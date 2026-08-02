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Mất giá như Vespa Sprint bản giới hạn: Lăn bánh hơn 100 km 'bay' gần 50 triệu, từng bán chính hãng tại Việt Nam với giá không rẻ

Thanh Nhã
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Mức giá rẻ hơn nhưng tình trạng xe như mới "đập thùng" khiến đây là lựa chọn phù hợp cho các fan của thương hiệu cũng như fan nam ca sĩ Justin Bieber.

Trong thế giới xe tay ga, không có chiếc nào mang tính biểu tượng hơn những chiếc xe của Vespa. Trong nhiều thập kỷ, thương hiệu này đã chế tạo hàng loạt sản phẩm mang đậm dấu ấn riêng trên thị trường. Vào năm 2022, Vespa đã hợp tác với siêu sao ca nhạc Justin Bieber để tạo ra một phiên bản đặc biệt của chiếc Sprint.

Vespa Sprint Justin Bieber đang được rao bán sau 135 km di chuyển. Ảnh: Bring a Trailer

Xe Vespa bản đặc biệt nhưng mất giá sau vài km lăn bánh

Trong khi xe tay ga Vespa dễ nhận biết nhất với các gam màu nổi, thì chiếc xe mà Justin Bieber tham gia thiết kế lại được hoàn thiện với màu trắng. "Dàn áo" có một chút điểm nhấn hình ngọn lửa theo phong cách đặc trưng của nam ca sĩ Canada.

Vespa không công bố số lượng giới hạn của Sprint Sport 150 Justin Bieber. Tại Mỹ, mẫu xe này vẫn đang được bán sau 4 năm ra mắt với giá từ 6.549 USD, tương đương hơn 172 triệu đồng.

Đáng chú ý, một chủ xe đang rao bán phiên bản đặc biệt này với giá 4.800 USD, tương đương 126 triệu đồng. Theo công bố, chiếc xe chỉ lăn bánh vỏn vẹn 84 dặm, tương đương 135 km.

Tại Việt Nam, Vespa Sprint Justin Bieber từng gây chú ý khi mở bán chính hãng vào năm 2022. Xe được bán với 2 tùy chọn động cơ, 125 cc giá khoảng 115,8 triệu đồng và 150 cc giá 132 triệu đồng. Hiện tại, sản phẩm này không còn nằm trong danh mục phân phối của Vespa Việt Nam.

Dòng xe Vespa Sprint tại Mỹ được lắp thêm đèn xi-nhan rời theo quy định của quốc gia này. Ảnh: Bring a Trailer

Vespa Sprint Justin Bieber có gì đặc biệt?

Bên cạnh bộ tem đặc trưng, phiên bản đặc biệt này còn nổi bật với bộ mâm trắng kết hợp cùng bộ lốp CST viền trắng ngà lạ mắt. Nhìn tổng thể, chiếc xe tạo nên phong cách cổ điển nhẹ nhàng.

Tương tự những chiếc Vespa khác, hiệu năng không phải là thứ được đặt lên hàng đầu. Trên phiên bản cao nhất, Sprint Justin Bieber dùng động cơ 155 cc mạnh 12,5 mã lực và mô-men xoắn 12,2 Nm.

Nhìn chung, sự đắt đỏ của một chiếc xe Vespa không đến từ trang bị hay sức mạnh. Thương hiệu này hướng đến nhóm khách hàng yêu thích chất riêng của dòng xe có tuổi đời 80 năm. Đối với bản Sprint Justin Bieber, đây là lựa chọn cho những fan của ca sĩ này cũng như các nhà sưu tầm xe Vespa.

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