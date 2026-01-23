Chuyên gia review: “Dùng điện thoại Trung Quốc suốt 5 năm, tôi có lời khuyên cẩn thận cho bất kỳ ai muốn mua”

Điện thoại Trung Quốc đang trở thành một thế lực công nghệ mang tính đột phá mới. Trong khi Samsung và Apple cứ mãi "xào lại" các thiết kế và công nghệ cũ, các thương hiệu Trung Quốc lại không ngừng bứt phá giới hạn với hệ thống camera tinh vi, dung lượng pin khổng lồ và các thủ thuật AI mới mẻ.

Nhưng đâu là ưu và nhược điểm thực sự khi sử dụng một chiếc điện thoại Trung Quốc làm máy chính? Có những điểm cộng rõ ràng như thời lượng pin đáng kinh ngạc hay tốc độ sạc siêu nhanh, nhưng bên cạnh đó cũng tồn tại những "cạm bẫy" ẩn mình chờ đợi những người dùng smartphone thiếu cảnh giác.

Chuyên gia review Mariyan Slavov của Phone Arena đã sử dụng điện thoại Trung Quốc làm máy chính trong hơn 5 năm qua. Hơn ai hết, anh là người nắm rất rõ điểm mạnh và điểm yếu của các thiết bị này. Dưới đây những lời khuyên của Mariyan.

Ưu điểm 1: Điện thoại Trung Quốc có viên pin khổng lồ

Một trong những lý do khiến tôi luôn quay lại với điện thoại Trung Quốc, đặc biệt là smartphone của Honor, chính là những viên pin dung lượng cực lớn bên trong. Honor là thương hiệu đầu tiên mang công nghệ pin silicon-carbon ra khỏi biên giới Trung Quốc và cung cấp rộng rãi trên toàn cầu.

Hiện nay, hầu hết các thương hiệu Trung Quốc đều sử dụng pin silicon-carbon. Thậm chí quay lại thời điểm năm 2023, phiên bản nội địa của chiếc Magic 5 Pro mà tôi sử dụng đã sở hữu viên pin silicon-carbon dung lượng 5.450 mAh.

Đây là một tính năng nâng cao chất lượng trải nghiệm tuyệt vời, và khi bạn kết hợp những viên pin lớn này với công nghệ sạc nhanh, bạn sẽ không thể nào quay lại dùng các dòng máy khác được nữa. Việc sở hữu một chiếc điện thoại có pin dùng được hai ngày mà chỉ mất khoảng nửa giờ để sạc đầy thực sự quá tuyệt vời.

Chúng ta vẫn đang chờ đợi "ba ông lớn" (Apple, Samsung, Google) nhảy vào cuộc đua silicon-carbon, mặc dù với những tiến bộ mới nhất trong công nghệ pin thể rắn, Samsung, Apple và Google có thể sẽ "nhảy cóc" thẳng sang công nghệ lớn tiếp theo.

Nhưng cho đến ngày đó, điện thoại Trung Quốc vẫn sẽ nắm lợi thế về thời lượng pin. Chiếc RedMagic 11 Pro sở hữu viên pin 7.500 mAh, và những mức dung lượng này đang dần phổ biến trên toàn thế giới.

Ưu điểm 2: Trung Quốc có những điện thoại sở hữu camera cực tốt

Một điểm cộng lớn khác mà tôi nhận thấy ngay từ khi bắt đầu sử dụng các thương hiệu Trung Quốc là hiệu suất camera. Phải thừa nhận rằng, Honor, Xiaomi, Vivo và Oppo đã mất một thời gian để phát triển các thuật toán hậu kỳ, nhưng ngay cả từ 5 năm trước, các thương hiệu này đã sở hữu phần cứng camera vô cùng ấn tượng.

