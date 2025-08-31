Xe tăng Abrams được Australia chuyển cho Ukraine.

Trong thông báo được đưa ra hôm 29 tháng 8, Trung đoàn Xung kích số 425 Skala xác nhận đang vận hành xe tăng chủ lực M1 Abrams. Những cỗ xe này đang được triển khai đến mặt trận Pokrovsk, tham gia một số trận đánh khốc liệt nhất tại thành trì của Ukraine ở tỉnh Donetsk.

Việc được trang bị M1 Abrams khiến Trung đoàn 425 trở thành đơn vị thứ hai trong quân đội Ukraine sử dụng mẫu xe tăng do Mỹ chế tạo. Trước đó, chỉ có Lữ đoàn Cơ giới số 47 Magura sử dụng loại xe tăng này.

Chuyên gia Howard Altman của chuyên trang quân sự War Zone cho biết, số xe tăng Abrams mà Trung đoàn 425 vận hành là do Australia viện trợ. Tháng 10 năm 2024, Australia thông báo sẽ chuyển 49 xe tăng M1A1 Abrams cho Ukraine, lô đầu tiên đã tới Ukraine vào tháng 7.

Phiên bản M1A1 được Australia viện trợ cho Ukraine trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số, thiết bị ảnh nhiệt và hệ thống liên lạc tốt hơn so với mẫu nguyên bản, ngoài ra chúng còn có hệ thống định vị vệ tinh.

Động cơ tua bin khí trên M1A1 của Australia được chỉnh lại để dùng dầu diesel, thay vì nhiên liệu máy bay JP-8 vốn là tiêu chuẩn của bản Mỹ. Điều này được đánh giá giúp đơn giản hóa công tác hậu cần cho Ukraine do nhiều thiết giáp và xe tăng của quân đội nước này dùng dầu diesel.

M1 Abrams được đánh giá là một trong những chiếc xe tăng tốt nhất thế giới hiện nay. Tuy nhiên, phiên bản xuất khẩu cho một số nước không được trang bị những loại giáp như bản của quân đội Mỹ, khiến chúng có nguy cơ tổn thương cao hơn trước nhiều loại tên lửa chống tăng phổ thông.

"Ukraine đã mất ít nhất 22 chiếc trong số 31 xe tăng M1 Abrams mà Mỹ viện trợ, theo thống kê của trang theo dõi thông tin tình báo nguồn mở Oryx", Altman cho biết. "Tổn thất về xe tăng Abrams mà Ukraine hứng chịu có thể còn cao hơn do Oryx chỉ thống kê những trường hợp có bằng chứng trực quan".

Vai trò của các loại xe tăng chủ lực, trong đó có M1 Abrams, đang bị thách thức trên chiến trường Nga - Ukraine, nơi drone hoạt động dày đặc. Các binh sĩ Ukraine phải lắp lưới thép cùng giáp phản ứng nổ Kontakt-1 lên xe tăng Abrams để tăng khả năng sống sót của phương tiện trước drone Nga.

Cũng theo học giả Altman, hầu hết những chiếc Abrams hiện có của Trung đoàn số 425 đều đang được tập trung cho mặt trận Pokrovsk ở tỉnh Donetsk. Tại đây, lực lượng Nga đang sử dụng chiến thuật đặc biệt "lấn dũi" để tăng đà kiểm soát thêm lãnh thổ.

Để siết vòng vây Pokrovsk, đầu tháng 8, Nga bắt đầu đẩy mạnh chiến thuật lấn dũi ở khu vực cách thành phố khoảng 20 km về phía đông bắc. Tại đây, lực lượng Nga mở những mũi tiến nhỏ theo hướng tây và hướng bắc.

Các nhóm nhỏ binh sĩ Nga, thường gồm 2-4 người, lợi dụng các sơ hở trên phòng tuyến của Ukraine gần thành phố Dobropillia để xâm nhập.

"Nhóm quân Nga dần tập hợp thành nhóm 40 binh sĩ. Lực lượng Nga ở tiền tuyến sẽ tấn công trực diện vị trí Ukraine, còn nhóm 40 binh sĩ này tấn công từ phía sau", một trung tá Ukraine cho biết.

"Nga đang muốn giành được nhiều lãnh thổ nhất có thể, khi các cuộc đàm phán và thỏa thuận chính trị bắt đầu xuất hiện", Đại tá Dmytro Palisa, chỉ huy Lữ đoàn Cơ giới số 33 của Ukraine, đang đóng quân gần Pokrovsk, nói.

Tính đến giữa tháng 8, chiến thuật lấn dũi giúp quân đội Nga tiến được khoảng 13 km, kiểm soát được hai khu vực kéo dài như "đôi tai thỏ" ở phía đông thành phố Dobropillia.

Tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky xác nhận "các đơn vị xâm nhập" Nga đã vượt qua một số vị trí của quân đội nước này và Kiev đang triển khai lực lượng ứng phó, bao gồm cả đơn vị xe tăng Abrams thứ 2 nhưng chưa thành công.

Giới chuyên gia nhận định tình trạng này gây lo ngại, thậm chí là đáng báo động với Ukraine, nhất là khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gợi mở rằng một thỏa thuận hòa bình với Nga có thể bao gồm "trao đổi lãnh thổ".