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Mất công xem phim 18+ thì phải xem mỹ nhân này mới đáng: Visual đúng chuẩn con gái của thần, đẹp không thể tả

Thu Phong
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Mỹ nhân phim 18+ sở hữu visual xinh đẹp cùng thân hình nóng bỏng.

Gần đây việc Christopher Nolan để một diễn viên da màu đóng vai Helen - mỹ nhân đẹp nhất thế gian trong Odyssey đã làm bùng lên tranh cãi gay gắt. Từ đó nhiều người đào lại hình ảnh nàng Helen đẹp nhất trên màn ảnh trong siêu phẩm Troy. Ra mắt năm 2004, Troy là một trong những phim 18+ kinh điển thuộc thể loại sử thi, chiến tranh, hành động và chính kịch của Hollywood. Lấy cảm hứng từ thiên sử thi Iliad của Homer, bộ phim 18+ này tái hiện cuộc chiến thành Troy với quy mô hoành tráng, những trận đánh mãn nhãn qua màn thể hiện từ dàn diễn viên cực kỳ chất lượng.

- Ảnh 1.

Nàng Helen đẹp nhất thế gian trong Troy (2004) do Diane Kruger thủ vai.

Nội dung Troy xoay quanh cuộc chiến nổ ra sau khi hoàng tử Paris của thành Troy đem lòng yêu và đưa nàng Helen, người phụ nữ đẹp nhất thế gian, đồng thời là Hoàng hậu của Sparta rời khỏi Hy Lạp. Sự kiện này châm ngòi cho cuộc viễn chinh của liên minh các vương quốc Hy Lạp nhằm giành lại Helen và tiêu diệt thành Troy. Giữa khói lửa chiến tranh, những nhân vật như Achilles, Hector, Paris hay Helen đều có số phận và lựa chọn riêng, tạo nên một câu chuyện vừa bi tráng vừa giàu cảm xúc. Đến nay, đây vẫn được xem là một trong những phim 18+ đáng xem nhất của dòng phim sử thi Hollywood.

- Ảnh 2.

Diane Kruger và Orlando Bloom có một cảnh nóng đầy ấn tượng trong phim 18+ Troy.

- Ảnh 3.

Nhắc đến Troy, khán giả không thể quên hình tượng Achilles hoàn hảo của Brad Pitt. Ở chiều ngược lại, Orlando Bloom lại khiến không ít khán giả nóng mắt khi hóa thân thành Paris, chàng hoàng tử đẹp trai nhưng ích kỷ, hèn nhát. Thế nhưng bên cạnh đó, còn những cái tên khác cũng được khán giả nhớ đến tận bây giờ, một trong số đó là Diane Kruger.

Bên cạnh những màn đại chiến nghẹt thở, phim 18+ Troy còn ghi dấu ấn nhờ vẻ đẹp khó quên của Diane Kruger trong vai Helen. Ở tác phẩm này, Diane Kruger có một cảnh nóng đốt cháy màn hình khi Helen ân ái với Paris. Phân đoạn này được xây dựng nhằm tôn lên vẻ đẹp huyền thoại của nhân vật và tạo chiều sâu cảm xúc cho câu chuyện, hoàn toàn không mang cảm giác phản cảm hay phô trương. Không chỉ thế, nó còn giúp Diane Kruger có không gian để phô diễn nhan sắc rực rỡ, thân hình quyến rũ tột độ, đủ sức khiến người xem tin rằng nàng là người phụ nữ có thể ảnh hưởng tới cả một thời đại.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Cho những ai chưa biết, theo thần thoại Hy Lạp, Helen là con gái của thần Zeus và Hoàng hậu Leda, được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất thế gian. Chính vì vậy, việc Diane Kruger sở hữu visual xuất sắc đến mức không có góc chết càng khiến vai diễn trở nên thuyết phục. Visual cực phẩm của nữ diễn viên khiến khán giả không khỏi cảm thán rằng đây đúng là "con gái của thần" bước ra từ truyền thuyết. Hơn hai thập kỷ đã trôi qua, Troy vẫn là một trong những phim 18+ kinh điển được khán giả nhắc đến nhiều nhất, và Diane Kruger vẫn được xem là Helen đẹp bậc nhất trên màn ảnh rộng.

nguồn: Screen Rant, iMDB, Pinterest

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Tags

Christopher Nolan

phim 18+

troy

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