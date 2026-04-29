Hoàng đế Quang Tự gào thét đau đớn trước khi chết: 100 năm sau, manh mối hé lộ từ thứ duy nhất còn lại này

Nguyệt Phạm |

Trước khi qua đời, hoàng đế Quang Tự được ghi nhận đã đau đớn dữ dội, lăn lộn trên giường.

Cái chết đầy nghi vấn của hoàng đế Quang Tự

Trong lịch sử Trung Quốc, không ít hoàng đế qua đời trong những hoàn cảnh bí ẩn. Nhưng cái chết của hoàng đế Quang Tự vẫn được xem là một trong những nghi án gây chú ý nhất cuối triều Thanh.

Quang Tự Đế tên thật là Ái Tân Giác La Tải Điềm. Ông lên ngôi khi mới 4 tuổi, sau khi Đồng Trị Đế qua đời mà không có con nối dõi. Vì là cháu gọi Từ Hi Thái hậu bằng dì ruột, việc ông được đưa lên ngai vàng được cho là giúp Từ Hi tiếp tục nắm quyền triều chính.

Cái chết của hoàng đế Quang Tự vẫn được xem là một trong những nghi án gây chú ý nhất cuối triều Thanh. (Ảnh: Sohu)

Dù mang danh hoàng đế, Quang Tự gần như không có thực quyền. Mọi quyết sách lớn trong triều đều nằm dưới sự chi phối của Từ Hi Thái hậu.

Khi trưởng thành, ông từng nuôi tham vọng cải cách đất nước thông qua cuộc Duy tân Mậu Tuất. Tuy nhiên, cuộc cải cách thất bại nhanh chóng. Sau biến cố này, Quang Tự bị quản thúc trong cung suốt nhiều năm, sống cuộc đời của một vị vua bị giam lỏng.

Bát sữa chua cuối cùng và cơn đau dữ dội trước lúc băng hà

Năm 1908, sức khỏe của Quang Tự Đế bất ngờ suy sụp nghiêm trọng. Cùng thời điểm đó, Từ Hi Thái hậu cũng lâm bệnh nặng.

Theo một số ghi chép, trong những ngày cuối đời, dù bản thân đã rất yếu, Từ Hi vẫn sai người mang một bát sữa chua đến cho Quang Tự. Chi tiết này về sau trở thành một trong những đầu mối làm dấy lên nhiều suy đoán.

Không lâu sau, Quang Tự đột ngột xuất hiện những biểu hiện bất thường. Cuốn "Mật kí chẩn đoán và điều trị bệnh của Hoàng đế Quang Tự" ghi lại rằng trước khi băng hà, nhà vua bất ngờ đau bụng dữ dội, đau đến mức lăn lộn trên giường, gào thét rồi không qua khỏi.

Danh y Cù Quế Đình, người từng khám bệnh cho Quang Tự, cũng ghi nhận rằng ba ngày trước khi mất, vị hoàng đế này đau đớn bất thường. Sắc mặt ông chuyển đen sạm, lưỡi vàng khô. Theo vị danh y, những triệu chứng này không giống với bệnh cũ của nhà vua.

Điều khiến hậu thế càng nghi ngờ là sau khi Quang Tự qua đời, việc nhập liệm được tiến hành rất nhanh, mọi thủ tục đều diễn ra gấp gáp và kín đáo.

Ngày 14/11/1908, Quang Tự Đế qua đời khi mới 37 tuổi. Chỉ một ngày sau, Từ Hi Thái hậu cũng qua đời. Hai cái chết liên tiếp của hai nhân vật quyền lực nhất triều Thanh đã để lại một câu hỏi lớn: Rốt cuộc Quang Tự chết vì bệnh, hay vì một âm mưu trong cung cấm?

Thứ còn sót lại trên thi thể hé lộ manh mối sau hơn 100 năm

Trong suốt thời gian dài, nhiều giả thuyết được đưa ra. Có người cho rằng Quang Tự chết vì bệnh nặng lâu ngày. Nhưng cũng có ý kiến nghi ngờ ông bị đầu độc, bởi các triệu chứng trước khi qua đời quá bất thường.

Mãi đến sau này, khi điều kiện nghiên cứu hiện đại cho phép, các chuyên gia mới tiến hành kiểm tra phần di vật và mẫu tóc còn lưu giữ của Quang Tự Đế.

Dù thi hài không được xử lý chống phân hủy, tóc của ông vẫn may mắn còn lại. Đây trở thành manh mối quan trọng giúp các chuyên gia lần lại bí ẩn đã bị chôn vùi hơn một thế kỷ.

Sau quá trình giám định kéo dài nhiều năm, kết quả công bố năm 2008 cho thấy trong mẫu vật của Quang Tự có hàm lượng asen cao vượt mức bình thường. Asen là thành phần chính trong thạch tín.

Trong mẫu vật của Quang Tự có hàm lượng asen cao vượt mức bình thường. Asen là thành phần chính trong thạch tín. (Ảnh: Sohu)

Phát hiện này khiến giả thuyết "bệnh chết tự nhiên" gần như không còn đứng vững. Cái chết của Quang Tự Đế được cho là có liên quan đến ngộ độc thạch tín.

Tuy nhiên, câu hỏi ai là người đứng sau vụ việc vẫn chưa có lời đáp cuối cùng. Từ Hi Thái hậu, Viên Thế Khải hay Lý Liên Anh đều từng bị đặt vào vòng nghi vấn, nhưng đến nay chưa có bằng chứng xác thực để khẳng định thủ phạm.

Hơn 100 năm trôi qua, cái chết của Quang Tự Đế vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất cuối triều Thanh. Chỉ biết rằng, từ cơn đau dữ dội trước lúc băng hà đến manh mối được tìm thấy trong những sợi tóc còn sót lại, số phận của vị hoàng đế này đã trở thành minh chứng rõ nét cho những cuộc đấu đá quyền lực khốc liệt trong cung đình phong kiến.

Theo Sohu, Sina, 163

