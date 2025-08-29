Bangkok Post: Thái Lan chọn xong địa điểm xây bức tường biên giới vĩnh viễn đầu tiên với Campuchia

Tờ Bangkok Post đưa tin, Thiếu tướng Vithai Laithomya - người phát ngôn của Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan (RTAF) thông báo vào ngày 29/8 rằng Thái Lan sẽ xây dựng phần đầu tiên của bức tường biên giới vĩnh viễn với Campuchia tại tỉnh Sa Kaeo (Thái Lan) sau khi nhận được sự chấp thuận từ Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) của nước này.

Thiếu tướng Vithai cho biết RTAF đã chọn đoạn đường dài 14 km giữa mốc giới 50 và 51 ở huyện Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo, làm đoạn đầu tiên cho bức tường biên giới vĩnh viễn. Khu vực này được chọn vì không phải là lãnh thổ tranh chấp, với kênh đào Promhod và sông Sisophon là ranh giới tự nhiên giữa Thái Lan với Campuchia.

Quyết định này được đưa ra sau khi một phái đoàn do Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan (RTAF) Manas Jundee dẫn đầu tiến hành khảo sát đánh giá các địa điểm tiềm năng ở huyện Aranyaprathet hôm 28/8.

Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan đã chọn đoạn đường dài 14 km giữa mốc giới 50 và 51 ở huyện Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo, làm đoạn đầu tiên cho bức tường biên giới vĩnh viễn giữa Thái Lan với Campuchia. Ảnh: The Nation

Người phát ngôn của RTAF cho biết việc xây dựng bức tường biên giới phụ thuộc vào sự chấp thuận của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) của Thái Lan, và dự kiến sẽ sớm được thông qua. Quân đội Thái Lan đã sẵn sàng khởi công xây dựng trong năm nay, đồng thời khẳng định không có vấn đề gì về ngân sách. Bức tường biên giới dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay.

Ông cho biết Thái Lan còn có kế hoạch mở rộng bức tường dọc theo toàn bộ biên giới với Campuchia, bắt đầu từ các khu vực đã được phân định sau các cuộc đụng độ vũ trang gần đây.

Thiếu tướng Vithai khẳng định rằng kế hoạch này đánh dấu sự khởi đầu của một rào chắn toàn diện dọc biên giới Thái Lan - Campuchia, nhằm mục đích ngăn chặn các cuộc xâm nhập, các mối đe dọa an ninh và tăng cường an toàn ở các khu vực biên giới.

Theo ông Vithai, tại các khu vực tranh chấp mà việc phân định biên giới vẫn chưa được giải quyết, một hàng rào tạm thời sẽ được xây dựng. Việc này bao gồm việc tạo một con đường dọc theo biên giới và lắp đặt hàng rào thép gai ba lớp, cùng với camera giám sát tại các vị trí dễ tiếp cận.

Sáng kiến này dự kiến sẽ tăng cường khả năng cơ động và hiệu quả tuần tra của quân đội Thái Lan. Ngoài ra, việc dọn dẹp khu vực sẽ giúp hạn chế tình trạng vượt biên trái phép, từ đó giải quyết các vấn đề như tội phạm lừa đảo qua tổng đài.

Trước đó, vào ngày 28/8, Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai cảnh báo rằng việc xây dựng các công trình ở những khu vực tranh chấp có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước.

Theo Bangkok Post, các cuộc đụng độ gần đây giữa Thái Lan và Campuchia đã khiến 14 thường dân và 18 binh sĩ Thái Lan thiệt mạng.

Thái Lan và Malaysia đã xây dựng 110 km tường biên giới ở một số địa điểm dọc biên giới hai nước để phòng chống tội phạm xuyên biên giới. Ảnh: The Nation

110 km tường biên giới Thái Lan - Malaysia

Theo hãng truyền thông The Nation (Thái Lan), "bức tường biên giới" không phải là khái niệm mới để phân định ranh giới lãnh thổ giữa hai quốc gia. Thái Lan và Malaysia trước đây đã xây dựng tường biên giới ở một số địa điểm dọc biên giới hai nước để phòng chống tội phạm xuyên biên giới.

Trên biên giới Thái Lan - Malaysia trải dài khoảng 647 km hiện có hai loại tường biên giới:

Loại thứ nhất: Bức tường biên giới do chính phủ Thái Lan và Malaysia chung tay xây dựng, nằm tại Padang Besar, huyện Sadao, tỉnh Songkhla, Thái Lan. Đây là một bức tường bê tông cốt thép cao 3 mét, có dây thép gai, dài 5,3 km.

Loại thứ hai: Bức tường biên giới do chính phủ Malaysia xây dựng hoàn toàn trên lãnh thổ Malaysia. Bức tường này bao gồm 9 đoạn, tổng chiều dài hơn 105 km, với sự kết hợp của tường bê tông, bê tông cốt thép có dây thép gai, dây thép gai và hàng rào lưới.