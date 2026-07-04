Màn dậy thì gây choáng nhất Vbiz đây rồi: Nhan sắc nâng tầm 100 lần, đẹp đến mức khán giả nhận không ra

Sau nhiều năm, người hâm mộ khó nhận ra cô bé nổi tiếng ngày xưa.

Dù đã casting tới 2 lần, ekip sản xuất dự án phim điện ảnh Đất Đỏ về hình tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu vẫn chưa tìm được ứng viên thích hợp. Mới đây, đợt tuyển chọn thứ 3 đã được tổ chức ở TP.HCM và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Giữa dàn diễn viên đa dạng màu sắc, một gương mặt lọt vào tầm ngắm của netizen - chính là Nguyễn Bích Hà Mi - cô bé từng thủ vai nữ chính hồi nhỏ trong Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Sau 9 năm, màn lột xác của Hà Mi khiến không ít người phải xem lại nhiều lần mới nhận ra.

Clip casting của Hà Mi

Nếu ngày còn đóng Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Hà Mi ghi dấu ấn bằng vẻ đáng yêu, bầu bĩnh với đôi má phúng phính, đôi mắt tròn và nụ cười hồn nhiên đúng tuổi, thì ở buổi casting Đất Đỏ, cô bé đã mang đến hình ảnh trưởng thành hơn hẳn. Hà Mi chỉ xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng giản dị, mái tóc đen ngang vai và gương mặt gần như để mộc, nhưng vẫn tạo thiện cảm bởi vẻ thanh thuần, nhẹ nhàng và rất tự nhiên.

Điều khiến nhiều người bất ngờ không phải là Hà Mi thay đổi quá nhiều đường nét, mà là những đường nét quen thuộc ấy đã trở nên hài hòa và thanh thoát hơn theo thời gian. Gương mặt không còn vẻ tròn trĩnh của một cô bé ngày nào mà dần thon gọn, sống mũi nổi bật hơn, đôi mắt nhiều cảm xúc hơn và vẻ ngoài toát lên nét dịu dàng, trong trẻo. Nụ cười vẫn giữ nguyên sự tươi tắn từng gây thiện cảm với khán giả, nhưng nay lại pha thêm chút nền nã, khiến tổng thể visual mang đậm nét điện ảnh.

Nhiều cư dân mạng nhận xét Hà Mi là một trong những trường hợp dậy thì thành công nhất của dàn diễn viên nhí Việt. Cô không đánh mất những nét nhận diện từng giúp mình ghi dấu trong lòng khán giả, mà chỉ đơn giản là lớn lên, trưởng thành hơn và sở hữu khí chất đằm thắm, thanh lịch. Chính sự thay đổi tự nhiên ấy khiến đoạn video casting nhanh chóng lan truyền, với nhiều bình luận cho rằng nữ diễn viên "đẹp lên gấp nhiều lần" và suýt không nhận ra cô bé từng xuất hiện trong Cô Gái Đến Từ Hôm Qua.

Một số bình luậnc ủa netizen: - Ôi lâu lắm không thấy bé Hà Mi, nay lớn quá rồi. - Sao cứ ngỡ như ngày hôm qua thế nhỉ. - Ngày xưa nhớ bé mặt bầu bĩnh, má ửng ửng mà nay ra dáng thiếu nữ rồi. - Tính ra Mi nay 18 tuổi rồi, thời gian trôi nhanh thật. - Càng lớn càng xinh xắn, đáng yêu.

Nguyễn Bích Hà Mi (sinh năm 2008) là một trong những diễn viên nhí nổi bật của màn ảnh Việt. Cô bắt đầu làm quen với nghệ thuật từ rất sớm khi tham gia nhiều TVC quảng cáo, chụp mẫu ảnh và các hoạt động biểu diễn dành cho thiếu nhi trước khi bén duyên với điện ảnh. Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Hà Mi đến vào năm 2017 khi được đạo diễn Phan Gia Nhật Linh lựa chọn vào vai Tiểu Li trong bộ phim điện ảnh Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Dù chỉ đảm nhận phiên bản lúc nhỏ của nhân vật do Miu Lê thủ vai, Hà Mi vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ lối diễn tự nhiên, trong trẻo cùng gương mặt giàu cảm xúc.

Vai diễn này giúp cô giành giải Bông Sen Vàng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX, đồng thời nhận giải Cánh Diều Vàng hạng mục Diễn viên triển vọng, trở thành một trong những diễn viên nhí hiếm hoi cùng lúc sở hữu hai giải thưởng điện ảnh danh giá ngay từ tác phẩm đầu tay.

Sau thành công của Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Hà Mi tiếp tục hoạt động đều đặn ở cả mảng điện ảnh, truyền hình và sân khấu. Cô góp mặt trong nhiều bộ phim như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Đánh Cắp Giấc Mơ, Hoa Vẫn Nở Mùa Đông, Kẻ Ngược Dòng, Lấy Chồng Sớm Làm Gì, Tình Đầu, Đố Ba Biết Mẹ Đang Nghĩ Gì... Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng tham gia vở kịch Thiên Thần Nhỏ Của Tôi, đồng thời xuất hiện trong hơn 70 TVC quảng cáo của nhiều thương hiệu.

Ngoài diễn xuất, Hà Mi còn từng theo học dancesport, đạt giải cao ở một số cuộc thi năng khiếu và thử sức tại Giọng hát Việt nhí 2018. Những năm gần đây, cô ưu tiên cân bằng giữa việc học văn hóa và theo đuổi nghệ thuật, đồng thời vẫn tích cực tham gia các buổi casting để tìm kiếm những vai diễn mới và lấn sân sang làm ca sĩ.