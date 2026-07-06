Lục quân Ukraine đoạn tuyệt trực thăng Liên Xô để chọn UH-60 Black Hawk Mỹ

Trực thăng UH-60 Black Hawk do Mỹ chế tạo được xác định là tương lai của Không quân Lục quân Ukraine.

Lực lượng vũ trang Ukraine dự định tiếp nhận trực thăng UH-60 Black Hawk của Mỹ để thay thế các máy bay lên thẳng từ thời Liên Xô trong lực lượng Hàng không Lục quân.

Điều này đã được Tư lệnh Không quân Lục quân Ukraine - Chuẩn tướng Pavel Bardakov, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với LIGA.net.

Theo ông Bardakov, việc mua sắm thiết bị mới là điều không thể tránh khỏi, vì toàn bộ phi đội trực thăng hiện có đều phụ thuộc vào phần lớn các bộ phận được sản xuất tại Nga.

"Phương tiện chiến đấu chính mà chúng ta thấy là UH-60 Black Hawk. Đây là phương tiện đa năng dùng cho các nhiệm vụ chiến đấu và vận tải đường không, đã được thử nghiệm trong nhiều chiến dịch quân sự", Chuẩn tướng Bardakov nhận xét.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine tiến hành huấn luyện với trực thăng UH-60 Black Hawk.

Về các loại trực thăng tấn công khác, vị tướng này cho biết "vẫn còn những câu hỏi về chúng", bởi vì không phải tất cả các loại máy bay lên thẳng hiện có trên thế giới đều phù hợp với điều kiện tác chiến hiện đại.

"Không phải tất cả các phương tiện đang phục vụ trong nhiều quốc gia đều đáp ứng được điều kiện chiến tranh của chúng ta. Không phải tất cả đều thỏa mãn yêu cầu về điều kiện hoạt động, hệ thống điện tử hàng không và vũ khí.

Có những phương tiện rất dễ hỏng và tốn kém chi phí bảo trì. Chúng ta vẫn cần tiếp cận phi đội của mình một cách hợp lý và tiết kiệm hơn", vị chỉ huy nói thêm.

Ông Bardakov cũng lưu ý rằng hàng không luôn là một "thú vui tốn kém", khi mọi thứ đều đắt đỏ - bản thân máy bay trực thăng, chi phí đào tạo, bảo trì, phụ tùng thay thế, hỗ trợ, vũ khí hàng không, huấn luyện...