Apple tiếp tục đặt AI vào trung tâm hệ điều hành mới khi macOS 27 Golden Gate mang đến ứng dụng Siri độc lập, các tính năng Apple Intelligence mở rộng và hàng loạt tối ưu hiệu năng, đồng thời chấm dứt hỗ trợ cho toàn bộ máy Mac dùng vi xử lý Intel.

Tại WWDC 2026, Apple đã chính thức giới thiệu macOS 27 với tên gọi Golden Gate. Sau nhiều tháng xuất hiện trong các tin đồn, phiên bản hệ điều hành mới dành cho Mac đã được công bố với trọng tâm là cải thiện trải nghiệm sử dụng, tối ưu hiệu năng và bổ sung các tính năng AI mới thay vì thay đổi lớn về giao diện hay cách vận hành.

Apple tiếp tục tinh chỉnh giao diện Liquid Glass

Theo Apple, macOS 27 đi theo triết lý tương tự Snow Leopard năm 2009, tập trung hoàn thiện nền tảng hiện có thay vì bổ sung quá nhiều tính năng mới.

Giao diện Liquid Glass vẫn được giữ lại nhưng được điều chỉnh nhằm cải thiện khả năng đọc nội dung. Người dùng giờ đây có thêm thanh điều chỉnh trong phần cài đặt để thay đổi mức độ trong suốt của hiệu ứng, từ gần như trong suốt hoàn toàn đến các tông màu đậm hơn.

Biểu tượng ứng dụng cũng được bổ sung thêm một lớp hiệu ứng Liquid Glass mới để hiển thị sắc nét hơn. Bên cạnh đó, Apple cho biết macOS 27 mang lại hiệu ứng chuyển động mượt hơn, tốc độ tải nội dung nhanh hơn và sự đồng nhất về độ bo góc giữa các cửa sổ trong toàn hệ thống.

Siri AI trở thành ứng dụng độc lập trên Mac

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên macOS 27 là sự xuất hiện của ứng dụng Siri AI độc lập. Sau khi Apple giới thiệu phiên bản Siri mới trên iPhone cùng iOS 27, nền tảng này cũng được đưa lên máy Mac với giao diện hoàn toàn mới theo phong cách chatbot.

Ứng dụng hỗ trợ cả nhập văn bản lẫn điều khiển bằng giọng nói, đồng thời cho phép người dùng xem lại các cuộc hội thoại trước đó. Apple định vị Siri AI như một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Gemini của Google và ChatGPT của OpenAI.

Siri mới có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau như tìm kiếm dữ liệu trên thiết bị, tạo hình ảnh, tóm tắt thông tin và khai thác ngữ cảnh cá nhân của người dùng để đưa ra phản hồi phù hợp hơn. Trợ lý AI này cũng được tích hợp sâu với các ứng dụng trong hệ sinh thái, cho phép hoàn thành nhiều công việc chỉ bằng một câu lệnh duy nhất.

Apple còn bổ sung khả năng nhận biết nội dung trên màn hình. Người dùng có thể hỏi Siri về các địa điểm, hình ảnh hoặc nội dung đang hiển thị mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

Cùng với đó, bộ công cụ Writing Tools trên macOS 27 hiện được vận hành bởi Siri AI. Người dùng có thể yêu cầu AI soạn thảo email, tạo nội dung hoặc đánh giá, góp ý cho các đoạn văn bản cụ thể.

Safari và Shortcuts được tăng cường AI

Trình duyệt Safari cũng nhận được một số tính năng mới dựa trên Apple Intelligence. Hệ thống có thể tự động nhóm các tab theo chủ đề để giúp người dùng quản lý phiên làm việc dễ dàng hơn.

Tính năng Notify Me mới sẽ theo dõi các trang web và thông báo khi có thay đổi hoặc cập nhật nội dung. Trong khi đó, ứng dụng Shortcuts được bổ sung khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, cho phép người dùng mô tả công việc cần thực hiện bằng ngôn ngữ thông thường và để AI tự động xây dựng quy trình phù hợp.

Chú thích ảnh

macOS 27 chính thức khai tử máy Mac Intel

Một thay đổi lớn khác là Apple đã chấm dứt hỗ trợ cho toàn bộ máy Mac sử dụng bộ xử lý Intel. macOS 27 chỉ tương thích với các thiết bị sử dụng Apple Silicon.

Các mẫu máy không còn được hỗ trợ gồm:

Mac Pro (2019)

MacBook Pro 16 inch (2019)

iMac 27 inch (2020)

MacBook Pro 13 inch (2020)

Động thái này đánh dấu bước chuyển đổi gần như hoàn tất của Apple sang nền tảng Apple Silicon sau nhiều năm phát triển.

Khi nào người dùng có thể nâng cấp?

Phiên bản beta đầu tiên dành cho các nhà phát triển đã được phát hành ngay sau sự kiện WWDC 2026. Apple dự kiến tung ra bản beta công khai trong tháng tới trước khi phát hành phiên bản chính thức vào mùa thu năm nay.

Khi đó, người dùng Mac sử dụng Apple Silicon sẽ có thể trải nghiệm đầy đủ những thay đổi mới của macOS 27 Golden Gate, trong đó nổi bật nhất là Siri AI thế hệ mới cùng các tính năng Apple Intelligence được tích hợp sâu hơn trên toàn hệ thống.