Lý do máy bay không người lái Shaed 136 của Nga bất ngờ ngừng tấn công Ukraine

Máy bay không người lái Shahed 136 vài giây trước khi tấn công mục tiêu ở Ukraine. Ảnh: ÀP

Loại máy bay không người lái tấn công liều chết do Iran sản xuất mà Nga đang sử dụng ở Ukraine không được thiết kế phục vụ điều kiện thời tiết lạnh giá mùa đông – theo các quan chức quân sự Ukraine.



Hãng tin UNIAN (Ukraine) dẫn lời ông Yevgeny Silkin, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Lực lượng Liên hợp về Liên lạc Chiến lược của Lực lượng Vũ trang Ukraine, cho biết máy bay không người lái Shahed 136 kamikaze (tấn công tự sát) được làm bằng nhựa và các vật liệu không chống băng giá khác.

Ông Silkin cho biết máy bay không người lái Shaed-136 hiện không thể sử dụng ở Ukraine do không hoạt động được ở nhiệt độ lạnh giá. Lực lượng Vũ trang Ukraine đã không xác định được việc sử dụng máy bay không người lái này của Nga kể từ ngày 17/11 và theo phát ngôn viên này, Kiev chỉ phát hiện các chuyến bay huấn luyện của máy bay ném bom Nga tiếp nhiên liệu trên không.

"Niềm an ủi duy nhất của nhiệt độ âm ở Ukraine là máy bay không người lái không thể tấn công", nghị sĩ Quốc hội Ukraine Lesia Vasylyenko đăng trên Twitter ngày 5/12. "Những vũ khí này của Iran không thể chịu lạnh được."

Các máy bay không người lái đã được lực lượng Nga sử dụng để hỗ trợ các cuộc tấn công liên tục vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.

UNIAN đưa tin rằng bà Natalya Gumenyuk, người đứng đầu Trung tâm báo chí điều phối chung của Lực lượng phòng thủ và an ninh miền Nam Ukraine, cho biết việc Nga gần đây giảm sử dụng các máy bay không người lái có thể báo hiệu nguồn dự trữ cạn kiệt và sự thay đổi trong chiến lược của Moskva.

Bà Gumenyuk nói thêm rằng các lực lượng Ukraine đã tấn công trung tâm huấn luyện máy bay không người lái của Nga, nơi có các huấn luyện viên người Iran.

"Gần đây, chúng tôi đã quan sát thấy rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái kamikaze đang được thực hiện, nhưng ít thường xuyên hơn, đặc biệt, đây là những chiếc Lancet do Nga sản xuất", bà Gumenyuk nói.

Loạt UAV kamikaze Shahed 136 trên một giá đỡ.

Trong khi đó, hãng thông tấn TASS của Nga ngày 5/12 đưa tin quân đội nước này "đang sử dụng thành công" UAV có tên Tachyon, thực hiện trinh sát trên không các vị trí ẩn nấp của lực lượng vũ trang Ukraine.



"Các thiết bị này được trang bị một thiết bị chụp ảnh nhiệt, một máy ảnh và máy quay video, với sự trợ giúp của chúng, thậm chí có thể phát hiện ra các mục tiêu của kẻ thù được ngụy trang kỹ, kể cả vào ban đêm", một đại diện của cơ quan thực thi pháp luật Nga nói với TASS.

Người đại diện này nói thêm rằng máy bay không người lái đặc biệt Tachyon đang được sử dụng bởi lực lượng mặt đất Nga, nhưng nguồn tin từ chối tiết lộ các khu vực mà Tachyon được triển khai.

Samuel Bendett, nhà phân tích Nga tại Trung tâm Phân tích Hải quân (CAN) và là thành viên cao cấp phụ trợ tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới, nói với tờ Newsweek rằng Tachyon được giới thiệu là hoạt động được ở nhiệt độ lạnh giá và rất nóng, trong biên độ từ -30 độ C đến +40 độ C.

Ông Bendett nói rằng ông không chắc phải làm gì với tuyên bố của người Ukraine liên quan đến máy bay không người lái Shahed và chức năng của chúng ở điều kiện nhiệt độ lạnh hơn. Theo ông, nhiệt độ trên thực tế "có thể" ảnh hưởng đến hoạt động của Shahed "nhưng không chắc ở mức độ nào."

"Không chắc chắn về UAV của Iran, nhưng tôi cho rằng một số chiếc không được thiết kế đặc biệt cho nhiệt độ lạnh giá nếu xét đến nơi chúng hoạt động hiện nay", ông Bendett nói. "Hiện tại, Iran đang xây dựng một nhà máy ở Tajikistan để sản xuất máy bay không người lái Ababil-2 - và xét về mặt địa lý thì Tajikistan cơ bản có địa hình núi non. Vì vậy, Ababil-2 có thể sẽ hoạt động tốt ở vùng núi Tajik, nơi có nhiệt độ rất lạnh".