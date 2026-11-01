Mỗi lần sao nữ này vào bếp đều khiến netizen phải trầm trồ.

Ngô Mai Trang hay còn được biết đến với nghệ danh Kiwi Ngô Mai Trang, sinh năm 1982. Cô là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt với vai trò ca sĩ, đồng thời thử sức ở nhiều lĩnh vực khác như kinh doanh. Năm 2007, nữ ca sĩ kết hôn cùng doanh nhân Đỗ Hoàng Dương. Hiện tại, tổ ấm của cả hai có 4 nhóc tỳ, gồm 3 trai và 1 gái.

Không chỉ được khán giả quan tâm bởi sự nghiệp nghệ thuật, Kiwi Ngô Mai Trang còn từng gây chú ý khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế cùng ông xã. Năm 2014, vợ chồng cô góp mặt trong Cuộc Đua Kỳ Thú và nhận được nhiều tình cảm từ khán giả nhờ sự ăn ý, đồng hành trong các thử thách. Đến năm 2017, nữ ca sĩ tiếp tục khiến công chúng bất ngờ khi thử sức ở một lĩnh vực tưởng chừng không liên quan đến công việc chính là nấu ăn.

Cụ thể, Kiwi Ngô Mai Trang tham gia MasterChef Việt Nam phiên bản người nổi tiếng. Với khả năng nấu nướng cùng sự sáng tạo trong cách kết hợp nguyên liệu, cô liên tục ghi điểm qua các vòng thi và xuất sắc tiến vào chung kết. Đây cũng là sân chơi giúp nữ ca sĩ thể hiện niềm đam mê ẩm thực vốn được nuôi dưỡng từ nhỏ.

Kiwi Ngô Mai Trang từng gây chú ý khi tham gia Vua Đầu bếp Việt Nam phiên bản người nổi tiếng

Trong phần thi quyết định, Kiwi Ngô Mai Trang thực hiện thực đơn gồm 3 món: sốt tôm hùm ăn kèm bánh crepe, bò Wagyu áp chảo và panna cotta 3 vị. Đặc biệt, cô còn sử dụng sorbet làm món điều vị, giúp các giám khảo lấy lại vị giác sau khi thưởng thức những món ăn trước đó. Sự tính toán trong cách xây dựng thực đơn cũng như phần thể hiện tổng thể đã khiến ban giám khảo thích thú và bất ngờ.

Chung cuộc, Kiwi Ngô Mai Trang được gọi tên ở vị trí Quán quân Vua đầu bếp mùa 5 dành cho người nổi tiếng năm 2017. Chiến thắng này không chỉ là dấu mốc đáng nhớ mà còn giúp khán giả biết đến cô với một khả năng khác ngoài ca hát. Từ một nghệ sĩ yêu thích nấu nướng, nữ ca sĩ đã chứng minh bản thân có thể chinh phục một cuộc thi ẩm thực chuyên nghiệp.

Thực đơn giúp Kiwi Ngô Mai Trang chạm tay đến ngôi vị Quán quân cuộc thi

Với niềm đam mê ấy, những mâm cơm gia đình do Kiwi Ngô Mai Trang chuẩn bị cũng thường xuyên nhận được sự chú ý. Khác với những món ăn cầu kỳ trong các phần thi, thực đơn tại nhà của cô mang màu sắc gần gũi, đúng kiểu bữa cơm gia đình Việt. Trên bàn ăn thường có nhiều món được chế biến theo những cách khác nhau, từ thịt kho, cá rán đến các món rau xào. Sự kết hợp giữa món mặn, món rau và canh giúp bữa ăn thêm đầy đặn, phong phú.

Không chỉ dừng lại ở những món quen thuộc, nữ ca sĩ còn thường xuyên thay đổi thực đơn để cả nhà có thêm nhiều lựa chọn. Thỉnh thoảng, cô trổ tài với những món đòi hỏi nhiều công đoạn hơn như xôi xéo, bún mọc, cà ri hay cơm gà. Mỗi món đều mang đến một màu sắc riêng, cho thấy sự linh hoạt của người đứng bếp. Nhìn những bàn ăn được chuẩn bị tươm tất, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ trước khả năng nấu nướng của bà mẹ 4 con.

Những mâm cơm nhà của cô rất đa dạng món, được chế biến từ đơn gian để phức tạp

Kiwi Ngô Mai Trang trổ tài nấu phở gà

Bún mộc cũng thường xuất hiện trong menu nhà cô

Kiwi Ngô Mai Trang tự nấu xôi xéo con trai yêu thích

Đáng chú ý, Kiwi Ngô Mai Trang từng tiết lộ niềm yêu thích bếp núc đã có từ khi còn nhỏ. Cô chia sẻ: "Tôi thích nấu nướng và được mẹ dạy nấu ăn từ nhỏ. Khi thành sinh viên, tôi mày mò nấu các món ngon từng ăn ở ngoài hàng. Tới lúc lập gia đình, ông xã cũng thích vào bếp nên vợ chồng chúng tôi thường cùng nhau nấu nướng".

Có thể thấy, căn bếp không chỉ là nơi Kiwi Ngô Mai Trang thể hiện sở trường mà còn là không gian gắn kết các thành viên trong gia đình. Việc cả hai vợ chồng cùng yêu thích nấu ăn cũng giúp những bữa cơm nhà trở thành khoảng thời gian để chia sẻ và tận hưởng cuộc sống thường ngày. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, kinh doanh và chăm sóc tổ ấm đông con, nữ ca sĩ vẫn giữ được niềm vui giản dị với công việc bếp núc.

Những mẹt đồ ăn được Quán quân Masterchef bày biện như ở hàng quán

Mâm cổ nhà Kiwi Ngô Mai Trang cũng vô cùng thịnh soạn