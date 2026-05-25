Lời khuyên khi mua thịt lợn

Nhiều người có thói quen chọn thịt lợn dựa vào màu sắc hoặc phần nạc nhiều mà quên mất có những dấu hiệu nhỏ lại quyết định độ tươi ngon của miếng thịt. Chỉ cần chú ý kỹ hơn một chút khi mua, bạn sẽ dễ chọn được thịt ngon, an toàn và phù hợp cho bữa cơm gia đình.

1. Không nên chỉ chọn thịt đỏ tươi bất thường

Nhiều người nghĩ thịt càng đỏ càng tươi nhưng thực tế không hẳn như vậy. Thịt lợn ngon thường có màu hồng nhạt hoặc đỏ nhạt tự nhiên, bề mặt hơi khô ráo chứ không bóng nhớt. Nếu miếng thịt đỏ sẫm bất thường, quá bóng hoặc có màu nhợt nhạt thiếu tự nhiên thì nên cân nhắc kỹ vì có thể thịt đã để lâu hoặc bảo quản không đúng cách.

2. Quan sát phần mỡ và da

Thịt lợn tươi thường có lớp mỡ màu trắng ngà, không bị vàng đậm hay chảy nước. Phần da săn chắc, đàn hồi nhẹ khi ấn vào. Nếu thấy mỡ mềm nhũn, da có mùi lạ hoặc xuất hiện các đốm bất thường thì không nên chọn vì đây có thể là dấu hiệu thịt đã xuống chất lượng.

3. Dùng tay ấn nhẹ để kiểm tra độ đàn hồi

Một mẹo nhỏ được nhiều người đi chợ lâu năm áp dụng là dùng tay ấn nhẹ vào miếng thịt. Nếu thịt tươi, bề mặt sẽ đàn hồi nhanh và không để lại vết lõm quá lâu. Ngược lại, nếu thịt mềm nhão, chảy nước hoặc bị lõm sâu khi ấn thì có thể thịt đã để lâu hoặc bảo quản lạnh nhiều lần.

4. Chú ý mùi của thịt

Thịt lợn mới thường chỉ có mùi nhẹ đặc trưng. Nếu đứng gần đã thấy mùi hôi, tanh gắt hoặc mùi lạ khó chịu thì không nên mua dù hình thức bên ngoài vẫn còn đẹp. Đây là dấu hiệu khá quan trọng nhưng nhiều người lại thường bỏ qua khi mua nhanh ngoài chợ hoặc siêu thị đông người.

5. Chọn thịt phù hợp với món ăn

Không phải phần thịt nào cũng hợp để chế biến mọi món. Ví dụ:

- Thịt ba chỉ hợp rang cháy cạnh, kho

- Thịt vai hợp làm chả hoặc xào

- Sườn non hợp nấu canh, nướng

- Thăn lợn mềm, hợp món luộc hoặc áp chảo

Việc chọn đúng phần thịt cũng giúp món ăn ngon và đỡ bị khô hơn khi nấu.

Nên mua thịt vào thời điểm nào?

Nhiều người thường ưu tiên đi chợ vào buổi sáng vì đây là thời điểm thịt mới, ít phải bảo quản lâu. Nếu mua ở siêu thị, nên chú ý thời gian đóng gói và ưu tiên sản phẩm còn hạn sử dụng xa hơn. Ngoài ra, sau khi mua về cũng nên bảo quản đúng cách. Nếu chưa dùng ngay, nên chia nhỏ từng phần trước khi cấp đông để thịt giữ chất lượng tốt hơn và thuận tiện khi chế biến.

Điều quan trọng nhất vẫn là chọn nơi mua uy tín

Dù áp dụng nhiều mẹo quan sát đến đâu, việc chọn nơi bán uy tín vẫn rất quan trọng. Những cửa hàng sạch sẽ, bảo quản thịt đúng cách và có nguồn gốc rõ ràng thường giúp người mua yên tâm hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày.