Lynk & Co 900 bốc cháy, đại lý tuyên bố một người đi bộ đã đá sạc dự phòng vào gầm xe

Một vụ hỏa hoạn liên quan tới xe Lynk & Co 900 tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc đang gây tranh cãi. Đại lý cho rằng ngọn lửa bùng lên do pin sạc dự phòng bị người qua đường đá vào gầm xe, nhưng kết luận chính thức vẫn chưa có.

Một sự cố hỏa hoạn xảy ra ngay trên đường phố Hàng Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận cũng như giới chuyên môn.

Tâm điểm của vụ việc là chiếc SUV cao cấp Lynk & Co 900 bất ngờ bốc khói và phát hỏa ở khu vực dưới gầm xe khi đang đỗ bên lề đường.

Ngay sau khi hình ảnh hiện trường được lan truyền, đại diện phân phối chính hãng đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ các nghi vấn liên quan đến việc cháy cụm pin lực kéo cao áp. Tuy nhiên, lý do mà phía đại lý đưa ra lại khiến nhiều người không khỏi hoài nghi.

Sự việc diễn ra vào khoảng 16 giờ 06 phút ngày 9 tháng 9 năm 2026 tại một khu phố thương mại sầm uất ở Hàng Châu. Các đoạn video do người đi đường quay lại cho thấy khói đen cùng các đốm lửa bùng lên cục bộ từ phía dưới gầm chiếc xe đang dừng đỗ.

Đội ngũ lính cứu hỏa đã có mặt kịp thời để dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Dựa trên những hình ảnh hiện trường, giới quan sát chưa thể xác định được liệu khối pin lực kéo của chiếc xe có bị ảnh hưởng trực tiếp hay không.

Chiếc Lynk & Co 900 bị bốc cháy cục bộ dưới gầm khi đang đỗ trên một tuyến phố thương mại tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào chiều ngày 9 tháng 9 năm 2026.

Đến ngày 10 tháng 9, Trung tâm Lynk & Co Lĩnh Dược Hàng Châu đã phát đi thông cáo chính thức về vụ việc. Đại lý này viện dẫn lời khai từ chủ phương tiện, cho rằng ngọn lửa bùng phát là do một người đi bộ vô tình đánh rơi chiếc pin sạc dự phòng cá nhân, sau đó vật thể này bị đá văng vào gầm xe trước khi bốc cháy.

Từ lời kể này, đơn vị bán hàng kiên quyết phủ nhận khả năng cụm pin cao áp của xe tự phát hỏa, đồng thời cho biết sẽ chờ đợi Giấy chứng nhận tai nạn cháy chính thức từ cơ quan quản lý để có kết luận sau cùng.

Dẫu vậy, lời trần tình từ phía chủ xe cùng đại lý phân phối hoàn toàn chưa mang tính chất pháp lý. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà sản xuất vẫn chưa công bố bất kỳ dữ liệu viễn thông nào từ cụm pin, biểu đồ nhiệt độ hay các kết quả giám định kỹ thuật từ hiện trường.

Do đó, giả thuyết về chiếc sạc dự phòng gây cháy vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán đơn phương và chưa hề được kiểm chứng bằng chứng cứ khoa học.

Về mặt kỹ thuật, Lynk & Co 900 là dòng SUV hybrid cắm sạc (PHEV) đầu bảng của thương hiệu, được phát triển trên nền tảng khung gầm mô-đun SPA Evo của tập đoàn Geely và lần đầu trình làng thị trường nội địa Trung Quốc vào năm 2025. Xe có cấu hình ba hàng ghế và vừa được bổ sung thêm bản năm chỗ ngồi vào tháng 4 vừa qua.

Trước đó, mẫu xe này từng trải qua bài kiểm tra an toàn va chạm kép ở hàng ghế thứ ba do Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Ô tô Trung Quốc (CAERI) tiến hành.

Cung cấp năng lượng cho hệ thống truyền động của Lynk & Co 900 là hai tùy chọn gói pin dung lượng 44,9 kWh do CALB cung ứng và 52,4 kWh do CATL sản xuất, trong đó gói pin lớn hơn sử dụng công nghệ pin hybrid Freevoy hiện đại. Mẫu SUV này còn được trang bị hệ thống treo khí nén có thể nâng hạ, mang đến khoảng sáng gầm xe dao động từ 180 mm đến 234 mm.

Lynk & Co 900 là dòng SUV hybrid cắm sạc (PHEV) cỡ lớn phát triển trên nền tảng SPA Evo, dùng pin 44,9 kWh (CALB) và 52,4 kWh (CATL Freevoy), khoảng sáng gầm từ 180 mm đến 234 mm nhờ treo khí nén.

Theo thiết kế kỹ thuật, khối pin xe điện luôn có lớp vỏ hợp kim kiên cố để bảo vệ. Mặc dù vậy, khu vực gầm xe vẫn còn sự hiện diện của các chi tiết phi kim loại như tấm che khí động học hay chắn bùn nhựa.

Về lý thuyết, một nguồn nhiệt bên ngoài hoàn toàn có khả năng đốt cháy các vật liệu phụ trợ này mà không kích hoạt phản ứng thoát nhiệt mất kiểm soát bên trong lõi pin cao áp. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng cụ thể nào chứng minh kịch bản này đã thực sự diễn ra trong vụ việc tại Hàng Châu.

Xét về mặt lưu trữ năng lượng thuần túy, một cục sạc dự phòng dung lượng 10.000 mAh thông thường chỉ tích lũy mức năng lượng khiêm tốn khoảng 0,037 kWh, tức là rất nhỏ bé so với khối pin dung tích hơn 40 kWh trên chiếc 900.

Dẫu vậy, sự chênh lệch về dung lượng không thể loại trừ khả năng một viên pin lithium-ion kích thước nhỏ tự bốc cháy cục bộ, bởi điều này còn phụ thuộc vào trạng thái vật lý của thiết bị, vị trí mắc kẹt và các vật liệu dẫn cháy xung quanh.

Đáng chú ý, Trung Quốc đã chính thức áp dụng bộ tiêu chuẩn an toàn pin bắt buộc GB 38031-2025 kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thay thế cho khung quy chuẩn năm 2020 đối với việc chứng nhận kiểu loại xe mới. Dẫu vậy, việc đạt chứng nhận xuất xưởng cũng không thể đảm bảo một phương tiện sẽ miễn nhiễm hoàn toàn với các rủi ro hỏa hoạn trong môi trường vận hành thực tế.

Nhìn nhận một cách khách quan, các dữ kiện thực tế hiện tại còn rất hạn chế so với lời tuyên bố vội vã từ phía đại lý.

Những gì được ghi nhận chỉ là một chiếc Lynk & Co 900 bị phát hỏa dưới gầm, và mọi nguyên nhân thực sự vẫn chưa được sáng tỏ. Kết luận của cơ quan phòng cháy chữa cháy thành phố sẽ là câu trả lời duy nhất xác thực liệu ngọn lửa bắt nguồn từ cụm pin cao áp, một vật thể bên ngoài hay vật liệu nhựa dưới gầm xe.