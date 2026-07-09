Lưu ý xác thực sinh trắc học khi đăng ký/thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử do thay đổi thông tin người đại diện

Ngày 15/5/2026, Cục Thuế ban hành Công văn số 3078/CT-NVT về việc tổ chức triển khai xác thực sinh trắc học đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh khi đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Để hỗ trợ người nộp thuế dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy trình xác thực sinh trắc học khi thực hiện thủ tục đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, Thuế thành phố Hà Nội gửi tới người nộp thuế một số lưu ý quan trọng sau: (Thuế thành phố Hà Nội)

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