Năm 2026, một số mẫu điện thoại chụp ảnh tốt nhất đều là điện thoại Trung Quốc—chiếc Xiaomi 15 Ultra đang đứng đầu bảng xếp hạng Camera benchmark trên Phone Arena là minh chứng rõ ràng nhất. Các thương hiệu này cũng cung cấp những phụ kiện camera cực "dị", như ống kính tele gắn rời, báng tay cầm và vòng camera để lắp kính lọc.

Vẻ đẹp tùy thuộc vào mắt người nhìn, và điện thoại Trung Quốc vẫn còn đi sau khi nói đến khả năng quay video. Tuy nhiên, khi xét về khả năng chụp tele và hiệu suất chụp đêm, tất cả bạn bè tôi đều luôn ấn tượng với khả năng zoom và những bức ảnh đêm mà chiếc máy Trung Quốc của tôi có thể thực hiện được.

Ưu điểm 3: Bạn có hiệu năng đỉnh cao

Đã qua rồi cái thời các flagship Trung Quốc sử dụng những con chip vô danh hoặc hiệu năng kém. Giờ đây, tất cả các thương hiệu lớn đều được trang bị những vi xử lý mới nhất và mạnh nhất, đôi khi còn sớm hơn cả những mẫu smartphone Android phổ biến hơn (tôi đang muốn nhắc khéo Samsung đấy).

Về RAM và bộ nhớ lưu trữ, các flagship Trung Quốc thường xuyên "phóng tay" quá mức, đặc biệt là trên các dòng smartphone gaming. Chúng ta đang nói về những mẫu máy cực khủng với 24GB RAM, và ngay cả các phiên bản flagship tiêu chuẩn cũng thường đi kèm tối thiểu 16GB RAM.

Tuy nhiên, "đời không như là mơ". Vẫn có những điều phiền toái đáng phải nhắc đến khi nói đến điện thoại Trung Quốc.

Nhược điểm 1: Phần mềm phái sinh, bloatware và quảng cáo

Ngày nay, nhiều giao diện người dùng của Trung Quốc đang chuyển mình từ việc chỉ là "lớp vỏ" phủ lên Android sang phát triển thành các hệ điều hành độc lập (ví dụ: OriginOS của Vivo và HarmonyOS 5 của Huawei). Nhưng những hệ điều hành "độc lập" này vẫn mang những nét tương đồng đáng ngờ với iOS của Apple.

Honor thậm chí còn thêm tính năng trong suốt riêng trên Magic 8 Pro, và tôi không thể làm ngơ trước sự giống nhau đến kinh ngạc với giao diện Liquid Glass của Apple. Điều tương tự cũng xảy ra với Oppo và Vivo, trong khi Xiaomi đang cố gắng thoát khỏi hình ảnh của một kẻ sao chép phần mềm.

Các hệ điều hành di động này là một sự pha trộn kỳ lạ giữa nền tảng Android và giao diện người dùng kiểu iOS phủ lên trên. Tuy nhiên, còn có những vấn đề đáng lo ngại hơn cả vẻ bề ngoài.

Đó là bloatware (phần mềm rác/cài sẵn) và quảng cáo trong giao diện. Mặc dù các thương hiệu lớn như Xiaomi và Honor đã cố gắng hạn chế các ứng dụng cài sẵn, một số mẫu máy vẫn tồn tại tình trạng này, và tệ hơn nữa là quảng cáo dạng pop-up được nhúng thẳng vào giao diện.

Hầu hết các quảng cáo này có thể được tìm thấy trong các ứng dụng hệ thống như trình quản lý ứng dụng chuyên dụng (AppGallery của Huawei), nhưng một số thậm chí còn xuất hiện trong trình gọi điện hoặc thư viện ảnh.

Một trong những lý do khiến tôi từ bỏ việc sử dụng Poco F8 Ultra, mặc dù hệ thống âm thanh của nó rất tuyệt vời, là do quảng cáo xuất hiện liên tục trong các ứng dụng Quản lý tệp, Chủ đề, Bảo mật và Nhạc.

