Lương bao nhiêu mới đủ sống khi đi làm tại khu trung tâm ở Hà Nội - TP.HCM? Chỉ bữa cơm trưa đã ngốn 80.000 đồng

Phía sau hình ảnh hiện đại và sang chảnh, không ít người lại đang sống trong một trạng thái tài chính vừa đủ chi tiêu, thậm chí chật vật.

Có lẽ ai cũng đã nhìn thấy hình ảnh như thế này rồi đúng không?

Những nhân viên văn phòng làm việc trong các tòa nhà hiện đại giữa trung tâm thành phố (viết tắt là CBD - Central Business District - khu vực sầm uất nhất của thành phố, tập trung nhiều tòa nhà văn phòng, tài chính, ngân hàng và các hoạt động kinh tế cốt lõi). Mỗi sáng, họ xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, quần tây áo sơ mi gọn gàng, tay cầm cốc cà phê, có người đi xe công nghệ, có người tự lái xe cá nhân. Thỉnh thoảng là những buổi cà phê ở quán đẹp gần công ty, những bữa trưa ở nhà hàng quen thuộc của dân công sở.

Nhưng phía sau hình ảnh đó, không ít người lại đang sống trong một trạng thái tài chính khá chật vật: lương vừa đủ chi tiêu, cuối tháng gần như không còn dư. Thậm chí có người còn phải dùng thẻ tín dụng, vay thấu chi hoặc “xoay vòng” giữa các khoản tiết kiệm để duy trì cuộc sống.

Vì vậy phía sau vẻ ngoài chỉn chu và hào nhoáng ấy đôi khi là một bảng chi tiêu được gạch đầu dòng chi tiết hoặc trăn trở chưa biết tiết kiệm thế nào. Bởi khi làm việc ở trung tâm các thành phố lớn, gần như mọi khoản chi đều tăng lên theo vị trí, tất cả đều cao hơn mặt bằng chung.

Bình thường tiêu 250k/ ngày, hôm nào ăn sang hết 500k/ bữa

Minh Hà (26 tuổi) thuê nhà ở phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) và đi làm ở phường Xuân Hoà (quận 3 cũ). Ban đầu cô cũng khá e ngại chuyện đường đông, chi phí cao, mọi thứ đều đắt đỏ hơn thấy rõ. Nhưng sau một thời gian, cô cũng đã làm quen được với mức chi phí nhịp sống này.

Ở khu vực văn phòng của công ty Minh Hà, một suất cơm hoặc bún bình dân dao động khoảng 40.000 - 70.000 đồng. Nếu chọn các chuỗi hoặc quán đẹp hơn một chút, mức giá có thể lên 80.000 - 130.000 đồng. Nếu chọn gom đơn cùng đồng nghiệp, chi phí có thể giảm xuống nhờ áp mã giảm giá, còn khoảng 35.000 - 40.000 đồng/bữa.

Minh Hà cho biết khi đi ăn ở bên ngoài sẽ đắt hơn so với gọi ship

Cô cho biết chi phí ở khu vực trung tâm không chỉ cao hơn do chuyện ăn uống mà ở nhiều khoản nhỏ mỗi ngày như gửi xe, quần áo đi làm, cà phê gặp đồng nghiệp và cả tiền thuê nhà cũng đắt hơn nếu chọn ở gần công ty.

"Nếu thuê phòng gần trung tâm thì tiền trọ thường khoảng 3 - 5 triệu đồng. Các quán ăn cũng đắt hơn vì chi phí mặt bằng cao, lại nằm ở khu vực đông khách du lịch” - Minh Hà nói.

Cũng ở TP.HCM, Nguyễn Thanh (25 tuổi) cũng có trải nghiệm tương tự. Anh chàng đang ở phường Nhiêu Lộc (quận 3 cũ), nhân viên văn phòng ở công ty cách phòng trọ 2km. Phần lớn chi tiêu bị đội lên không phải vì nhu cầu lớn mà vì môi trường xung quanh có quá nhiều lựa chọn tiêu dùng và ăn uống.

