Lý Liên Anh cứ đêm xuống lại chuốc say Từ Hi để làm việc "mờ ám": Cung nữ lén nhìn phát hiện bí mật này

Những đêm kín đáo phía sau rèm của Lý Liên Anh và Từ Hi Thái hậu

Trong lịch sử triều Thanh, Từ Hi Thái hậu là nhân vật nắm quyền lực tối cao trong một thời gian dài, nổi tiếng với sự sắc sảo và khả năng điều hành triều chính. Bên cạnh bà, Lý Liên Anh – vị thái giám thân cận được xem như "cánh tay phải", người có ảnh hưởng sâu rộng trong hậu cung.

Thế nhưng, điều khiến hậu thế bàn tán không chỉ là quyền lực, mà còn là những giai thoại xoay quanh đời sống phía sau bức màn cung đình, trong đó có câu chuyện về những đêm "chuốc rượu" gây nhiều tranh cãi.

Theo một số truyền miệng, Từ Hi có thói quen uống rượu nhẹ vào buổi tối để thư giãn sau khi xử lý chính sự. Đây là điều không hiếm trong giới quý tộc thời phong kiến. Tuy nhiên, điểm khiến nhiều người chú ý là người luôn ở bên hầu rượu lại chính là Lý Liên Anh.

Một số lời đồn cho rằng, ông không chỉ đơn thuần phục vụ mà còn cố ý để Thái hậu rơi vào trạng thái "say". Nhưng cũng từ đây, xuất hiện giả thuyết ngược lại: Từ Hi thực chất không hề mất kiểm soát, mà chỉ "giả say" để tạo không gian riêng tư.

Cung nữ lén theo dõi và phát hiện gây bất ngờ

Một giai thoại khác kể rằng, có cung nữ từng lén quan sát những đêm như vậy vì tò mò. Điều cô chứng kiến không phải là hành vi bất thường như lời đồn đại, mà là cảnh Lý Liên Anh tranh thủ thời điểm riêng tư để báo cáo, trình bày những vấn đề quan trọng với Từ Hi.

Trong bối cảnh triều đình nhiều phe phái, việc lựa chọn thời điểm kín đáo để trao đổi có thể giúp tránh tai mắt xung quanh. Chính vì vậy, chi tiết "chuốc say" có thể chỉ là cách tạo ra một lớp "vỏ bọc", giúp hai người trao đổi những việc khó nói công khai.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Lý Liên Anh đã tận dụng sự tin tưởng của Thái hậu để đề đạt lợi ích cá nhân, từ đó củng cố vị thế và quyền lực của mình trong hậu cung.

Giới nghiên cứu cho rằng mối quan hệ giữa Từ Hi và Lý Liên Anh không đơn thuần là chủ tớ. Đó là sự kết hợp giữa quyền lực và lòng tin. Trong khi Từ Hi cần một người trung thành tuyệt đối để hỗ trợ, thì Lý Liên Anh lại dựa vào sự tin cậy đó để vươn lên vị trí đặc biệt.

Chính sự gắn bó này khiến nhiều câu chuyện xung quanh họ dễ bị thêu dệt theo hướng kịch tính. Những chi tiết như "chuốc say" hay "giả say" vì thế trở thành đề tài gây tranh cãi, khi không có tài liệu chính thống xác nhận rõ ràng.

Đến nay, phần lớn những câu chuyện kể trên vẫn chỉ dừng lại ở mức giai thoại. Tuy nhiên, chúng phần nào phản ánh thực tế rằng hậu cung triều Thanh không chỉ là nơi sinh hoạt thường nhật, mà còn là không gian của quyền lực, tính toán và những mối quan hệ phức tạp.

Câu chuyện về Từ Hi và Lý Liên Anh, dù thực hư ra sao, vẫn cho thấy một lát cắt đặc biệt về cách vận hành quyền lực phía sau rèm cung. Và đôi khi, những điều tưởng chừng "mờ ám" lại chỉ là cách con người thích nghi để tồn tại trong môi trường đầy áp lực và cạnh tranh.

Theo Sohu, Sina, 163