Nhược điểm 2: Tương thích mạng và thanh toán di động

Một vấn đề tiềm ẩn lớn khác là khả năng tương thích mạng. Mặc dù hầu hết các flagship Trung Quốc, đặc biệt là những bản dành cho thị trường quốc tế, đều hỗ trợ dải băng tần mạng rộng, nhưng một số máy sẽ không hoạt động ở các khu vực cụ thể.

Cụ thể tại Mỹ, bạn phải xác minh xem mẫu điện thoại đó có hỗ trợ các băng tần LTE/5G quan trọng của Mỹ hay không (đặc biệt là băng tần thấp 71/N71 của T-Mobile để đảm bảo vùng phủ sóng). Nhưng ngay cả khi mẫu máy đó hỗ trợ đủ các băng tần cần thiết trên giấy tờ, hãy chuẩn bị tinh thần cho các vấn đề tiềm ẩn về VoLTE/Wi-Fi calling, tốc độ 5G chậm và các rắc rối khác.

Tôi đã gặp không ít vấn đề kết nối với điện thoại Trung Quốc tại Châu Âu—chiếc Xiaomi 14 nhất quyết không chịu hoạt động tại Đức vì một lý do nào đó, ngay cả sau khi tôi đã cố gắng thiết lập thủ công với sự trợ giúp của nhà mạng. Đó không phải là trải nghiệm dễ chịu gì khi bạn đang đi công tác.

Sử dụng ví di động và các hệ thống thanh toán cũng có thể là một vấn đề. Điều này phụ thuộc vào các hạn chế khu vực từ các ngân hàng địa phương và các yêu cầu bảo mật khác nhau. Một ví dụ điển hình là tôi không thể làm cho chiếc Huawei Pura 40 Ultra hoạt động thanh toán được, và không có ứng dụng hay thủ thuật ngân hàng nào có thể giải quyết vấn đề này.

Nhược điểm 3: Điện thoại Trung Quốc giờ đây đã đắt đỏ

Cuối cùng, các flagship Trung Quốc hiện đại không còn là những "món hời" như trước kia. Khi Xiaomi công bố giá của Xiaomi 14 trong buổi ra mắt toàn cầu, đã có một tiếng thở dài ngao ngán rõ rệt từ khán giả. Phiên bản tiêu chuẩn khởi điểm ở mức 1.099 Euro (khoảng 1.200 USD vào thời điểm đó), và phiên bản Ultra có giá lên tới con số khổng lồ 1.500 Euro (1.600 USD).

So với những chiếc flagship Trung Quốc siêu cao cấp mới này, chiếc iPhone hay Galaxy thông thường giá 799 USD của bạn bỗng dưng trông thật phải chăng.

Kết luận

Tôi đã sử dụng smartphone thương hiệu Trung Quốc gần như độc quyền trong 5 năm qua.

Tôi đã từng dùng iPhone khoảng 6 tháng, thử qua Galaxy, và cũng sử dụng Pixel 8 trong vài tháng. Nhưng bằng cách nào đó, tôi luôn quay trở lại với các thương hiệu Trung Quốc, điều này có thể gây ngạc nhiên cho một số người.

Liệu tôi có mua một chiếc flagship Trung Quốc nếu bắt buộc phải mua vào năm 2026 không? Có lẽ là có. Chủ yếu là vì vấn đề pin và sạc. Tôi sẽ chọn một thiết bị OnePlus hoặc Honor, vì Honor hiện nay cung cấp 7 năm hỗ trợ cập nhật, ngang ngửa với Samsung và Google.

Liệu tôi có mua một chiếc nếu tôi sống ở Bắc Mỹ không? Không. Quá nhiều rắc rối để có thể sở hữu một chiếc, giá cả cao hơn nhiều so với các ưu đãi của nhà mạng, và luôn có khả năng một tính năng nào đó sẽ không hoạt động trên điện thoại.