“Với mình, khoản chi ngoài dự tính thường là chi phí ăn uống các chuỗi nhà hàng sang hơn một chút với bạn bè, đồng nghiệp. Vì khu vực trung tâm nhiều quán ăn nên bọn mình hay tụ tập đi ăn đồ mắc tiền. Ví dụ một bữa đi ăn bình thường là 250.000 đồng, đắt thì 500.000 đồng.

Kết quả là giữa tháng là tiêu hết sạch tiền. Nửa tháng còn lại chuyển sang quẹt thẻ, xài lố tiền tiết kiệm. Đến khi có tiền thanh toán job ngoài thì bù vào chỗ tiêu lố đó rồi lại xài tiếp. Một vòng lặp bất tận và cũng trăn trở” - Nguyễn Thanh nói.

Tính tổng cộng các khoản chi tiêu cho sinh hoạt như ăn uống, đi lại, tiền nhà, điện nước,... của Nguyễn Thanh rơi vào khoảng 15 triệu/tháng. “Nhìn chung là đủ sống chứ không có dư” - Thanh nói thêm.

Đi ăn một bữa sang thường bằng tiền ăn 1 - 2 ngày

Dương Thảo (26 tuổi), nhân viên ngân hàng đang làm việc tại “phố Wall Hà Nội” - đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) đưa ra mức chi tiêu chi tiết mỗi ngày:

“Do giá cả ở khu trung tâm đắt hơn và đường tắc nên cước xe di chuyển cũng cao, đặc biệt là giờ cao điểm. Một suất ăn trưa bún phở đơn giản ít nhất 50.000 đồng, một cốc cafe cũng tầm 60.000 - 70.000 đồng. Trung bình một ngày, từ khi vào làm đến lúc tan làm, không tính tiền ăn uống hẹn hò liên hoan đặc biệt thì mình tiêu hết khoảng hơn 250.000 đồng”.

Mỗi tháng, Dương Thảo chi khoảng 1,5 - 2 triệu đồng cho tiền gọi xe công nghệ

Về khoản chi trang phục, cả 3 cho biết áp lực đi làm ở toà nhà to đẹp, trung tâm thành phố thì phải mặc đẹp không lớn như nhiều người nghĩ. Thay vào đó, họ chọn cách tiêu dùng thực tế hơn như có đi gặp khách hàng/ đối tác không, tiêu chuẩn của bản thân thế nào,... Tuy nhiên ai cũng tự điều chỉnh cách mua sắm để phù hợp với tài chính và tính chất công việc.

“Mình không áp lực lắm về chuyện ăn mặc. Trước đây mình cũng hay mua đồ theo trend nhưng vài năm trở lại đây thì bớt đi, chủ yếu mua khi thực sự cần, ưu tiên đồ basic dễ phối” - Minh Hà cho biết.

Không phải cứ đi làm ở trung tâm thành phố là lương cao, muốn tiết kiệm cũng phải giật gấu vá vai

Nhìn từ bên ngoài, hình ảnh nhân viên văn phòng làm việc giữa những tòa nhà hiện đại dễ khiến nhiều người mặc định rằng họ có thu nhập tốt. Tuy nhiên, trải nghiệm của cả 3 nhân vật lại cho thấy thực tế không đơn giản như vậy.

Minh Hà và Dương Thảo đồng quan điểm. Cả hai cho biết mức thu nhập còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không phải cứ ở trung tâm là sẽ dư dả.

Minh Hà giải thích: “Mình nghĩ làm văn phòng ở thành phố lớn có thể mang lại nhiều cơ hội phát triển hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa ai cũng có mức thu nhập cao. Mức lương còn phụ thuộc vào ngành nghề, kinh nghiệm, vị trí, công ty đang làm,...”.

