Lũ quét và sạt lở đất khiến ít nhất 26 người thiệt mạng ở Ấn Độ

VTV.vn - Mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất tại nhiều khu vực ở Ấn Độ, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và nhiều nơi tiếp tục đối mặt nguy cơ thiên tai.

Cơ quan quản lý thảm họa bang Assam của Ấn Độ cho biết 21 người đã thiệt mạng trong ngày 21/7 do lũ lụt nghiêm trọng, nâng tổng số người tử vong trong tuần lên 26.

Mực nước sông Brahmaputra, một trong những con sông lớn nhất thế giới, đã vượt mức nguy hiểm tại một số khu vực. Bang Assam thường xuyên chịu thiệt hại do nước sông dâng cao trong mùa mưa hằng năm.

Khu phức hợp mua sắm bị hư hại sau mưa lớn gần Lalpora, phía Tây Bắc Srinagar, khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, ngày 22/7/2026 (Ảnh: AP)

Cơ quan Khí tượng Ấn Độ dự báo mưa lớn và giông bão sẽ tiếp diễn tại nhiều bang. Chính quyền bang Himachal Pradesh, thuộc dãy Himalaya, cũng cảnh báo nguy cơ lũ quét và ngập lụt tại một số khu vực.