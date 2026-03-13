Ngày 13/3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đào Thị Lan Phương (SN 1982) mức án 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, vợ chồng chị H. (SN 1989) kết hôn với nhau từ năm 2022 nhưng không thể sinh con nên có nhu cầu tìm người mang thai hộ.

Khoảng đầu năm 2024, gia đình chị H. được chị Huỳnh Thu Hằng (SN 1983) cho biết, đã tìm được người nhận làm dịch vụ mang thai hộ với chi phí 1,5 tỷ đồng và thanh toán theo tiến độ thực hiện. Chị H. đồng ý, nhờ chị Huỳnh Thu Hằng đứng ra liên hệ, trao đổi, giao dịch với người sẵn lòng mang thai hộ là bị cáo Đào Thị Lan Phương.

Thời điểm đó, Phương là lao động tự do, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của vợ chồng chị H.

Phương đồng ý làm dịch vụ mang thai hộ cho vợ chồng chị H. với chi phí 1,5 tỷ đồng, trong đó Phương nhận 1,2 tỷ đồng, 300 triệu đồng sẽ trả cho chị Hằng và một người khác làm công môi giới, giới thiệu.

Để tạo sự tin tưởng với người bị hại, Phương thực hiện một số thủ tục ban đầu theo quy trình mang thai hộ như: Tìm, đưa người hiến trứng và làm các thủ thuật chọc hút trứng; đưa chồng chị H. vào bệnh viện khám, xét nghiệm, lấy tinh trùng…

Khoảng đầu tháng 3/2024, Phương soạn hợp đồng dịch vụ thụ tinh IVF, lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm trên nhóm “Hiến trứng nhân đạo” và liên hệ được với người đồng ý tự nguyện hiến trứng.

Sau khi xem ảnh người hiến trứng, chị H. đồng ý rồi ký vào hợp đồng dịch vụ thụ tinh IVF mà bị cáo đã soạn sẵn. Phương hứa hẹn việc mang thai hộ cho vợ chồng chị H. và thời gian dự sinh vào cuối tháng 12/2024.

Bị cáo Đào Thị Lan Phương.

Theo hợp đồng đã ký, từ ngày 11/3 - 24/6/2024, bị Phương cáo liên tục đưa ra các thông tin gian dối để yêu cầu chị H. chuyển tiền để chi trả các khoản phí không có thật với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Sau đó, Phương không thực hiện như hứa hẹn mà chiếm đoạt số tiền trên dùng chi tiêu cá nhân. Để không bị phát hiện hành vi gian dối, thời gian đầu Phương dẫn chồng chị H. đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương làm các thủ tục khám để đăng ký làm theo phương pháp IVF (thụ tinh trong ống nghiệm).

Cụ thể, từ 14/3/2024 đến cuối tháng 3/2024, Phương đã 2 lần đưa chồng chị H. vào bệnh viện để làm các thủ tục khám, xét nghiệm máu, xét nghiệm tinh dịch đồ, làm dịch vụ trữ lạnh tinh trùng…

Bị cáo Phương còn vào mạng xã hội Facebook tìm kiếm các hình ảnh về kết quả phiếu khám, siêu âm định kỳ của người có thai, đơn thuốc, tải về gửi cho một đối tượng trên mạng xã hội (không xác định được lai lịch) nhờ chỉnh sửa thông tin rồi gửi cho chị H.

Đến cuối tháng 12/2024, thời điểm người mang thai hộ chuẩn bị sinh “em bé rồng con” như Phương hứa hẹn, người môi giới gọi điện cho Phương đề nghị bàn giao em bé nhưng bị cáo đưa ra nhiều lý do trì hoãn và không bàn giao được.

Ngày 28/12/2024, bị cáo thừa nhận mình không hề thực hiện dịch vụ mang thai hộ cho vợ chồng chị H., đồng thời chuyển trả 240 triệu đồng, còn lại 800 triệu đồng bị cáo xin khắc phục trả dần.

Vợ chồng chị H. sau đó đến công an tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phương. Bản thân bị cáo cũng đến cơ quan điều tra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Về trách nhiệm dân sự, vợ chồng chị H. yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt là 800 triệu đồng.