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Lý do khiến Israel chặn chuyển Iron Dome cho Ukraine

Hải Yến
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Quyết định liên quan hệ thống phòng không Iron Dome đang làm dấy lên tranh luận về hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Israel.

Tổ hợp Iron Dome.

Israel đã ngăn việc chuyển giao các tổ hợp phòng không Iron Dome của Mỹ cho Ukraine, động thái được cho là đã vấp phải chỉ trích tại Mỹ.

Theo The Washington Post, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham là người thúc đẩy việc chuyển giao các hệ thống này từ năm 2023.

Mặc dù các tổ hợp Iron Dome được mua sắm và duy trì bằng nguồn ngân sách của người nộp thuế Mỹ, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phủ quyết quyết định chuyển giao.

Phía Israel giải thích việc ngăn chuyển hệ thống này xuất phát từ lo ngại công nghệ mật có thể rơi vào tay Iran.

Thay vì chuyển Iron Dome, Israel đã hoàn trả các tổ hợp phòng không Patriot cho Mỹ. Sau đó, Mỹ điều chuyển các hệ thống này để hỗ trợ nhu cầu phòng không của Ukraine.

Hiện Hạ viện Mỹ đang xem xét một dự luật nhằm tăng cường hơn nữa sự hội nhập giữa ngành công nghiệp quốc phòng của hai nước. Theo bài viết, động thái này có nguy cơ làm vấn đề trở nên phức tạp hơn.

Những người phản đối cho rằng nếu dự luật được thông qua, Israel có thể có quyền phủ quyết đối với việc sử dụng và chuyển giao các loại vũ khí khác của Mỹ cho các nước thứ ba.

Dự luật mới đề xuất mở rộng hợp tác nghiên cứu và phát triển trong các lĩnh vực AI, an ninh mạng, công nghệ sinh học và các hệ thống không người lái.

Dự luật đã được Hạ viện Mỹ thông qua trong khuôn khổ gói ngân sách quốc phòng trị giá 1,15 nghìn tỷ USD và nhận được sự ủng hộ của Ủy ban Công vụ Mỹ - Israel (AIPAC).

Trong khi đó, một nhóm nghị sĩ của cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đang tìm cách ngăn chặn dự luật với lý do nó có thể đe dọa chủ quyền của Mỹ.

Các cuộc tranh luận về việc mở rộng hợp tác quốc phòng với Israel sẽ tiếp tục trong các phiên điều trần của Thượng viện và có thể kéo dài đến mùa Thu.

Trước đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace từng cho biết, Chính phủ Israel đã từ chối cung cấp viện trợ cho Ukraine, đồng thời cam kết không làm ảnh hưởng đến quan hệ với Nga.

Theo Militarnyi
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