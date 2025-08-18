Mải mê "ké fame", vợ chồng cậu cả Beckham bị Selena Gomez cạch mặt?

Daily Mail đưa tin Selena Gomez đã quay lưng lại với vợ chồng Brooklyn Beckham - Nicola Peltz sau khi cảm thấy bị họ "ké fame". Trong vài năm qua, họ là bộ 3 thân thiết, thường xuyên được bắt gặp xuất hiện bên nhau. Nhưng giờ đây, họ đã không nói chuyện với nhau trong nhiều tháng, Selena Gomez cũng không được mời đến lễ "cưới lại" của vợ chồng con cả nhà Beckham.

Nguồn tin thân cận chia sẻ rằng Selena Gomez nhận ra Nicola Peltz "ké fame" cô từ năm ngoái: "Có rất nhiều khoảnh khắc căng thẳng, ví dụ như trong bữa ăn cùng nhau, Nicola sẽ cố gắng ngồi ở góc paparazzi có thể chụp đẹp nhất. Nicola chỉ đối xử tử tế với Selena khi có người trông thấy" . Dâu trưởng bất trị nhà Beckham được cho là nói xấu Selena Gomez trong vòng bạn bè chung, khiến "công chúa Disney" nổi giận và gây ra cãi vã. Việc Brooklyn Beckham từ chối ra mặt giải quyết hành động của vợ càng khiến tình hình thêm căng thẳng.

Selena Gomez quyết định nghỉ chơi với Nicola Peltz - Brooklyn Beckham vì bị đôi vợ chồng này lợi dụng danh tiếng

"Ý tôi là cứ nhìn vào vòng bạn bè của Nicola và Brooklyn xem, nó đang thu hẹp lại mỗi tuần. Nhiều người đã quay lưng lại với họ vì nhận ra cách cư xử của Nicola, còn Brooklyn chẳng làm gì để thay đổi cả" - nguồn tin nói thêm. Selena Gomez được cho là đã nhiều lần cố gắng cứu vãn tình bạn, nhưng niềm tin và sự kết nối đó giờ không còn nữa.

Trước đây, Selena Gomez từng công khai chúc mừng sinh nhật và kỷ niệm ngày cưới của Nicola - Brooklyn. Nhưng giờ đây, cô chỉ đăng về cuộc sống của mình, hoàn toàn không đăng gì và cũng không "thả tim" bất kỳ hình ảnh nào của vợ chồng con cả Beckham. Nguồn tin thân cận chốt hạ: "Đã có thời Selena giúp Nicola vượt qua mối bất hòa với nhà Beckham, nhưng có lẽ bây giờ cô ấy đã chán ngấy chuyện đó rồi".

Selena Gomez và dâu trưởng nhà Beckham không còn là "chị chị em em"

Về phía Nicola - Brooklyn, họ cho rằng sự kiện "cưới lại" nên để tôn vinh cặp đôi này, chứ không phải bàn tán xem ai vắng mặt. Dù vậy, việc hơn 30 thành viên gia đình Beckham hoàn toàn không hay biết được xem là "cú đấm cuối cùng vào mặt David và Victoria Beckham". Việc bố cô dâu đóng vai trò quan trọng trong buổi lễ khiến David Beckham vô cùng đau lòng. Ông bà nội cũng rất buồn vì trước giờ Brooklyn luôn gần gũi với họ. Ngay cả khi "bơ" bố, cậu cả nhà Beckham vẫn chúc mừng sinh nhật ông bà.

"Thật tàn nhẫn và cay độc. Đây không còn là trò đùa nữa. Mọi chuyện đã vượt quá giới hạn. Đây là 1 gia đình cảm thấy mình đã mất đi cậu con trai quý giá - và không còn đường quay lại. Thành thật mà nói, giờ họ đang thắc mắc tại sao anh ấy lại muốn giữ họ Beckham - hay đổi luôn thành họ Peltz. Ngày 2/8/2025 liệu có phải ngày Brooklyn chính thức tuyên bố mình không còn là thành viên của gia đình Beckham nữa không? Cảm giác chắc chắn là như vậy" - nguồn tin thân cận nhà Beckham bức xúc.

Nicola Peltz - Brooklyn Beckham "cưới lại" mà không mời nhà Beckham, toàn bộ sự kiện do nhà Peltz chủ trì

Từ tháng 5, sự vắng mặt của vợ chồng Brooklyn trong những sự kiện quan trọng của gia đình Beckham đã làm dấy lên nghi vấn bất hòa. Không những vậy, Brooklyn Beckham còn khiến dân tình phải náo loạn khi công khai tuyên bố “luôn chọn vợ”. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Nicola chưa bao giờ thực sự hòa hợp với gia đình chồng, và đặc biệt là với mẹ chồng Victoria.

Giữa những đồn đoán rạn nứt, gia đình Beckham vẫn cố gắng giữ hình ảnh đoàn kết và ấm áp. Cựu danh thủ liên tục nhắc đến con trai Brooklyn bằng cách gắn tên anh trên Instagram. Tuy nhiên, Brooklyn lại chẳng hoàn toàn không ngó ngàng gì đến gia đình, chỉ dành sự ưu ái đặc biệt cho nhà vợ. Khoảng cách và dấu hiệu mâu thuẫn giữa cha con David - Brooklyn ngày càng rõ rệt, khiến công chúng không khỏi tiếc nuối cho 1 trong những gia đình nổi tiếng và từng được ngưỡng mộ nhất xứ sương mù. Trên mạng xã hội, Romeo và Cruz thậm chí còn block luôn cả anh trai và chị dâu.

Đến nay, sự rạn vỡ đã đẩy lên đến đỉnh điểm. Brooklyn hoàn toàn bơ gia đình ruột thịt, chỉ "cắm rễ" bên nhà vợ. Đồng thời, quý tử này cũng chuyển hẳn về sống ở biệt thự trị giá 11 triệu bảng, được mua bằng tiền của nhà Peltz. Anh gần như cắt đứt liên lạc với nhà Beckham, phớt lờ bố mẹ ruột khiến khán giả không khỏi xót xa cho cặp đôi huyền thoại một thời của làng bóng đá và thời trang Anh quốc. Không dừng lại ở đó, cặp đôi này còn tổ chức lễ "cưới lại" do nhà Peltz chủ trì, không mời bất cứ 1 thành viên nào của gia đình Beckham.