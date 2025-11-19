HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Lửa Mặt trời Solntsepyok có thể khai hỏa phủ 40.000 m² chỉ trong vài giây

Hải Yến |

Hệ thống TOS‑1A Solntsepyok vừa được Nga trang bị lớp phòng thủ chống drone, tăng khả năng sống sót và hỏa lực trên chiến trường khốc liệt.

Lửa Mặt trời Solntsepyok có thể khai hỏa phủ 40.000 m² chỉ trong vài giây- Ảnh 1.

Hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepyok. Ảnh: Rostec

Tập đoàn nhà nước Rostec cho biết lô hệ thống phun lửa này được nâng cấp dựa trên kinh nghiệm chiến đấu của binh sĩ Nga. Lắp trên khung gầm xe tăng T-72, mỗi hệ thống có thể phóng loạt phủ hỏa lực khu vực rộng tới 40.000 m² chỉ trong vài giây.

Theo thông tin, tầm bắn của hệ thống được báo cáo kéo dài từ hàng trăm mét đến vài km, cung cấp hỏa lực yểm trợ đáng tin cậy cho các đơn vị trên tiền tuyến.

Phó Tổng giám đốc Uralvagonzavod phụ trách Thiết bị chuyên dụng Dmitry Semizorov nói: “Chúng tôi không chỉ cung cấp hệ thống; chúng tôi nâng cấp chúng dựa trên yêu cầu và kinh nghiệm tác chiến.” Ông Semizorov nhấn mạnh các kỹ sư và nhà thiết kế liên tục cải tiến Solntsepek để nâng cao hiệu suất.

Trước khi bàn giao, lô thiết bị mới đã trải qua thử nghiệm hiện trường dưới nhiều điều kiện môi trường khác nhau nhằm xác minh độ tin cậy khi hoạt động. Một quan chức của Rostec xác nhận các hệ thống đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ, chiến thuật của Lực lượng Vũ trang Nga.

Lửa Mặt trời Solntsepyok có thể khai hỏa phủ 40.000 m² chỉ trong vài giây- Ảnh 2.

Một khẩu súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepyok được trưng bày tại triển lãm Armiya. Ảnh: Kirill Borisenko/Wikimedia Commons

Công ty cung cấp ít chi tiết về hệ phòng chống drone, nhưng các năng lực này có thể bao gồm cảm biến tầm ngắn, khóa mục tiêu tự động và các biện pháp đánh chặn nhằm vào các phương tiện bay không người lái nhỏ, bay thấp.

Ông Semizorov cho biết: “Mục tiêu chính của chúng tôi là nâng cao hiệu quả của hệ thống này trước các mối đe dọa hiện đại đang xuất hiện.”

Solntsepyok vốn được sử dụng ở tuyến đầu để tiêu diệt công trình đối phương. Trong những nhiệm vụ đặc biệt, hệ thống từng phá hủy trung tâm chỉ huy, binh sĩ đối phương và phương tiện bọc thép.

Ông Semizorov khẳng định: “Việc sử dụng trong chiến đấu là bước hiệu quả nhất để cải tiến liên tục.”

Theo NextGen Defense
Lập toàn kỳ tích "mát mặt" cho Trung Quốc, vì sao xe BYD vẫn không thể trở thành biểu tượng vĩ đại như Ford?
Tags

Trung Quốc

Rostec

Dmitry Semizorov

Semizorov

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại