Màn tái xuất The Face Vietnam sau 5 năm gây hụt hẫng, vì đâu nên nỗi?

5 năm vắng bóng, The Face Vietnam được đông đảo fan sắc đẹp chờ đợi ngày trở lại. Thế nhưng với tập đầu tiên lên sóng, chương trình lại khiến nhiều người thất vọng vì không mang lại một không khí mới mẻ, hấp dẫn như kì vọng.

Format cũ

Vẫn như mọi khi, nội dung tập đầu tiên của The Face Vietnam là vòng chọn đội, giới thiệu những gương mặt tiềm năng trong chương trình năm nay. Đồng ý rằng nhà sản xuất đã ban thêm luật mới: "Một huấn luyện viên được sử dụng phiếu chặn ngăn không cho thí sinh mình yêu thích về với đội đối thủ" nhưng chung quy vẫn chưa tạo được điểm sáng cho màn chào sân của The Face Vietnam 2023.

Sau khi tập đầu tiên lên sóng, mâu thuẫn giữa 4 huấn luyện viên Anh Thư - Vũ Thu Phương - Kỳ Duyên - Minh Triệu về việc giành chỗ đứng trở thành chủ đề chiếm sóng truyền thông. Những người trong cuộc lần lượt đăng đàn đáp trả, chia sẻ ẩn ý ngay sau khi chương trình phát sóng càng khiến dân tình xôn xao.

Khi drama lên ngôi, yếu tố chuyên môn trong show thực tế trở nên vô hình là điều tất yếu

Từ trước đến nay, drama (tình tiết kịch tính) dường như đã trở thành "đặc sản" được nhà sản xuất cài cắm vào các chương trình truyền hình thực tế về người mẫu. Chẳng riêng gì The Face Vietnam, Vietnam's Next Top Model qua 8 mùa đã khiến khán giả thuộc nằm lòng với những "chiêu trò" quen thuộc, hay mới đây nhất là những màn đấu đá căng thẳng giữa Hà Anh - Xuân Lan tại The Next Gentleman, thí sinh cãi giám khảo ở Miss International Queen Vietnam. Dàn "chân dài" được mời vào ghế nóng cố tình đưa ra những phát ngôn căng thẳng, chê bai, công kích lẫn nhau.

Điển hình, ở mùa 1 The Face Vietnam, khán giả không ít lần "no nê" vì trận tranh cãi kịch tính giữa 2 huấn luyện viên Phạm Hương và Lan Khuê. Ngay cả huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà khi đó cũng tỏ thái độ khi học trò của mình thua đàn em. Sang đến mùa 2, Lan Khuê tiếp tục trở thành tâm điểm vì những mâu thuẫn với Minh Tú, đến mức có những phát ngôn hay hành động phải cắt bỏ khỏi sóng truyền hình. Tại The Face Vietnam mùa 3, tình chị em giữa Thanh Hằng - Minh Hằng rạn nứt vì những nghi ngờ. Đến nay đã hơn 10 năm kể từ khi show thực tế về người mẫu đầu tiên có mặt tại Việt Nam, việc tập trung vào drama đã khiến show trở nên nhàm chán, cũ kỹ.

Màn tái xuất ầm ĩ của 2 "chị đại" Anh Thư - Vũ Thu Phương

2 cái tên gây bất ngờ với khán giả khi nhận lời "ngồi ghế nóng" The Face Vietnam 2023 chắc hẳn là người mẫu Anh Thư và Vũ Thu Phương. Anh Thư từng gắn liền với nhiều danh xưng hoa mỹ như "Đệ nhất Vedette của thập niên 2000", "Biểu tượng thời trang đương đại", còn Vũ Thu Phương từng "làm mưa làm gió" trên khắp các sàn diễn thời trang nhưng cách đây đã hơn 1 thập kỷ. Cả 2 đều "ở ẩn" đã lâu, mỗi người đều có công việc kinh doanh riêng sau khi tạm gác mọi hoạt động nghệ thuật.

