Lynk & Co 900 dự kiến từ 3,099 tỷ đồng tại Việt Nam: Lớn hơn Lexus LX với giá tiệm cận RX, mạnh hơn 700hp, nhiều tiện ích VIP bên trong

Theo thông tin từ tư vấn bán hàng đại lý, Lynk & Co 900 có mức giá dự kiến là 3,299 tỷ đồng. Khách hàng lựa chọn đặt cọc sớm trước thời điểm ra mắt chính thức sẽ được áp dụng mức giá ưu đãi giảm 200 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn 3,099 tỷ đồng, đi kèm một số chương trình khuyến mãi khác từ phía đại lý.

Lynk & Co 900 bản bán cho thị trường Việt Nam khác với những chiếc xe trưng bày ở thời điểm ban đầu.

Trước đó, những chiếc Lynk & Co 900 còn được bắt gặp tại trung tâm kiểm tra khí thải tại Hà Nội. Đặc điểm đặc biệt của những chiếc xe này là không còn trang bị dải màn hình LED kéo dài ngang cản trước như xe trưng bày năm ngoái.

Hiện tại, phía đại lý cũng đã hé lộ bảng thông số kỹ thuật và trang bị chi tiết của dòng xe này trước ngày ra mắt dự kiến vào tháng 6 tới đây.

Kích thước lớn

Lynk & Co 900 sở hữu kích thước tổng thể là 5.240×1.999×1.810 mm, chiều dài cơ sở đạt 3.160 mm và khối lượng không tải ở mức 2.810 kg. Kích thước này thậm chí lớn hơn mẫu SUV cỡ lớn là Lexus LX 600, trong khi giá xe đang tiệm cận RX 350h bản tiêu chuẩn (3,35 tỷ đồng).

Ngoại thất của xe nổi bật với thiết kế tối giản, góc cạnh như Range Rover, với bộ mâm tới 21 inch. Hệ thống đèn thuần LED hoàn toàn, bao gồm đèn chiếu sáng chính, đèn định vị ban ngày và cụm đèn hậu. Xe còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống cửa hít mềm áp dụng cho cả 4 cửa, tay nắm cửa dạng ẩn và cốp điện có thiết kế chia đôi.

Nhiều tiện ích VIP bên trong

Cabin xe sử dụng trần xe bọc da lộn và vô lăng bọc da tích hợp cảm ứng cùng chức năng sưởi. Cả 3 hàng ghế đều sở hữu tính năng massage và sưởi ấm. Hàng ghế trước hỗ trợ chỉnh điện, thông gió, massage và sưởi. Hàng ghế thứ hai có khả năng xoay điện 180 độ, tích hợp thông gió, massage, sưởi và rèm che nắng. Hàng ghế thứ ba chỉnh điện và có sẵn tính năng massage, sưởi.

Hệ thống giải trí vận hành trên nền tảng LYNK Flyme Auto với màn hình trung tâm 30 inch độ phân giải 6K. Hàng ghế thứ hai được trang bị riêng một màn hình treo nổi độc lập cũng có kích thước 30 inch 6K. Người lái được hỗ trợ bởi màn hình hiển thị kính lái HUD tích hợp công nghệ thực tế ảo AR với kích thước quy đổi đạt 95 inch.

Hệ thống âm thanh gồm 31 loa Harman Kardon Performance, tích hợp loa ở tựa đầu cho 2 hàng ghế trước và công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos. Các tiện nghi khác bao gồm hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, hệ thống tạo hương thơm thông minh và một tủ lạnh mini có khả năng tùy chỉnh nhiệt độ từ -6°C đến 50°C.

Động cơ hybrid mạnh

Xe sử dụng hệ truyền động Plug-in Hybrid (PHEV) kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh E-AWD. Động cơ xăng là loại 2.0L, cho công suất tối đa 254 mã lực (187 kW). Hệ thống điện bao gồm 2 mô-tơ điện, trong đó mô-tơ trước có công suất tối đa 230 kW. Tổng công suất kết hợp của toàn hệ thống đạt 528 kW (709 mã lực), giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 4,6 giây.

Bộ pin trang bị trên xe là loại Ternary Lithium với dung lượng 52,38 kWh. Theo tiêu chuẩn NEDC, xe đạt quãng đường di chuyển thuần điện là 150 km và quãng đường di chuyển hỗn hợp đạt 800 km.

Lynk & Co 900 tích hợp tính năng chia sẻ điện V2L với công suất 6,6 kW. Thời gian sạc nhanh DC từ 20% đến 80% mất 17 phút. Dung tích bình xăng của xe là 60 lít và tốc độ tối đa giới hạn ở mức 210 km/h.

Hệ thống khung gầm tích hợp hệ thống treo trước dạng tay đòn kép và treo sau liên kết 5 điểm. Xe trang bị hệ thống giảm chấn biến thiên liên tục kết hợp treo khí nén hai buồng kín.

Hệ thống ADAS cung cấp loạt tính năng hỗ trợ lái gồm ga tự động thích ứng và phanh khẩn cấp tự động toàn dải tốc độ. Xe tích hợp các công nghệ cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo mở cửa, hỗ trợ né tránh va chạm và lái xe trên cao tốc. Khả năng phòng ngừa rủi ro chủ động được tối ưu nhờ hệ thống giảm thiểu va chạm trước, sau, cùng cảnh báo phương tiện cắt ngang trước và sau.