh: Getty

Cũng tại buổi họp báo ngày 19/8, người phát ngôn Nhà Trắng Leavitt xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao đổi qua điện thoại với ông Trump rằng ông đã đồng ý bắt đầu giai đoạn tiếp theo của tiến trình hòa bình. Giai đoạn này sẽ bao gồm một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tiếp theo là một hội nghị thượng đỉnh ba bên với sự tham dự của ông Trump "nếu cần thiết".

Theo tờ Kyiv Independent, những bình luận này được đưa ra khi ông Zelensky cùng nhiều nhà lãnh đạo châu Âu gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng vào ngày 18/8. Giọng điệu tích cực của cuộc gặp đánh dấu sự thay đổi rõ rệt so với cuộc gặp gỡ đầy căng thẳng giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Ukraine hồi tháng 2.

Chuyến đi của ông Zelensky tới Washington diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump tiếp đón người đồng cấp Nga Putin ở Alaska. Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Nga được mời tới Mỹ sau một thập kỷ và là chuyến thăm đầu tiên của ông tới một quốc gia phương Tây kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào năm 2022.

Truyền thông nhà nước Nga ca ngợi cuộc gặp thượng đỉnh Alaska - nơi Tổng thống Putin được chào đón bằng thảm đỏ và sự tiếp đón nồng nhiệt - là dấu chấm hết cho sự cô lập quốc tế của Moscow.

Mặc dù Tổng thống Mỹ từng tuyên bố sẽ trừng phạt Nga nghiêm khắc hơn nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình, nhưng ông đã thay đổi quan điểm sau cuộc gặp. Phát biểu sau đó, ông Trump nói với Fox News rằng Moscow và Washington "phần lớn đã đồng ý" về việc trao đổi lãnh thổ và đảm bảo an ninh cho Ukraine - động thái gây lo ngại ở Kyiv và khắp châu Âu.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt mô tả cuộc đàm phán ở Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với người đồng cấp Nga Vladimir Putin là "rất hiệu quả". Ảnh: New York Times

Người phát ngôn Nhà Trắng Leavitt sau đó đã bảo vệ cách tiếp cận của chính quyền Trump khi nói: "Tổng thống Trump là vị tổng thống [Mỹ] duy nhất trong thế kỷ này, bất kể là đảng Cộng hòa hay Dân chủ, đã kiềm chế được Nga và đảm bảo hòa bình ở châu Âu. Đó là bởi vì Nga luôn rất tôn trọng Tổng thống Trump và cách tiếp cận chính sách đối ngoại hòa bình thông qua sức mạnh của ông."

Bà mô tả cuộc đàm phán ở Alaska với Tổng thống Putin là "rất hiệu quả", đồng thời nói thêm rằng "nhiều điểm chính đã được thống nhất giữa hai nhà lãnh đạo, thực sự mở ra cánh cửa cho các cuộc thảo luận giai đoạn hai, diễn ra hôm qua [18/8] tại Nhà Trắng".

Khi được hỏi điều gì khiến Tổng thống Trump tin tưởng nhà lãnh đạo Nga Putin sẽ sẵn sàng thực hiện một thỏa thuận, bà Leavitt chỉ ra "một số cuộc trao đổi qua điện thoại và tất nhiên là cuộc gặp trực tiếp vào thứ Sáu tuần trước [15/8] với Tổng thống Putin".

Người phát ngôn Nhà Trắng nói thêm rằng Tổng thống Trump cũng đã nói chuyện "hàng chục lần" với người đồng cấp Ukraine Zelensky, bao gồm cả trong cuộc họp tại Nhà Trắng một ngày trước đó (18/8), và "ông ấy [Trump] hiểu được điều cả hai bên muốn, điều cả hai bên sẽ phải từ bỏ".

"Và ông ấy luôn nói rằng, để đạt được một thỏa thuận tốt, cả hai bên đều phải ra về với tâm trạng không mấy vui vẻ", bà nói thêm.