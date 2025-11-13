Màn tái xuất sau gần 10 năm vắng bóng: "Huyền thoại" một thời khuấy động thị trường smartphone Việt Nam

Sau gần 10 năm vắng bóng, thương hiệu Motorola chính thức thông báo về việc quay trở lại thị trường smartphone Việt Nam.

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược phát triển của hãng tại châu Á – Thái Bình Dương, khi Việt Nam được chọn làm "địa điểm trọng điểm" cho chiến lược "Lifestyle Tech" (công nghệ gắn liền phong cách sống).

Trong lần trở lại này, hãng đã ra mắt loạt 5 sản phẩm gồm: Motorola Razr 60, Motorola Edge 60 FUSION, Moto G86 POWER 5G, Moto G35 5G và Moto G06 POWER.

Các sản phẩm này trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp. Trong đó, dải sản phẩm được chia thành hai nhóm: Dòng Razr và Edge hướng đến phân khúc cao cấp, còn Moto G series nhắm đến người dùng phổ thông, ưu tiên hiệu năng và thời lượng pin.

Ở phân khúc cao cấp, Razr 60 là mẫu gập dạng vỏ sò với thiết kế bản lề titanium, mặt lưng giả da/vải, màn hình ngoài và trong đều chất lượng cao. Sản phẩm được trang bị màn hình pOLED chính 6,9 inch và phụ 3,6 inch đạt chuẩn Pantone Validated, độ sáng tối đa 3.000 nit cho hiển thị sống động. Camera 50 MP Sony LYTIA được hỗ trợ bởi Moto AI giúp tái tạo màu sắc chính xác đến từng chi tiết.

Bên cạnh đó, mẫu điện thoại này cũng đạt chuẩn kháng bụi nước IP48, sử dụng chip MediaTek Dimensity 7400X, RAM 8 GB, bộ nhớ 256 GB và pin 4.500 mAh hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 33W mang đến hiệu năng mạnh mẽ, bền bỉ và phong cách chuẩn cao cấp.

Ở phân khúc phổ thông/tầm trung, mẫu G06 POWER nổi bật với pin dung lượng lớn (7.000 mAh), màn hình 6,88 inch, âm thanh Dolby Atmos, kháng nước IP64, mang lại trải nghiệm giải trí liền mạch trong tầm giá hợp lý. Sản phẩm này hướng tới người dùng muốn thiết bị bền, pin trâu giá hợp lý.

Toàn bộ 5 dòng sản phẩm trên chỉ được phân phối đặc quyền thông qua hệ thống Thế Giới Di Động. Mức giá khởi điểm cho sản phẩm đến từ nhà Motorola từ 2,89 - 18,99 triệu đồng. Trong đó, Razr 60 khoảng 18,99 triệu đồng, Edge 60 Fusion khoảng 8,19 triệu đồng, G86 Power 5G khoảng 6,59 triệu đồng, G35 5G khoảng 3,79 triệu đồng, và G06 Power khoảng 2,89 triệu đồng.

Sự quay lại của Motorola được đánh giá có thể tạo ra làn sóng mới trong thị trường smartphone Việt Nam. Đầu tiên, các sản phẩm sẽ tăng thêm sự cạnh tranh trong phân khúc cao cấp và tầm trung, đặc biệt mẫu màn hình gập Razr sẽ đối đầu trực tiếp với các tên tuổi như Samsung Galaxy Z Flip và OPPO Find N3 Flip.

Thứ hai, sản phẩm của Motorola giúp người dùng Việt có thêm lựa chọn đa dạng hơn về công nghệ, thiết kế và mức giá – từ khoảng 2,9 - gần 19 triệu đồng. Ngoài ra, màn "tái xuất này" cũng góp phần kích thích saự phát triển của phân khúc 5G, thiết bị bền, pin lớn tại thị trường Việt.

Motorola, thành lập năm 1928 tại Mỹ, là hãng tiên phong khai sinh chiếc điện thoại di động đầu tiên trên thế giới vào năm 1983. Ở giai đoạn hoàng kim, thương hiệu này từng làm mưa làm gió toàn cầu với dòng Motorola Razr – biểu tượng của thời trang và công nghệ, nổi bật với thiết kế nắp gập siêu mỏng, đầy cá tính mà đến nay vẫn được xem là huyền thoại trong lịch sử điện thoại di động.