Kỳ Duyên - Minh Triệu hoàn tất đội hình sớm hơn đàn chị

Trong tập đầu tiên, Anh Thư và Vũ Thu Phương diện trang phục sặc sỡ với tông màu nóng đỏ - cam, cùng những chi tiết cầu kỳ nhưng chỉ phát huy đúng một tác dụng là tạo sự chú ý. Tổng thể phong cách của 2 đàn chị lại bị nhiều khán giả nhận xét là kém thời trang và sự cập nhật hơn 2 HLV Kỳ Duyên - Minh Triệu, những người lựa chọn phong cách Y2K đầy ấn tượng.

Để tăng sự chú ý với các thí sinh và chiêu dụ về đội, cả 2 đã mời đến vị khách đặc biệt là diễn viên Minh Anh - "người tình màn ảnh" một thời của Anh Thư trong phim Những Cô Gái Chân Dài và vedette Vũ Thu Phương - cựu thí sinh Đại sứ hoàn mỹ. Tuy nhiên, sau cùng 2 "chị đại" đều thất bại khi người mà mình nhắm đến lũ lượt kéo về đội Kỳ Duyên - Minh Triệu.

Anh Thư mời diễn viên Minh Anh - "người tình màn ảnh" một thời của cô trong phim Những Cô Gái Chân Dài

Màn ra mắt khán giả sau thời gian dài vắng bóng của 2 chị đại cũng ồn ào không kém khi vướng vào drama tranh chỗ đứng với 2 em út Kỳ Duyên - Minh Triệu. 2 người mẫu kỳ cựu đã có phát ngôn thẳng thắn nhắc nhở đàn em. Vũ Thu Phương nói thẳng: "Em không có quyền nói về vị trí đứng của chị". HLV Anh Thư cũng mất kiên nhẫn phải "lớn tiếng" răn đe: "Thế hệ làm mẫu của chị cho đến thế hệ của Vũ Thu Phương có tôn ti trật tự rõ ràng, tụi em nên nhìn nhận lại, còn không điều đó rất bất lợi cho thí sinh của hai em".



Tưởng chừng gây ấn tượng theo hướng tích cực trong ngày trở lại, Anh Thư và Vũ Thu Phương lại khiến khán giả có cái nhìn khác khi bỗng dưng bị nhận xét là quá nóng nảy, ầm ĩ, là những cái tên kỳ cựu nhưng giải quyết mâu thuẫn khá cồng kềnh.

Khi thí sinh "vô hình" vì huấn luyện viên

Top 15 của The Face Vietnam 2023 quy tụ nhiều gương mặt tiềm năng, phần nào quen mặt với giới trẻ. Trong số đó có Hương Liên - "nữ thần có nụ cười triệu view", Phương Vy (Bâu Krysie) - "nàng thơ" từng đóng trong MV LAYLALAY của Jack, Cẩm Đan - người đẹp top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoàng Học - nhân tố vô cùng nổi tiếng trên mạng xã hội...

Tập 1 của The Face Vietnam 2023 đáng lý ra sẽ là "sân khấu" để khán giả nhớ đến từng gương mặt tiềm năng trong top 15 của chương trình năm nay, vậy mà bộ tứ quyền lực lại "chiếm sóng" sau "chiến trường" đấu khẩu. Thí sinh đã phần nào bị "vạ lây" khi hào quang bị những trận tranh cãi của dàn huấn luyện viên che lấp.

The Face Vietnam 2023 quy tụ nhiều gương mặt tiềm năng

Sau màn tranh cãi kịch tính trên sóng truyền hình, drama của show thực tế người mẫu lại một lần nữa lên ngôi. Không ít khán giả thắc mắc liệu thí sinh sẽ học được gì từ "người thầy" của mình khi những trận tranh cãi lại "viral" hơn cả yếu tố chuyên môn. Hành động không kiềm chế được sự tức giận, vô tư thể hiện cái tôi của mình trên sóng truyền hình có phải là bài học nên được truyền dạy từ thế hệ này sang thế hệ khác?