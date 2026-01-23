Mới đây, vụ việc một nam lập trình viên 32 tuổi ngất xỉu rồi đột tử vào cuối tuần tại Trung Quốc đã gây chấn động dư luận. Anh Cao Quảng Huy (32 tuổi) đột ngột cảm thấy không khỏe, dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi. Khi thu dọn di vật và xem lại lịch sử làm việc cùng tin nhắn, gia đình bàng hoàng phát hiện ngay cả trước và sau khi ngã xuống, anh vẫn liên tục bị truy đuổi bởi các thông báo công việc. Người vợ suy sụp chia sẻ rằng cô sẽ không bao giờ còn có thể chờ anh về nhà được nữa.

Theo đưa tin từ Sina News, sự việc xảy ra vào sáng thứ Bảy ngày 29 tháng 11 năm 2025. Anh Cao Quảng Huy cảm thấy khó chịu và ngã gục, bệnh viện kết luận nguyên nhân tử vong là ngừng hô hấp và tim đột ngột. Chẩn đoán sơ bộ nghi ngờ anh mắc hội chứng Adams-Stokes, một tình trạng thiếu máu cục bộ ở não do nguyên nhân từ tim.

Gia đình cho biết vào tối trước ngày xảy ra sự việc, anh Huy từng nhắc với người thân rằng ngày mai có nhiệm vụ phải xử lý. Nhật ký trên ứng dụng liên lạc nội bộ của doanh nghiệp cho thấy vào khoảng 17 giờ ngày 28 tháng 11, anh vẫn đang chỉnh sửa một tệp chia sẻ nhiệm vụ của bộ phận, trong đó có 4 hạng mục công việc được đánh dấu hạn chót là ngày 29 tháng 11. Điều này đồng nghĩa với việc anh vẫn phải gánh vác nhiều đầu việc trong ngày thứ Bảy.

Người đàn ông ra đi để lại vợ con và nỗi đau vĩnh viễn

Các dữ liệu liên quan chỉ ra rằng lúc sinh thời, anh Cao đảm nhận vị trí kỹ thuật và sau đó được thăng chức quản lý bộ phận, vừa phải xử lý kỹ thuật vừa phải điều phối nhiệm vụ và theo dõi tiến độ dự án. Trong tuần cuối cùng trước khi mất, thời gian sớm nhất anh về đến nhà là 21 giờ 38 phút, còn muộn nhất là gần 22 giờ 47 phút. Ngay cả cuối tuần, anh vẫn đăng nhập vào hệ thống OA của công ty để kiểm tra tình trạng công việc. Lịch sử duyệt web cho thấy vào ngày xảy ra sự việc, anh đã ít nhất 5 lần truy cập vào nền tảng này.

Điều khiến gia đình đau lòng hơn cả là trên đường đi cấp cứu, vì nghĩ rằng tình trạng của mình không quá nghiêm trọng, anh Cao còn dặn người nhà mang theo laptop để nếu ổn hơn sẽ xử lý tiếp công việc. Vợ anh nhớ lại sáng hôm đó chồng dậy rất sớm, nói rằng thấy hơi mệt nên ra phòng khách ngồi một lát và định tranh thủ giải quyết chút việc, nhưng ngay sau đó anh đã ngất xỉu.

Giấy chứng nhận giải thưởng, thành tích được trưng bày tại nhà anh Cao

Trong khi anh Cao đang được cấp cứu tại bệnh viện, anh vẫn bị kéo vào một nhóm chat kỹ thuật trên WeChat. Vào lúc 10 giờ 48 phút hôm đó, anh được thêm vào nhóm; đến 11 giờ 15 phút, đã có thành viên nhắn nhờ anh xử lý giúp một đơn hàng. Thậm chí khoảng 8 giờ sau khi anh được tuyên bố tử vong, vào lúc 21 giờ 09 phút tối cùng ngày, tài khoản WeChat cá nhân của anh vẫn nhận được tin nhắn từ đồng nghiệp báo rằng sáng thứ Hai có nhiệm vụ khẩn cấp và yêu cầu anh sửa lỗi do kiểm hàng không đạt. Có vẻ như lúc đó một số đồng nghiệp vẫn chưa biết tin dữ.

Hồ sơ bệnh án cũng gây chú ý khi trong phần tiền sử bệnh lý của bệnh viện cấp cứu có ghi rõ bệnh nhân thường xuyên thức đêm. Khi chuyển viện đến Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Đông, bệnh án cũng ghi nhận theo lời kể của gia đình rằng bệnh nhân là lập trình viên, cường độ làm việc và áp lực rất lớn. Những mô tả này đã khiến rủi ro kiệt sức do nghề nghiệp trở thành tâm điểm tranh luận của dư luận.

Hiện tại, công ty nơi anh Cao Quảng Huy làm việc đã nộp đơn đề nghị xác định tai nạn lao động lên Cục Nhân lực và An sinh xã hội quận Hoàng Phố, thành phố Quảng Châu. Đơn đã được thụ lý nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Cơ quan chức năng cho biết việc xác định tai nạn lao động phải tuân theo trình tự pháp luật, xem xét tổng hợp thời gian phát bệnh, trạng thái làm việc và các bằng chứng liên quan.

Nguồn: ETtoday