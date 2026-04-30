Bờ sông xuất hiện hàng loạt dấu chân lạ, chuyên gia vừa nhìn liền phác họa: "Quái thú" có thể dài 4 mét

Dấu vết "quái thú" lạ xuất hiện trên bãi đất giữa sông

Người dân tại Moo 3, phường Wai Niao, huyện Tha Maka, tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan đang sống trong tâm trạng lo lắng sau khi phát hiện hàng loạt dấu vết bất thường trên một bãi đất nổi giữa sông Mae Klong.

Theo Khaosod English, sự việc được phát hiện khi một số người dân địa phương đi ra khu vực bãi đất giữa sông - nơi thường lộ ra khi mực nước xuống thấp. Trước đây, khu vực này là nơi một số người dân từng qua lại, thậm chí xuống nước bơi lội. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi họ nhìn thấy những dấu chân lớn, kèm theo các vệt kéo dài trên nền đất, giống dấu thân của một loài động vật cỡ lớn từng trườn qua.

Những dấu chân hằn sâu, vết cào xới kéo dài trên bãi đất giữa sông khiến người dân địa phương không khỏi bất an về một con "quái thú" khổng lồ. (Ảnh: Khaosod)

Người đầu tiên phát hiện sự việc là ông Naruenart Kongkaew. Ông cho biết các dấu vết có kích thước lớn bất thường, không giống dấu của những loài vật quen thuộc trong khu vực. Đáng chú ý, ngoài dấu chân hằn sâu, mặt đất còn xuất hiện nhiều vết cào xới hướng xuống mép nước, khiến người dân nghi ngờ có một sinh vật lớn thường xuyên di chuyển qua lại giữa bờ và sông.

"Dấu vết có kích thước lớn hơn cả cơ thể người. Tôi không nghĩ đó là kỳ đà như thường thấy. Từ khi phát hiện, chúng tôi không còn dám quay lại bơi ở khu vực này nữa", ông Naruenart chia sẻ.

"Quái thú" có thể dài tới 4 mét

Sau khi nhận được thông tin, ông Chalermphon Hongyon, người đứng đầu một đơn vị cứu hộ dưới nước trong khu vực, đã trực tiếp đến hiện trường để khảo sát. Tại bãi đất giữa sông, ông phát hiện thêm những hố lớn, dấu đất bị đào bới và nhiều vết kéo dài trên nền bùn.

Từ hình dạng và kích thước của các dấu vết, ông Chalermphon nhận định sinh vật để lại chúng có thể là một loài động vật rất lớn. Dựa vào vết thân in trên mặt đất, con vật được ước tính có thể dài khoảng 4 mét. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh đây mới chỉ là nhận định ban đầu, chưa thể khẳng định chắc chắn đó là cá sấu.

Tại bãi đất giữa sông, các chuyên gia phát hiện thêm những hố lớn, dấu đất bị đào bới và nhiều vết kéo dài trên nền bùn. (Ảnh: Khaosod)

Theo ông Chalermphon, tập tính của cá sấu là thường lên bờ phơi nắng vào ban ngày, sau đó quay lại nước hoặc trú ẩn khi trời tối. Một số dấu hiệu tại hiện trường có điểm tương đồng với tập tính này, song để đưa ra kết luận chính xác, cơ quan chuyên môn cần kiểm tra kỹ hơn.

Không chỉ riêng khu vực bãi đất giữa sông, người dân tại Ban Pong Tuek, một khu vực lân cận, cũng cho biết từng phát hiện hố sâu khoảng 3 mét cùng những dấu vết tương tự. Điều này càng làm dấy lên nỗi lo rằng con vật bí ẩn có thể không chỉ xuất hiện tại một điểm duy nhất ven sông.

Một số người dân địa phương cho biết họ đặc biệt bất an vì sông Mae Klong vốn gắn liền với sinh hoạt hằng ngày của nhiều gia đình. Việc xuất hiện dấu vết nghi của động vật nguy hiểm khiến nhiều người không còn dám xuống nước, nhất là vào thời điểm sáng sớm hoặc chiều tối.

Người dân được khuyến cáo tránh xa khu vực nguy hiểm

Ngay sau khi sự việc được báo lên, lãnh đạo cộng đồng địa phương đã liên hệ với Sở Thủy sản tỉnh Kanchanaburi để đề nghị kiểm tra khẩn cấp. Trong lúc chờ kết luận chính thức, trưởng thôn Wai Niao đã phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân hạn chế tiếp cận khu vực bờ sông, đặc biệt là những đoạn có dấu chân, vết cào hoặc dấu đất bị xáo trộn bất thường.

Ngư dân cũng được khuyến cáo thận trọng khi đánh bắt gần khu vực này. Những hoạt động bơi lội, vui chơi dưới nước tại bãi đất giữa sông tạm thời nên dừng lại cho đến khi cơ quan chức năng xác định được nguồn gốc các dấu vết.

Hiện chưa có bằng chứng trực tiếp cho thấy sinh vật để lại dấu chân là cá sấu. Tuy nhiên, theo các nguồn tin địa phương, kích thước dấu vết và hình dạng các vệt kéo trên nền đất đủ khiến người dân phải cảnh giác. Trong trường hợp đó thực sự là một loài động vật lớn có khả năng gây nguy hiểm, việc chủ động tránh xa khu vực ven sông là cần thiết.

Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng Thái Lan tiếp tục xác minh. Dù "quái thú" trên sông Mae Klong chưa lộ diện, những dấu chân lạ, vết cào xới và các hố đất bất thường đã khiến nhịp sống của người dân ven sông tạm thời bị đảo lộn. Trước khi có kết luận chính thức, sự thận trọng vẫn là cách tốt nhất để bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Theo Khaosod, Thairath, FB