Lưu Bị ném con xuống đất để giữ chân Triệu Vân: Nghệ thuật ghi nhận công khai trong quản trị

Một viên tướng vừa một mình phá vòng vây giữa hàng vạn quân địch để cứu đứa con nhỏ của chủ tướng, mang về an toàn. Câu đầu tiên chủ tướng nói không phải lời cảm ơn. Đó là một hành động khiến cả đội quân phải rơi nước mắt, và khiến người ta phải tự hỏi: đó là cảm xúc thật, hay một nước cờ chính trị hoàn hảo?

Một mình giữa hàng vạn quân địch để mang về một đứa trẻ

Tại trận Trường Bản, quân Lưu Bị tan tác trước cuộc truy kích của Tào Tháo, dân chúng và binh lính chạy loạn khiến gia quyến của Lưu Bị thất lạc giữa dòng người. Con trai nhỏ của ông, sau này là Lưu Thiện, cùng mẹ là Mi phu nhân, kẹt lại giữa vòng vây quân Tào. Triệu Vân, một viên tướng dưới trướng Lưu Bị, nghe tin liền một mình quay ngựa trở lại chiến trường đang hỗn loạn để tìm.

Ông tìm thấy Mi phu nhân bị thương nặng, ngồi cạnh một giếng cạn, ôm chặt đứa bé. Bà nhất quyết không chịu lên ngựa cùng ông, sợ mình sẽ trở thành gánh nặng khiến cả hai không thể thoát, giao đứa trẻ cho Triệu Vân rồi gieo mình xuống giếng. Triệu Vân đẩy đổ một bức tường để lấp kín miệng giếng, tránh quân Tào phát hiện thi thể, rồi giấu đứa bé vào trong giáp trước ngực, một mình cưỡi ngựa phá vòng vây giữa hàng vạn quân địch.

Tương truyền, đứng trên cao quan sát, Tào Tháo thấy một viên tướng đơn độc chiến đấu dũng mãnh đến vậy, ra lệnh cho quân sĩ tìm cách bắt sống thay vì bắn tên, chỉ vì quá khâm phục. Triệu Vân cuối cùng thoát ra an toàn, mang đứa trẻ về giao lại cho Lưu Bị.

Lưu Bị đón lấy con, rồi ngay lập tức ném đứa bé xuống đất trước mặt toàn quân, nói lớn rằng vì đứa con trẻ này mà suýt làm ông mất đi một viên đại tướng. Triệu Vân xúc động đến rơi lệ, quỳ xuống thề sẽ sống chết báo đáp suốt đời.

Một hành động công khai nói điều gì với cả một đội quân?

Nếu chỉ nhìn ở cấp độ cá nhân, hành động của Lưu Bị có thể hiểu đơn giản là một lời cảm ơn kịch tính. Nhưng đặt trong bối cảnh có toàn thể quân đội đang chứng kiến, đây là một thông điệp được gửi đi không chỉ cho riêng Triệu Vân, mà cho tất cả những người đang đứng xung quanh. Thông điệp đó là: tính mạng và sự trung thành của các ngươi quan trọng hơn bất kỳ mục tiêu cụ thể nào, kể cả khi mục tiêu đó là chính con trai ta.

Đây là lý do vì sao ghi nhận công khai luôn có sức nặng gấp nhiều lần một lời cảm ơn riêng tư. Một lời cảm ơn nói kín chỉ củng cố lòng trung thành của một người. Một hành động ghi nhận diễn ra trước toàn thể tổ chức định hình nhận thức của mọi người còn lại về việc điều gì thực sự được coi trọng ở nơi họ đang phục vụ, và điều đó ảnh hưởng đến hành vi của họ lâu dài hơn nhiều so với bất kỳ quy định thành văn nào.

Cảm xúc thật hay nước cờ khôn khéo, và tại sao câu hỏi đó không quan trọng bằng ta tưởng

Có một điều đáng để đặt câu hỏi thẳng thắn: liệu phản ứng của Lưu Bị là một cơn xúc động chân thật, hay một hành động được tính toán kỹ để tối đa hóa hiệu ứng tâm lý trước ba quân? Nhiều người đọc kỹ câu chuyện này qua nhiều thế kỷ đã đặt ra chính nghi vấn đó, vì rất ít bậc cha mẹ trong cơn xúc động thực sự lại chọn hành động là ném con xuống đất trước đám đông thay vì ôm chặt lấy con.

Điều thú vị là, dù câu trả lời cho câu hỏi đó là gì, hiệu quả tạo ra lòng trung thành gần như không đổi. Triệu Vân không có cách nào biết chắc động cơ thực sự trong lòng Lưu Bị, ông chỉ có thể phản ứng với những gì mình chứng kiến: một chủ tướng công khai đặt giá trị của mình lên trên giá trị của chính con ruột. Điều này gợi mở một sự thật khó chịu về bản chất của ghi nhận trong tổ chức: đôi khi thứ quyết định hiệu quả không phải mức độ chân thành tuyệt đối bên trong, mà là việc ghi nhận đó có được thể hiện đúng lúc, đúng chỗ, đủ công khai để tạo ra tác động mong muốn hay không.

Cách ghi nhận sự hy sinh định hình văn hóa tổ chức nhanh hơn mọi chính sách

Với người đứng đầu tổ chức, câu chuyện Trường Bản là một bài học thực hành cụ thể: khoảnh khắc ngay sau khi một nhân sự vừa trải qua rủi ro hoặc hy sinh lớn để hoàn thành nhiệm vụ là cơ hội hiếm có để định hình văn hóa tổ chức, và cách phản ứng trong khoảnh khắc đó, đặc biệt nếu diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người khác, có sức lan tỏa vượt xa bất kỳ văn bản chính sách khen thưởng nào.

Điều thứ hai, ghi nhận không nhất thiết phải mang hình thức phần thưởng vật chất tương xứng với công lao. Đôi khi một cử chỉ mang tính biểu tượng, đúng thời điểm, đủ công khai, tạo ra ảnh hưởng tâm lý sâu sắc hơn nhiều so với một khoản tiền thưởng được trao lặng lẽ sau đó.

Triệu Vân sau đó phục vụ Lưu Bị đến cuối đời, luôn được xem là một trong những viên tướng trung thành nhất trong toàn bộ lịch sử Tam Quốc. Một khoảnh khắc, một cử chỉ trước đám đông, đã làm được điều mà nhiều năm đãi ngộ có thể không làm được. Có bao nhiêu tổ chức hôm nay đang bỏ lỡ đúng khoảnh khắc đó, chỉ vì chọn cách ghi nhận một sự hy sinh lặng lẽ trong phòng kín thay vì trước toàn thể mọi người?