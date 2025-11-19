Hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepyok. Ảnh: Rostec

Tập đoàn nhà nước Rostec cho biết lô hệ thống phun lửa này được nâng cấp dựa trên kinh nghiệm chiến đấu của binh sĩ Nga. Lắp trên khung gầm xe tăng T-72, mỗi hệ thống có thể phóng loạt phủ hỏa lực khu vực rộng tới 40.000 m² chỉ trong vài giây.

Theo thông tin, tầm bắn của hệ thống được báo cáo kéo dài từ hàng trăm mét đến vài km, cung cấp hỏa lực yểm trợ đáng tin cậy cho các đơn vị trên tiền tuyến.

Phó Tổng giám đốc Uralvagonzavod phụ trách Thiết bị chuyên dụng Dmitry Semizorov nói: “Chúng tôi không chỉ cung cấp hệ thống; chúng tôi nâng cấp chúng dựa trên yêu cầu và kinh nghiệm tác chiến.” Ông Semizorov nhấn mạnh các kỹ sư và nhà thiết kế liên tục cải tiến Solntsepek để nâng cao hiệu suất.

Trước khi bàn giao, lô thiết bị mới đã trải qua thử nghiệm hiện trường dưới nhiều điều kiện môi trường khác nhau nhằm xác minh độ tin cậy khi hoạt động. Một quan chức của Rostec xác nhận các hệ thống đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ, chiến thuật của Lực lượng Vũ trang Nga.

Một khẩu súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepyok được trưng bày tại triển lãm Armiya. Ảnh: Kirill Borisenko/Wikimedia Commons

Công ty cung cấp ít chi tiết về hệ phòng chống drone, nhưng các năng lực này có thể bao gồm cảm biến tầm ngắn, khóa mục tiêu tự động và các biện pháp đánh chặn nhằm vào các phương tiện bay không người lái nhỏ, bay thấp.

Ông Semizorov cho biết: “Mục tiêu chính của chúng tôi là nâng cao hiệu quả của hệ thống này trước các mối đe dọa hiện đại đang xuất hiện.”

Solntsepyok vốn được sử dụng ở tuyến đầu để tiêu diệt công trình đối phương. Trong những nhiệm vụ đặc biệt, hệ thống từng phá hủy trung tâm chỉ huy, binh sĩ đối phương và phương tiện bọc thép.

Ông Semizorov khẳng định: “Việc sử dụng trong chiến đấu là bước hiệu quả nhất để cải tiến liên tục.”