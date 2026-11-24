Thời gian có thể trôi qua, các xu hướng thời trang có thể thay đổi, nhưng vẻ đẹp thoát tục cùng khả năng "cân" mọi trang phục của Lưu Diệc Phi vẫn khiến công chúng phải xuýt xoa.

Mới đây, một bức ảnh kỷ niệm từ gần 2 thập kỷ trước của Lưu Diệc Phi bất ngờ được cư dân mạng "đào" lại và truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Dù chỉ là một khoảnh khắc chụp vội trong đời thường với chất lượng ảnh cũ kỹ, nhan sắc cùng khí chất ngút ngàn của "Thần tiên tỷ tỷ" vẫn đủ sức làm chao đảo truyền thông, khiến Cnet một lần nữa phải trầm ồ thán phục.

Theo chia sẻ từ các blogger xứ Trung, bức ảnh được chụp vào năm 2008 trong chuyến quay video quảng bá du lịch tại Ngô Trung, Tô Châu. Khi đó, Lưu Diệc Phi đã vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình của một người dân địa phương. Dựa vào bối cảnh phía sau, nhiều người đoán rằng đây chỉ là một cửa hàng cho thuê trang phục biểu diễn hoặc đồ cổ trang bình dân mà ekip tranh thủ ghé qua để chọn đồ cho buổi ghi hình. Giữa không gian có phần ngổn ngang ấy, sự xuất hiện của Lưu Diệc Phi đã thu hút trọn vẹn mọi ánh nhìn.

Lưu Diệc Phi tỏa sáng trong bức ảnh kỷ niệm gần 2 thập niên trước. Ảnh: Weibo

Điểm khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao nhất chính là bộ trang phục mà nữ minh tinh khoác trên người. Thiết kế chiếc váy được đánh giá là khá "sến sẩm", rườm rà và mang đậm phong cách đồ diễn phong trào thời bấy giờ. Trang phục này nếu rơi vào tay người khác rất dễ biến thành một "thảm họa thời trang".

Thế nhưng, quy luật ấy hoàn toàn phá phá vỡ trước nhan sắc của Lưu Diệc Phi. Nữ diễn viên Thần Điêu Đại Hiệp đã "cân đẹp" thiết kế khó cảm này một cách nhẹ nhàng. Nước da trắng mịn không tì vết, ngũ quan thanh tú tự nhiên cùng khí chất thanh lịch đã biến chiếc váy bình dân thành một bộ cánh lộng lẫy.

Bức ảnh từ năm 2008 một lần nữa trở thành minh chứng đanh thép cho danh xưng "Thần tiên tỷ tỷ" của Lưu Diệc Phi. Thời gian có thể trôi qua, các xu hướng thời trang có thể thay đổi, nhưng vẻ đẹp thoát tục cùng khả năng "cân" mọi trang phục của nữ minh tinh sinh năm 1987 vẫn luôn là tượng đài trong lòng công chúng.

Lưu Diệc Phi đã "cân đẹp" thiết kế khó cảm này một cách nhẹ nhàng. Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi sinh năm 1987, trong gia đình có nền tảng tốt: cha là giảng viên đại học, mẹ là nghệ sĩ múa. Năm 10 tuổi, cha mẹ ly hôn, cô theo mẹ sang Mỹ. Năm 15 tuổi trở về Trung Quốc, được cha nuôi Trần Kim Phi hỗ trợ, nhanh chóng bước vào làng giải trí. Cô còn tốt nghiệp hệ chính quy khoa Biểu diễn tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh năm 2002, là sinh viên nhỏ tuổi nhất lịch sử trường khi nhập học lúc mới 15 tuổi.

Lưu Diệc Phi ra mắt năm 2002 với phim truyền hình Kim Phấn Thế Gia khi mới 15 tuổi. Chỉ trong vài năm sau, cô liên tiếp gây bão với loạt vai kinh điển trong Thần Điêu Đại Hiệp, Thiên Long Bát Bộ, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Những vai diễn này giúp cô trở thành biểu tượng nhan sắc và tài năng của thế hệ 8X Trung Quốc. Sau đó, Lưu Diệc Phi mở rộng sang điện ảnh với các phim như Mulan (2020) của Disney – vai Hoa Mộc Lan, đánh dấu bước ngoặt sự nghiệp tại Hollywood. Gần đây, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua Mộng Hoa Lục, Đi đến Nơi Có Gió, Câu Chuyện Hoa Hồng và nhiều dự án lớn khác.

Ảnh: Weibo

Lưu Diệc Phi là biểu tượng Cbiz khó thay thế. Ảnh: Weibo

Dù ít đóng phim hơn so với trước, Lưu Diệc Phi vẫn luôn nằm trong top diễn viên có sức ảnh hưởng lớn nhất Cbiz (thậm chí dẫn đầu bảng xếp hạng Baidu năm 2025 dù không có phim mới). Cô còn là đại sứ nhiều thương hiệu lớn, thường xuyên xuất hiện thảm đỏ với phong cách thanh lịch, sang trọng.

Lưu Diệc Phi nổi tiếng kín tiếng về đời tư. Trong suốt sự nghiệp, cô mới chỉ công khai hẹn hò với tài tử xứ Hàn Song Seung Hun. Hiện tại ở tuổi 39, Lưu Diệc Phi sống độc thân hạnh phúc trong biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông, thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường giản dị, yêu thiên nhiên, chăm sóc thú cưng. Cô duy trì lối sống lành mạnh và vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên không cần "dao kéo".

Ảnh: Weibo

Dù ít đóng phim hơn so với trước, Lưu Diệc Phi vẫn luôn nằm trong top diễn viên có sức ảnh hưởng lớn nhất Cbiz. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo