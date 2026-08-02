Lý do tất cả người dùng iPhone nên cập nhật iOS 27

Sự bất tiện kéo dài nhiều năm khi muốn lấy ảnh tĩnh từ video trên iPhone cuối cùng cũng được Apple giải quyết triệt để thông qua một tính năng cực kỳ thiết thực trên bản cập nhật iOS 27.

Trong suốt nhiều năm qua, người dùng iPhone luôn phải chật vật với một thủ thuật khá cồng kềnh mỗi khi muốn lưu lại một khoảnh khắc ưng ý từ video. Bạn phải canh dừng video đúng nhịp, kiên nhẫn chờ thanh điều khiển biến mất rồi mới vội vàng bấm chụp màn hình. Kết quả nhận lại thường là những bức ảnh kém chất lượng, độ phân giải thấp, bị xén viền hoặc dính những dải đen vô cùng mất thẩm mỹ. Nhược điểm này khiến chúng ta tốn rất nhiều thời gian để cắt cúp và chỉnh sửa lại bức hình trước khi có thể sử dụng hay chia sẻ.

Tuy nhiên giờ đây, nỗi phiền toái ấy đã chính thức được dẹp bỏ trên phiên bản hệ điều hành iOS 27. Apple đã tích hợp thẳng tính năng trích xuất khung hình thành ảnh tĩnh vào bên trong ứng dụng Ảnh mặc định, mang lại trải nghiệm liền mạch và tối ưu hơn rất nhiều. Thay vì phải vật lộn với giao diện hiển thị như trước, tính năng mới giúp việc lấy ảnh từ video trở nên nhanh chóng, chuyên nghiệp và đặc biệt là giữ được chất lượng nguyên bản.

Việc sở hữu một bức ảnh tĩnh chất lượng cao từ video giờ đây trở nên cực kỳ đơn giản. Bạn chỉ cần tạm dừng đoạn video đang xem đúng vào khung hình mong muốn, chạm vào biểu tượng menu ba chấm ở góc trên bên phải màn hình và chọn Save Video Frame as Photo .

Ngay lập tức, hệ thống sẽ trích xuất khoảnh khắc đó và lưu thành một bức ảnh độc lập trong thư viện chính. Nhờ việc lấy dữ liệu trực tiếp từ tệp video gốc chứ không phải qua thao tác chụp ảnh màn hình, hình ảnh thu được sẽ đạt độ phân giải tối đa, vô cùng sắc nét và loại bỏ hoàn toàn các vết xén viền. Cải tiến tuyệt vời này trên iOS 27 đã thực sự giải quyết được một trong những bất tiện dai dẳng nhất, giúp người dùng iPhone thoải mái tận hưởng trọn vẹn từng khung hình.

Phiên bản chính thức của iOS 27 dự kiến sẽ được Apple cho tải về vào tháng 9 tới, cùng thời điểm ra mắt loạt iPhone 2026. Các tính năng mới của iOS 27 đáng chú ý nhất, bao gồm Apple Intelligence và Siri AI, tinh chỉnh giao diện, thông báo, kiểm soát phụ huynh, tối ưu hiệu năng…

Danh sách iPhone hỗ trợ iOS 27 gồm:

- iPhone 17.

- iPhone Air.

- iPhone 17 Pro.

- iPhone 17 Pro Max.

- iPhone 16e.

- iPhone 16.

- iPhone 16 Plus.

- iPhone 16 Pro.

- iPhone 16 Pro Max.

- iPhone 15.

- iPhone 15 Plus.

- iPhone 15 Pro.

- iPhone 15 Pro Max.

- iPhone 14.

- iPhone 14 Plus.

- iPhone 14 Pro.

- iPhone 14 Pro Max.

- iPhone 13.

- iPhone 13 mini.

- iPhone 13 Pro.

- iPhone 13 Pro Max.

- iPhone 12.

- iPhone 12 mini.

- iPhone 12 Pro.

- iPhone 12 Pro Max.

- iPhone 11.

- iPhone 11 Pro.

- iPhone 11 Pro Max.

- iPhone SE (thế hệ thứ 2 trở lên).