Đây cũng là một trong những lý do dẫn đến cách tiết kiệm và các khoản tiết kiệm của mỗi người khác nhau.

Không giỏi nấu ăn và sống một mình, Minh Hà thường chọn giải pháp linh hoạt như đặt đồ ăn là chính, thỉnh thoảng tự chuẩn bị những bữa đơn giản như khoai hoặc ngô luộc. Buổi tối cố gắng ăn ở nhà để giảm chi phí, tiết kiệm được khoảng 20.000 đồng/ bữa so với ăn ở ngoài. Cô cũng gần như loại bỏ trà sữa, cà phê hay đồ uống theo trend khỏi thói quen chi tiêu.

“Nếu tính hết tiền thuê nhà, ăn uống, đi lại, điện nước và các khoản phát sinh thì mỗi tháng mình chỉ để dành được khoảng 20 - 30% thu nhập. Tháng nào có việc đột xuất như hiếu hỉ, sửa xe hay đi du lịch thì gần như không tiết kiệm được bao nhiêu.

Mình cũng cố gắng dành một khoản cố định để tiết kiệm trước, phần còn lại mới chi tiêu. Còn những khoản cho bản thân như mua quần áo, đi cà phê hay xem phim thì mình đều phải cân nhắc chứ không phải thích là mua ngay” - Minh Hà cho biết.

Các khoản chi cho cà phê, giải trí thường được Minh Hà cân nhắc

Cách tiết kiệm của Dương Thảo cũng có một số điểm tương đồng như cắt bớt cà phê, trà sữa, đồ ăn vặt, thỉnh thoảng mang cơm đi làm hoặc đi xe bus nếu phù hợp. “Còn một cách tiết kiệm nữa là không để bị phạt do vi phạm các quy định của công ty như đi làm muộn” - Thảo nói thêm.

Dương Thảo thỉnh thoảng sẽ mang cơm đi làm để tiết kiệm

Hiện tại, cả ba nhân vật đều nhận thấy mức chi phí sinh hoạt tại các khu vực trung tâm đã tăng theo thời gian. Minh Hà đánh giá: “Cùng một suất cơm trước đây có thể khoảng 30.000 đồng nay lên 35.000 - 40.000 đồng, cùng một quãng đường đi xe công nghệ từ 20.000 đồng nay đã lên hơn 23.000 - 25.000 đồng. Những khoản nhỏ tăng từng chút một nhưng cộng lại cũng đáng kể” .

Dù vậy, cả ba đều thừa nhận rằng làm việc ở trung tâm vẫn có những giá trị riêng như sự tiện lợi, khả năng kết nối trong công việc, cơ hội nghề nghiệp, di chuyển giữa các địa điểm dễ dàng hơn. Thậm chí, một số khu vực trung tâm còn đem đến cảm giác không thể tìm thấy ở nơi khác.

“Lĩnh vực công việc của mình chủ yếu nằm trong khu vực này nên ‘nhảy’ đi đâu thì cũng phải về đây. Hơn nữa làm ở ‘trên phố’ cũng có cái hay riêng, vừa nhộn nhịp vừa yên bình. Vì hiện tại mức thu nhập vẫn đang cover được chi phí nên mình không thấy có vấn đề gì” - Dương Thảo nói.

Minh Hà bổ sung: “Xung quanh công ty mình có đầy đủ tiện ích nên khá thuận tiện. Ngoài ra còn có cả công viên, buổi chiều đi làm về có thể ra đó tập thể dục”.

Và có lẽ vì thế, dù cuối tháng vẫn phải cân đối từng khoản chi, nhiều người trẻ vẫn tiếp tục gắn bó với những tòa nhà giữa trung tâm thành phố. Không phải vì nơi đó đồng nghĩa với cuộc sống hào nhoáng, mà bởi ở đó vẫn tập trung nhiều cơ hội để phát triển công việc và xây dựng cuộc sống lâu dài.

Ảnh: NVCC