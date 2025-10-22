Lớn rất nhanh nhưng nay chỉ còn vài trăm triệu tiền mặt, doanh nghiệp này vẫn muốn mua KDC Đại Nam của chồng bà Nguyễn Phương Hằng

Từ khuấy đảo thị trường...



Từng được xem là một trong những "tay chơi" năng động nhất phân khúc trung – cao cấp tại TP.HCM và vùng phụ cận, Tập đoàn Danh Khôi (HNX: NRC) hiện đang trải qua giai đoạn đầy biến động. Hàng loạt dự án chậm tiến độ, dòng tiền eo hẹp, cùng hiệu quả đầu tư thấp hơn kỳ vọng.

Thành lập năm 2006, Danh Khôi khởi đầu là một doanh nghiệp môi giới và phân phối bất động sản. Những năm gần đây, doanh nghiệp chuyển hướng mạnh sang đầu tư và phát triển dự án, đồng thời mở rộng hoạt động thông qua mua bán và sáp nhập (M&A).

Giai đoạn này, Danh Khôi ghi dấu bằng nhiều thương vụ hợp tác với các đối tác Nhật Bản như Tokyu Group, Anabuki Housing Service hay Sanei Architecture Planning, cũng như hợp tác với các doanh nghiệp trong nước.

Giai đoạn 2018–2021 được xem là thời kỳ "tăng tốc" của Danh Khôi, khi doanh nghiệp liên tục công bố loạt dự án quy mô tại TP.HCM, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Nẵng và Khánh Hoà.

Một số dự án do Danh Khôi đầu tư hoặc phát triển gồm: Dự án The Meraki Vũng Tàu; The Aston Luxury Residence (Nha Trang); The Royal Boutique Hotel & Condo Đà Nẵng; Aria Đà Nẵng Hotel & Resort; Takashi Ocean Suite Kỳ Co (Quy Nhơn),…

... đến loạt dự án đình trệ và "thương vụ Đại Nam" bất thành

Dù nhanh chóng mở rộng danh mục phát triển dự án, nhưng thực tế triển khai của Danh Khôi lại cho thấy bức tranh không mấy sáng sủa. Nhiều dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý hoặc thi công cầm chừng do thiếu dòng tiền và thị trường trầm lắng.

Một số dự án trọng điểm như Aria Đà Nẵng hiện chỉ là khối nhà dở dang, trơ khung bê tông; còn The Aston Nha Trang được phản ánh chậm tiến độ so với cam kết ban đầu, thậm chí trước đó doanh nghiệp còn bán căn hộ khi chưa đủ điều kiện.

Trong khi các dự án gặp vướng mắc, năm 2024 Danh Khôi lại gây chú ý khi lên kế hoạch dùng 195 tỷ đồng mua lại một phần dự án Khu dân cư Đại Nam (Bình Phước) từ Công ty TNHH MTV Tân Khai – thành viên của CTCP Đại Nam do ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng "Lò Vôi") làm Chủ tịch.

Nguồn vốn để thực hiện thương vụ được Danh Khôi dự kiến huy động từ cổ đông hiện hữu thông qua phát hành 100 triệu cổ phiếu, với giá 10.000 đồng/cp. Tuy nhiên, kế hoạch này không thành hiện thực do thị giá cổ phiếu NRC trên thị trường còn chưa bằng một nửa mức giá chào bán.

Thua lỗ kỷ lục, bị nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục và kế hoạch "chuyển hướng sinh tồn"

Về tình hình kinh doanh, trong giai đoạn 2018-2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu trồi sụt khi đạt 177 tỷ đồng (2018) lên 533 tỷ (2019) rồi giảm còn 207 tỷ (2020); lợi nhuận sau thuế dao động ở mức 60–90 tỷ đồng mỗi năm.

Năm 2021 được coi là thời kỳ đỉnh cao của doanh nghiệp khi lợi nhuận tăng vọt lên gần 200 tỷ đồng, doanh thu tăng gấp đôi lên 444 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp bắt đầu xấu đi từ năm 2022, khi doanh nghiệp báo lỗ gần 73 tỷ đồng, sang năm 2023 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu vỏn vẹn hơn 4 tỷ đồng và báo lãi gần 12 tỷ đồng.

Đến năm 2024, Tập đoàn Danh Khôi chỉ ghi nhận doanh thu thuần hơn 5 tỷ đồng, trong khi lỗ sau thuế lên tới 63 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp niêm yết.

Sang 6 tháng đầu năm 2025, tình hình có phần sáng hơn khi công ty ghi nhận doanh thu khoảng 11 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 5 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 10 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, con số này vẫn rất khiêm tốn so với vốn điều lệ gần 926 tỷ đồng và quy mô tài sản hơn 1.895 tỷ đồng (tại ngày 30/6/2025).

Đáng chú ý, lượng tiền mặt của công ty tại thời điểm cuối tháng 6/2025 còn chưa đầy 400 triệu đồng, trong khi khoản phải thu ngắn hạn chiếm tới hơn 440 tỷ đồng. Cùng với đó, lượng hàng tồn kho của doanh nghiệp ở mức đáy khi ghi nhận chưa đến 10 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí môi giới, marketing cho các dự án như Welltone Luxury Residence (The Aston) và The Meraki.

Tại báo soát xét bán niên 2025, kiểm toán viên đã nhấn mạnh nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục khi doanh nghiệp vi phạm cam kết thanh toán trái phiếu, chậm trả nợ thuế và nợ nhà cung cấp. Danh Khôi cho biết đang đàm phán tái cấu trúc nợ, thu hồi công nợ hợp tác kinh doanh và mở rộng sang lĩnh vực mới nhằm cải thiện dòng tiền.

Trước thực tế doanh thu bất động sản sụt giảm, Danh Khôi đã công bố chiến lược mở rộng sang các lĩnh vực mới như nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm và vật tư y tế, song song với việc tái cấu trúc các công ty con. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC vào tháng 6 năm nay.

Để bổ sung nguồn lực tài chính, NRC lên kế hoạch phát hành tối đa 92,6 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ lên gần 1.852 tỷ đồng. Trong đó, 338 tỷ đồng dự kiến mua cổ phần tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Chăm sóc sức khỏe Xuất sắc Việt Nam; 300 tỷ đồng đầu tư vào một dự án bất động sản tại Nha Trang; 270 tỷ đồng dùng trả nợ và lãi vay; công ty chỉ để lại 15 tỷ đồng cho vốn lưu động.

Tuy nhiên, tính khả thi của kế hoạch này tiếp tục bị đặt dấu hỏi khi trên thị trường, cổ phiếu NRC chỉ đang giao dịch quanh mức 6.000 đồng/cp, thấp hơn nhiều so với giá muốn phát hành.