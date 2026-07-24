Lũ quét và sạt lở đất khiến ít nhất 26 người thiệt mạng ở Ấn Độ

Cơ quan quản lý thảm họa bang Assam của Ấn Độ cho biết 21 người đã thiệt mạng trong ngày 21/7 do lũ lụt nghiêm trọng, nâng tổng số người tử vong trong tuần lên 26.
Mực nước sông Brahmaputra, một trong những con sông lớn nhất thế giới, đã vượt mức nguy hiểm tại một số khu vực. Bang Assam thường xuyên chịu thiệt hại do nước sông dâng cao trong mùa mưa hằng năm.
Cơ quan Khí tượng Ấn Độ dự báo mưa lớn và giông bão sẽ tiếp diễn tại nhiều bang. Chính quyền bang Himachal Pradesh, thuộc dãy Himalaya, cũng cảnh báo nguy cơ lũ quét và ngập lụt tại một số khu vực.