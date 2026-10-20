Mâm cơm nhà của Trấn Thành - Hari Won

Dù rất bận rộn nhưng Trấn Thành vẫn đích thân vào bếp nấu nướng cho vợ.

Nhắc đến Trấn Thành, khán giả thường nghĩ ngay đến một nghệ sĩ đa năng khi liên tục xuất hiện ở nhiều vai trò như MC, diễn viên, đạo diễn hay giám khảo. Lịch trình dày đặc đủ để hình dung nam nghệ sĩ bận rộn đến mức nào. Thế nhưng, phía sau ánh đèn sân khấu, Trấn Thành vẫn dành sự quan tâm cho tổ ấm nhỏ bên Hari Won. Không chỉ nổi tiếng là người sành ăn, anh còn từng khiến nhiều người bất ngờ khi trổ tài bếp núc, tự tay chuẩn bị những bữa ăn cho bà xã.

Thời điểm dịch COVID-19, Trấn Thành thường xuyên vào bếp và Hari Won cũng chăm chỉ chia sẻ những vlog ghi lại cảnh chồng nấu nướng. Thực đơn của nam nghệ sĩ chủ yếu là những món quen thuộc, dễ làm như salad ức gà, mì trộn, bò xào, thịt kho hay nấm xào... Đặc biệt, thực đơn với những món ăn tương đối đơn giản, chú trọng sự cân bằng còn phù hợp với nhu cầu ăn uống khoa học của Hari Won trong giai đoạn kiểm soát cân nặng.

Ít ai biết Trấn Thành cũng là người có sở thích với căn bếp

Đáng chú ý, Hari Won từng tiết lộ chồng thường vào bếp để phục vụ nhu cầu ăn đêm của mình. Chi tiết nhỏ này đủ cảm nhận được sự chiều chuộng mà Trấn Thành dành cho bà xã. Không chỉ nấu ăn cho vợ, Trấn Thành còn từng tự tay hầm gà để gửi biếu bố mẹ. Dù không phải những món cầu kỳ, các bữa ăn do anh chuẩn bị vẫn cho thấy sự chu đáo trong cách chăm sóc gia đình.

Ở thời điểm hiện tại, Trấn Thành ngày càng bận rộn với các dự án nghệ thuật. Nam nghệ sĩ từng chia sẻ về lịch trình làm việc dày đặc, có những ngày chỉ ngủ vài tiếng, vì vậy việc thường xuyên vào bếp như trước cũng khó duy trì. Dẫu vậy, điều đó không đồng nghĩa với việc hai vợ chồng ít dành thời gian cho nhau.

Nam MC tự tay vào bếp chuẩn bị những món ăn vợ yêu thích

Salad do Trấn Thành chuẩn bị trông rất chỉn chu, đẹp mắt

Trấn Thành còn biết kết hợp những nguyên liệu tốt cho sức khoẻ và việc giảm cân của vợ

Đôi khi, Trấn Thành cũng chiều chuộng Hari Won ăn đêm bằng những món ăn nhanh

Những bữa ăn đơn giản của vợ chồng Hari Won - Trấn Thành

Nam MC cũng nấu những món cầu kỳ, Hari Won rất thích mỗi lần chồng vào bếp

Trấn Thành nấu gà hầm để gửi cho bố mẹ

Hari Won và Trấn Thành vẫn duy trì thói quen ăn uống cùng nhau, khi thì ra nhà hàng, lúc lại mua đồ ăn về nhà rồi cùng thưởng thức. Không phải lúc nào cũng là những bữa cơm do chính tay chồng chuẩn bị, nhưng việc dành thời gian ngồi xuống ăn cùng nhau vẫn là cách cặp đôi giữ sự kết nối giữa lịch trình bận rộn.

Vợ chồng Hari Won và Trấn Thành đều là những người rất sành ăn

Hôn nhân đáng ngưỡng mộ của Trấn Thành - Hari Won

Hari Won và Trấn Thành là đôi vợ chồng chăm chỉ và công khai phát "cẩu lương" trên mạng xã hội đến cả sóng truyền hình. Trong một chương trình Sam trêu chọc chuyện tình cảm của Hari Won và ông xã Trấn Thành: "Đâu có, em thấy anh Xìn (Trấn Thành) và chị bên nhau bao nhiêu năm vẫn 'xả' tình yêu mỗi ngày đấy chứ" và Hari Won thừa nhận: "Bởi vậy người ta lúc nào cũng nói hai vợ chồng chị là lố lăng đó".

Trong bài phỏng vấn với chúng tôi, Trấn Thành tâm sự: "Cả Hari Won và tôi đều dạy lẫn nhau, tôi trưởng thành như hôm nay là nhờ vào Hari Won. Chính Hari Won đã tác động vào ý thức hệ để mình thay đổi. Và chúng tôi chạm được nhau ở những tầng cao hơn. Chỉ cần đối phương phát ra tín hiệu không thích điều này thì người kia chắc chắn sẽ thay đổi để không mắc cùng sai lầm".

Cả hai dành thời gian rảnh để đi du lịch cùng nhau

Hari Won và Trấn Thành chưa vội sinh con sau gần 1 thập kỷ bên nhau. Nam MC từng chia sẻ: "Khi sinh con sẽ phải dành nhiều thời gian, sự hy sinh, tiền bạc để nuôi con. Với tôi, sinh con ra thì phải nuôi thật tốt thì mới sinh. Một đứa nhỏ lớn lên thành người xấu hay người tốt phụ thuộc vào việc mình nuôi dạy nó. Bây giờ sinh con mà tối ngày mình đi làm, bận rộn, không có thời gian giáo dục con thì đứa con sẽ thiếu thốn nhiều thứ.

Chừng nào 2 vợ chồng cảm thấy thực hiện xong hết hoài bão, ước mơ thì chúng tôi mới tính chuyện sinh con. Vậy nên đừng ai đồn bậy về vợ chồng tôi. Chuyện có con rất dễ, chỉ là muốn hay không thôi. Nói thật là chúng tôi chưa muốn và thống nhất rằng cả hai vẫn còn trẻ. Cả hai cũng ý thức rằng khi đã có con thì sẽ phải hy sinh tất cả mọi điều cho con".

Hôn nhân của Hari Won - Trấn Thành được nhiều người xin vía



