Chủ xe đời cũ cần lưu ý gì khi chuyển từ xăng A92/A95 sang E10 để không hại máy?

Trước xu hướng dịch chuyển sang nhiên liệu xanh, việc chuyển đổi từ xăng khoáng A92, A95 sang xăng sinh học E10 (chứa 10% ethanol) đang đặt ra nhiều lưu ý kỹ thuật quan trọng cho người tiêu dùng.

Theo các chuyên gia, các dòng xe hiện đại (sản xuất từ sau năm 2011) hoàn toàn có thể sử dụng và đổ lẫn E10 với xăng truyền thống mà không cần súc rửa bình nhiên liệu. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất thuộc về nhóm xe đời cũ (trước năm 2005). Do đặc tính háo nước và tính ăn mòn của cồn ethanol, các chi tiết bằng cao su, nhựa và kim loại trong hệ thống nhiên liệu của xe cũ rất dễ bị tổn hại, gây rỉ sét hoặc rò rỉ.

Đáng chú ý, nếu phương tiện ít di chuyển (xe để lâu ngày không đi), xăng E10 có nguy cơ bị phân tách lớp do hút ẩm, dẫn đến hiện tượng khó nổ máy hoặc tắc nghẽn kim phun. Dù hiệu suất vận hành có thể giảm nhẹ từ 3-5%, người dùng vẫn được khuyến cáo chủ động kiểm tra sách hướng dẫn của nhà sản xuất và bảo dưỡng hệ thống lọc nhiên liệu định kỳ để đảm bảo an toàn.