Lưu Biểu không dám chọn người kế vị, Kinh Châu mất trắng không tốn một mũi tên

Có một cách khác để mất cả cơ nghiệp ngoài việc thua trận: không bao giờ dám đưa ra quyết định.

Lưu Biểu cai quản vùng đất trù phú nhất thời loạn lạc suốt gần hai mươi năm yên ổn, rồi để mất tất cả chỉ vì không đủ can đảm chọn một người kế vị, ngay cả khi đã biết rõ hậu quả của sự do dự đó.

Gần hai mươi năm ổn định, kết thúc bằng một tờ giấy trắng

Lưu Biểu là thứ sử Kinh Châu, cai quản một trong những vùng đất trù phú và ổn định hiếm hoi giữa thời loạn lạc Tam Quốc. Ông có hai con trai: Lưu Kỳ, con trưởng của chính thất, và Lưu Tông, con của người vợ sau là Sái phu nhân. Gia tộc họ Sái nắm nhiều quyền lực trong phủ, dồn sức ủng hộ Lưu Tông, đồng thời tìm cách cô lập Lưu Kỳ, thậm chí đẩy ông ra trấn thủ một vùng xa để loại khỏi cuộc đua kế vị.

Lưu Biểu không phải không biết chuyện gì đang diễn ra trong chính ngôi nhà của mình. Nhiều mưu sĩ từng gợi ý ông nên dứt khoát định đoạt người kế vị theo đúng lễ giáo truyền thống, nhưng ông cứ chần chừ hết năm này qua năm khác, một phần vì chiều theo ý người vợ sau, một phần vì bản tính vốn không quen đưa ra những quyết định gây mất lòng bất kỳ phe nào.

Năm 208, Lưu Biểu qua đời vì bệnh, chưa từng công bố một quyết định rõ ràng nào về người kế vị. Phe Sái thị lập tức chớp lấy khoảng trống đó, đưa Lưu Tông còn nhỏ tuổi lên nắm quyền, gạt hẳn Lưu Kỳ ra ngoài trước khi ông kịp phản ứng. Gần như ngay sau đó, đại quân Tào Tháo tiến đánh Kinh Châu. Dưới sự xúi giục của các mưu thần vốn đã ngả về phía Tào Tháo, Lưu Tông sợ hãi đầu hàng ngay lập tức, dâng nộp toàn bộ Kinh Châu mà không cần một trận đánh nào. Vùng đất từng được xây dựng ổn định suốt gần hai thập kỷ rơi vào tay đối thủ chỉ trong vài ngày, tạo bàn đạp để Tào Tháo tiếp tục tiến đánh Giang Đông ngay sau đó.

Sự do dự không bao giờ thực sự trung lập

Cái sai lầm lớn nhất của Lưu Biểu không phải việc ông thiên vị người con nào. Cái sai lầm là ông tin rằng việc không quyết định đồng nghĩa với việc giữ trung lập, công bằng với cả hai bên. Trên thực tế, khoảng trống quyền lực do sự do dự tạo ra không bao giờ ở trạng thái trung lập. Nó luôn bị lấp đầy bởi phe nào có tổ chức tốt hơn, có ảnh hưởng lớn hơn trong nội bộ tại đúng thời điểm quyết định phải được đưa ra.

Trong trường hợp này, phe Sái thị đã chuẩn bị sẵn sàng để hành động ngay khi cơ hội xuất hiện, trong khi Lưu Kỳ, người đáng lẽ có vị thế thừa kế hợp pháp hơn, hoàn toàn bị động vì tin rằng mọi việc vẫn đang chờ được quyết định công khai. Sự do dự của người đứng đầu, dù xuất phát từ ý định tốt muốn không làm ai tổn thương, trên thực tế đã trao toàn bộ quyền quyết định thực tế vào tay phe có khả năng thao túng khoảng trống đó tốt nhất, chứ không phải phe phù hợp nhất để dẫn dắt tổ chức.

Khủng hoảng luôn chọn đúng lúc tổ chức yếu nhất

Điều khiến câu chuyện Kinh Châu trở thành một lời cảnh báo nghiêm khắc hơn nhiều so với một bài học nội bộ đơn thuần là thời điểm khủng hoảng bên ngoài ập đến. Tào Tháo không tấn công Kinh Châu vào một thời điểm ngẫu nhiên. Ông tấn công đúng vào lúc tổ chức đối thủ vừa mất người đứng đầu, chưa kịp ổn định quyền lực nội bộ, còn đang chia rẽ giữa hai phe tranh giành vị trí kế vị.

Đây gần như là một quy luật phổ biến hơn nhiều người tưởng: những đối thủ hoặc rủi ro bên ngoài thường không chờ đến lúc tổ chức sẵn sàng mới ra tay, mà tận dụng chính xác khoảng thời gian tổ chức đang bận rộn giải quyết khủng hoảng nội bộ để tấn công. Một tổ chức không có kế hoạch kế vị rõ ràng, về bản chất, đang treo toàn bộ vận mệnh của mình vào giả định rằng không có bất kỳ cú sốc bên ngoài nào xảy đến đúng vào khoảnh khắc dễ tổn thương nhất của mình.

Công bố kế hoạch kế vị trước khi khủng hoảng buộc phải làm điều đó

Với các tổ chức hiện đại, câu chuyện Lưu Biểu đặt cạnh câu chuyện Tôn Sách trong cùng tuyến bài này tạo thành một cặp đối chiếu rõ ràng: một người dứt khoát công bố người kế vị phù hợp nhất với giai đoạn tiếp theo ngay khi còn tỉnh táo, một người trì hoãn đến tận lúc không còn khả năng lên tiếng. Kết quả của hai lựa chọn đó cách nhau một trời một vực - một bên giữ vững cơ nghiệp thêm nửa thế kỷ, một bên mất trắng chỉ trong vài ngày.

Bài học thực hành rất cụ thể: kế hoạch kế vị cần được xây dựng và công bố minh bạch trong giai đoạn tổ chức còn ổn định, không phải chờ đến khi có dấu hiệu khủng hoảng mới bắt đầu cân nhắc. Đồng thời, người đứng đầu cần nhận ra rằng việc trì hoãn một quyết định gây tranh cãi không bao giờ là một lựa chọn an toàn hay trung lập. Nó chỉ đơn giản là chuyển quyền quyết định đó sang tay người khác, vào đúng thời điểm bản thân mình không còn kiểm soát được kết quả.

Kinh Châu từng là một trong những vùng đất được cai quản ổn định nhất suốt gần hai mươi năm loạn lạc. Nó không sụp đổ vì thiếu nguồn lực, thiếu quân đội, hay thiếu một chiến lược phòng thủ. Nó sụp đổ vì một quyết định chưa bao giờ được đưa ra. Có bao nhiêu tổ chức hôm nay đang vận hành ổn định, nhưng thực chất chỉ đang chờ đúng một khoảng trống tương tự để lộ ra toàn bộ điểm yếu của mình?