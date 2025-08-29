Ông Hun Sen được coi là anh hùng của Timor-Leste

Tờ Khmer Times (Campuchia) đưa tin, nhân dịp đến chào xã giao Quyền Nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tại Dinh Thượng viện của nước này vào ngày 28/8, Đại sứ Timor-Leste mới được bổ nhiệm tại Campuchia Marcos dos Reis da Costa khẳng định rằng ông Hun Sen được các nhà lãnh đạo và nhân dân Timor-Leste coi là anh hùng.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã có được sự ghi nhận này khi Đại sứ Timor mới được bổ nhiệm tại Campuchia Marcos dos Reis da Costa (trái) đến chào xã giao. AKP

Nhân dịp này, ông Marcos dos Reis da Costa bày tỏ sự vui mừng khi thực hiện sứ mệnh ngoại giao tại Campuchia và góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị lâu dài giữa hai nước.

Đại sứ Timor-Leste đã gửi lời chào nồng nhiệt từ các nhà lãnh đạo hàng đầu của nước này đến Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự hỗ trợ quan trọng của ông trong việc Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN.

Ông Marcos dos Reis da Costa cũng chuyển đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay về việc thành lập một Nhóm Hữu nghị Liên nghị viện giữa hai nước.

Đáp lại, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hoan nghênh đề xuất này và chỉ thị cho Tổng thư ký Thượng viện Campuchia làm việc với Quốc hội nước này để thành lập Nhóm Hữu nghị Liên Nghị viện Campuchia - Timor-Leste.

Quyền Nguyên thủ quốc gia Campuchia chúc mừng Đại sứ Marcos dos Reis da Costa về việc bổ nhiệm ông và cảm ơn các nhà lãnh đạo Timor-Leste vì lòng hiếu khách nồng hậu của họ trong chuyến thăm nước này hồi tháng 5 của ông.

Ông Hun Sen cũng bày tỏ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Campuchia trong xây dựng hòa bình, đặc biệt là hợp tác với Cơ quan chuyển tiếp Liên hợp quốc tại Campuchia (UNTAC), cũng như con đường trở thành thành viên ASEAN.

"GDP bình quân đầu người của Campuchia là khoảng 298 USD khi vương quốc này trở thành thành viên ASEAN, trong khi Timor-Leste hiện là khoảng 1.453 USD. Do đó, tư cách thành viên ASEAN của Timor-Leste sẽ không phải là gánh nặng cho khối", ông Hun Sen khẳng định.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ và hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, bày tỏ niềm tin rằng Timor-Leste sẽ có được nhiều cơ hội hợp tác hơn với tư cách là một thành viên đầy đủ của ASEAN.

Hội nghị Cấp cao ASEAN vào tháng 10 tới sẽ kết nạp Timor-Leste trở thành thành viên thứ 11, sau hành trình kéo gần 14 năm kể từ khi nước này nộp đơn xin gia nhập khối.

(Theo Khmer Times)