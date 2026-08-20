"Mắt rắn thần Naga" bí ẩn giữa núi rừng Thái Lan gây sốt: Chỉ xuất hiện vào mùa mưa, đẹp như cảnh phim giả tưởng

Giữa rừng quốc gia Phu Langka, một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ đang khiến du khách khắp nơi đổ về chiêm ngưỡng.

Thái Lan vốn nổi tiếng với những bãi biển xanh, các ngôi chùa vàng rực hay những khu chợ đêm sôi động. Thế nhưng vài ngày gần đây, trên mạng xã hội quốc tế lại xuất hiện dày đặc hình ảnh về một "con mắt khổng lồ" nằm giữa những phiến đá trên đỉnh núi. Không phải tác phẩm sắp đặt của con người, cũng không phải hiệu ứng công nghệ, "Con mắt Naga" là một hiện tượng địa chất hoàn toàn tự nhiên chỉ đẹp nhất vào mùa mưa. Khi ánh nắng chiếu xuống mặt nước đọng trong hố đá, cả khối sa thạch bỗng hiện lên như đôi mắt của một con rắn thần đang lặng lẽ quan sát núi rừng.

Nằm trong Vườn quốc gia Phu Langka, thuộc huyện Bueng Khong Long của tỉnh Bueng Kan (Đông Bắc Thái Lan), "Con mắt Naga" đang trở thành một trong những điểm đến được nhắc tới nhiều nhất trên các diễn đàn du lịch. Cơ quan Công viên Quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn thực vật Thái Lan cũng vừa phát đi lời mời gọi du khách tới khám phá kỳ quan thiên nhiên độc đáo này trong khoảng thời gian đẹp nhất trong năm.

Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là "Con mắt Naga" không phải hồ nước tự nhiên hay miệng núi lửa như nhiều người lầm tưởng.

Theo các chuyên gia địa chất, hiện tượng này hình thành sau hàng trăm nghìn năm phong hóa. Dòng nước mưa và sự xói mòn tự nhiên liên tục tác động lên cao nguyên đá sa thạch, tạo thành nhiều hố đá lớn nhỏ với hình dạng khác nhau. Khi mùa mưa đến, nước lấp đầy các hốc đá. Đúng lúc ánh nắng chiếu xuống, mặt nước phản chiếu tạo nên hình ảnh giống hệt một con mắt khổng lồ.

Riêng "Con mắt Naga" nổi tiếng nhất có độ sâu khoảng 2 mét. Nhìn từ trên cao hoặc ở góc thích hợp, mặt nước phản chiếu bầu trời tạo nên hiệu ứng thị giác khiến nhiều người liên tưởng đến đôi mắt của Naga - linh vật rắn thần xuất hiện trong tín ngưỡng của nhiều quốc gia Đông Nam Á.

Tên gọi "Con mắt Naga" cũng xuất phát từ chính hình ảnh này.

Trong văn hóa Thái Lan, Naga là sinh vật linh thiêng gắn liền với Phật giáo và các truyền thuyết dân gian. Vì vậy, khi hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ này được phát hiện, người dân địa phương nhanh chóng gọi nó là "Con mắt Naga", như thể vị thần đang âm thầm dõi theo núi rừng.

Theo ông Atthaphon Charoenchansa, Tổng giám đốc Cục Công viên Quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn thực vật Thái Lan, cơ quan này mong muốn phát triển du lịch nhưng vẫn đặt mục tiêu bảo vệ hệ sinh thái lên hàng đầu.

Trong khi đó, ông Aksorn Manawong, Giám đốc Vườn quốc gia Phu Langka, cho biết hố đá gần như có nước quanh năm. Tuy nhiên, khoảng thời gian lý tưởng nhất để ngắm "Con mắt Naga" là từ tháng 5 đến tháng 10, tức mùa mưa ở Thái Lan. Khi đó lượng nước đạt mức cao nhất, mặt nước trong và phản chiếu ánh sáng rõ nét nhất, tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng. Đến mùa khô, nước trong hố đá dần rút xuống nên hiện tượng phản chiếu cũng không còn rõ như trước.

Không chỉ riêng "Con mắt Naga", Vườn quốc gia Phu Langka vốn được biết đến là một trong những khu bảo tồn thiên nhiên nổi bật ở vùng Đông Bắc Thái Lan. Nơi đây sở hữu địa hình đá sa thạch cổ, những vách núi cao, rừng nguyên sinh và hệ sinh thái đa dạng. Chính điều kiện địa chất đặc biệt đã tạo nên nhiều cảnh quan hiếm gặp, trong đó "Con mắt Naga" là điểm nhấn thu hút đông đảo du khách và các nhiếp ảnh gia.

Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khung cảnh nơi đây mang vẻ đẹp rất khác so với các điểm du lịch quen thuộc ở Thái Lan. Không có bãi biển, không có phố xá đông đúc, chỉ là những khối đá cổ nằm giữa rừng xanh, nhưng khi ánh nắng xuất hiện đúng thời điểm, cả không gian như biến thành bối cảnh của một bộ phim giả tưởng.

Chính vì giá trị địa chất và sinh thái đặc biệt, chính quyền Thái Lan cũng liên tục nhắc nhở du khách nâng cao ý thức bảo tồn khi đến tham quan. Cơ quan quản lý đề nghị mọi người không chạm khắc lên đá, không viết vẽ lên bề mặt sa thạch, không tự ý di chuyển các tảng đá hay làm ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên. Đây được xem là yếu tố quan trọng để "Con mắt Naga" có thể tiếp tục được gìn giữ trong nhiều năm tới.

Xu hướng du lịch những năm gần đây cũng cho thấy ngày càng nhiều người tìm đến các điểm đến gắn với thiên nhiên nguyên sơ thay vì những khu vui chơi đông đúc. Những hiện tượng địa chất hiếm gặp như "Con mắt Naga" không chỉ mang giá trị khám phá mà còn giúp du khách hiểu hơn về lịch sử hình thành của Trái Đất qua hàng trăm nghìn năm.

Nếu có dịp ghé Thái Lan trong mùa mưa, đặc biệt từ tháng 5 đến tháng 10, Phu Langka có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai yêu thích thiên nhiên và nhiếp ảnh. Chỉ cần một chút nắng sau cơn mưa, mặt nước trong hố đá sẽ phản chiếu bầu trời, tạo nên đôi mắt khổng lồ giữa núi rừng. Một khung cảnh không cần hiệu ứng đặc biệt nhưng vẫn đủ khiến nhiều người đứng lặng vài phút, chỉ để ngắm nhìn món quà kỳ diệu mà thiên nhiên đã mất hàng trăm nghìn năm để tạo nên.

*Theo ThaiPbs