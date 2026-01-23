iPhone 18 Pro vừa hé lộ đã khiến tất cả "quỳ rạp": Điện thoại Android khủng cỡ nào cũng không thể xứng tầm?

Bức tranh toàn cảnh về thị trường Android năm 2026 đang dần hoàn thiện. Dòng Galaxy S26 của Samsung đã bị rò rỉ thông tin gần như trọn vẹn, OnePlus đã tung ra mẫu điện thoại chủ lực trong năm, chiếc Pixel dòng A tiếp theo của Google cũng sắp sửa trình làng, và Motorola đang rục rịch quay trở lại cuộc đua flagship.

Có khá nhiều điều đáng để mong đợi, nhưng sự hào hứng đối với các thiết bị này càng giảm dần khi chúng ta biết càng nhiều thông tin về iPhone 18 Pro.

Trong bài viết mới đây trên Android Authority, cây bút Joe Maring - dù là một người dùng Android lâu năm - đã đưa ra một nhận định chấn động: Các hình ảnh rò rỉ gần đây của iPhone 18 Pro cho thấy không có chiếc flagship Android nào của năm 2026 đủ xứng tầm với thiết bị mới từ Apple.

iPhone 18 Pro sẽ là một "mối đe dọa" thực sự

Chúng ta thường hay chỉ trích Apple vì cứ "xào lại" cùng một mẫu điện thoại năm này qua năm khác, nhưng năm 2025 là một ngoại lệ. Bên cạnh những thay đổi lớn trên mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn và nỗ lực thử nghiệm hoàn toàn mới với iPhone Air, thì iPhone 17 Pro thực sự là một trong những bản nâng cấp đáng kể nhất mà chúng ta thấy từ Apple trong nhiều năm qua.

Thiết kế nhôm mới, dù gây ra đôi chút tranh cãi, là một bước đi táo bạo mang lại hiệu quả lớn. Camera tele 48MP mới hoạt động xuất sắc, cũng như camera selfie Center Stage đầy thông minh. Kết hợp với con chip A19 Pro mạnh mẽ, thời lượng pin tốt và tốc độ sạc nhanh hơn, iPhone 17 Pro chính xác là bản nâng cấp mà chúng ta hằng mong đợi.

Với tất cả những điều đó, sẽ an toàn khi cho rằng iPhone 18 Pro sẽ là một bản phát hành nhẹ nhàng, không có thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, nếu những tin đồn và báo cáo mới nhất là sự thật, chúng ta chuẩn bị đón nhận thêm một năm nâng cấp toàn diện nữa.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất được ghi nhận là cảm biến Face ID của Apple sẽ được ẩn dưới màn hình, trong khi camera trước được di chuyển sang góc trái và viền màn hình mỏng hơn bao giờ hết. Dynamic Island dự kiến vẫn được giữ lại, nhưng với các cảm biến ẩn, vị trí camera thay đổi và viền mỏng hơn, mặt trước của iPhone 18 Pro hứa hẹn sẽ có sự lột xác về ngoại hình lớn nhất kể từ thời iPhone 14 Pro.

Chipset A20 mới dự kiến sẽ được xây dựng trên tiến trình 2nm (nhỏ hơn so với Snapdragon 8 Elite Gen 5 tiến trình 3nm), và camera chính có thể sở hữu khẩu độ thay đổi để kiểm soát ánh sáng tốt hơn khi chụp ảnh và quay video. Và điểm nhấn cuối cùng, Apple được cho là sẽ nâng cấp kết nối vệ tinh trên iPhone 18 Pro để hỗ trợ mạng 5G.

Hãy thử nghĩ về tất cả những điều này trong giây lát. Việc Apple có khả năng mang đến một thiết kế mới, một con chip mạnh mẽ, phần cứng camera mới và bước ngoặt về kết nối vệ tinh — tất cả chỉ một năm sau khi ra mắt iPhone 17 Pro — là điều cực kỳ to lớn. Đây không phải là những thay đổi nhỏ nhặt, và việc nhận được những nâng cấp này ngay sau iPhone 17 Pro nghe có vẻ "tốt đến mức khó tin".

Thế giới Android dường như không có câu trả lời xứng tầm

Giả sử những báo cáo về iPhone 18 Pro là chính xác, các đối thủ Android của Apple sẽ phải đối mặt với bài toán cực kỳ nan giải. Sau sự thành công rực rỡ của iPhone 17 Pro và cách mà iPhone 18 Pro đang định hình, năm 2026 là thời điểm các thương hiệu Android buộc phải bứt phá.

Thật không may, hy vọng cho điều đó khá mong manh. Dựa trên tình hình hiện tại, iPhone 18 Pro dường như đã làm lu mờ các mẫu điện thoại Android của năm 2026.

Chiếc OnePlus 15, dù về mặt kỹ thuật được phát hành vào tháng 11 năm 2025, nhưng lại được định vị là flagship của OnePlus cho năm nay. Và với tư cách là một flagship Android năm 2026, nó đã gây thất vọng ở vài điểm — bao gồm cảm biến camera bị cắt giảm, hiệu suất tản nhiệt kém, thiết kế nhạt nhòa và hàng loạt thay đổi phần mềm đáng nghi ngại. Trong khi OnePlus 13 từng được vinh danh là điện thoại Android yêu thích năm 2025, thì OnePlus 15 lại thất bại hoàn toàn trong việc tiếp nối thành công của người tiền nhiệm.

Samsung cũng chuẩn bị bước vào cuộc đua flagship 2026, và triển vọng cũng chẳng mấy sáng sủa hơn. Mọi dấu hiệu đều cho thấy dòng Galaxy S26 sẽ là một sản phẩm "bình mới rượu cũ" của dòng Galaxy S25 — vốn dĩ năm ngoái cũng từng bị chỉ trích là quá giống với gia đình S24.

Chưa có bất kỳ thông tin nào đủ sức truyền cảm hứng về bộ ba flagship tiếp theo của Samsung.

Chúng ta còn gì để mong đợi nữa? Motorola Signature là một sự trở lại đầy hứa hẹn ở phân khúc cao cấp của Motorola, nhưng chúng chưa có kế hoạch ra mắt. Dòng Pixel 11 có thể sẽ thú vị, nhưng dựa trên sự thất vọng mà Pixel 10a đang thể hiện, thì điều đó cũng không có gì đảm bảo.

Và... chỉ có vậy thôi. Luôn có khả năng Samsung, Motorola hoặc Google sẽ làm chúng ta ngạc nhiên với một cú hích lớn nào đó, nhưng hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ làm vậy. Và nếu không, không có một tương lai nào mà các mẫu điện thoại Android năm 2026 này có thể cạnh tranh sòng phẳng với iPhone 18 Pro, cây bút Joe Maring nhận định.

“Khi lùi lại một bước để nhìn vào iPhone 18 Pro so với những gì thế giới Android dự kiến cung cấp vào năm 2026, tôi không thấy cách nào để Apple không giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc chiến này”, Maring nêu quan điểm.