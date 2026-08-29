Lời khuyên khi giặt chăn, ga trong máy giặt

Giặt chăn, ga tại nhà khá tiện lợi, nhưng để đồ sạch sẽ, thơm tho mà không ảnh hưởng đến máy, gia đình cần lưu ý một số vấn đề sau.

Chăn, ga là những món đồ quen thuộc với mọi gia đình, ngày nào cũng được sử dụng nhưng lại không phải lúc nào cũng dễ dàng làm sạch. Khác với quần áo mỏng nhẹ, một chiếc chăn hay bộ ga giường thường có kích thước lớn, chất liệu dày và đặc biệt “ngậm” rất nhiều nước trong quá trình giặt. Bởi vậy, chỉ cần sơ ý một chút, việc giặt giũ tưởng chừng đơn giản cũng có thể trở nên khá vất vả: chăn giặt mãi không sạch, máy rung lắc mạnh hoặc đồ lâu khô, dễ ám mùi. Máy giặt ngày nay đã tiện lợi hơn rất nhiều, thậm chí nhiều mẫu máy còn có riêng chế độ dành cho chăn, ga. Tuy nhiên, để những món đồ cồng kềnh này được làm sạch nhẹ nhàng mà không khiến máy phải “gồng mình”, gia đình vẫn nên lưu ý một vài điều nhỏ dưới đây.

1. Đừng vội cho chăn vào máy mà quên kiểm tra tải trọng

Một chiếc chăn lúc còn khô nhìn có vẻ khá nhẹ nhàng, nhưng khi thấm đẫm nước, trọng lượng có thể tăng lên đáng kể. Đây cũng là lý do nhiều người bất ngờ khi thấy chiếc máy giặt vốn hoạt động êm ái hằng ngày bỗng rung lắc, kêu lớn khi giặt chăn. Trước khi bắt đầu, gia đình nên xem lại tải trọng của máy và cân nhắc kích thước, độ dày của chiếc chăn. Những loại chăn mỏng, kích thước vừa phải thường dễ xử lý hơn, trong khi chăn mùa đông dày, chăn cỡ lớn hoặc chăn có nhiều lớp có thể vượt quá khả năng của máy. Nếu cảm thấy chiếc chăn đã quá “khổ” so với lồng giặt, mang đến tiệm giặt chuyên dụng sẽ là lựa chọn nhẹ nhàng và an toàn hơn cho cả đồ dùng lẫn thiết bị.

2. Chăn cần được “thở” trong lồng giặt

Một lỗi khá phổ biến là cố nhét chăn vào lồng giặt cho bằng được, miễn sao đóng được cửa máy. Tuy nhiên, việc lồng giặt chật kín lại không hề giúp chăn sạch hơn. Khi không có đủ không gian, chăn khó được đảo đều, nước và chất giặt tẩy cũng khó len vào từng lớp vải. Chưa kể, khi thấm nước, chiếc chăn sẽ trở nên nặng hơn và dễ cuộn thành một khối lớn. Điều này có thể khiến máy mất cân bằng trong lúc vắt, vừa tạo tiếng ồn vừa khiến thiết bị phải hoạt động vất vả hơn. Vì thế, đừng cố “nhồi nhét” chỉ để tranh thủ giặt thêm một món đồ. Một chiếc chăn có đủ không gian để chuyển động sẽ được làm sạch hiệu quả hơn nhiều.

3. Nếu máy có chế độ giặt chăn, hãy tận dụng

Những chiếc máy giặt hiện đại thường được trang bị khá nhiều chương trình tiện lợi, trong đó có chế độ dành riêng cho chăn, ga hoặc các món đồ có kích thước lớn. Nếu gia đình đang sở hữu tính năng này, hãy tận dụng thay vì mặc định chọn chế độ giặt thông thường. Chương trình chuyên dụng thường được thiết kế để phù hợp hơn với đặc điểm cồng kềnh của chăn, giúp quá trình giặt và vắt diễn ra hợp lý. Trong trường hợp máy không có chế độ Bedding, gia đình nên xem kỹ hướng dẫn sử dụng để chọn chương trình tương ứng với chất liệu của từng chiếc chăn. Đừng quên rằng mỗi loại chăn lại có một “tính cách” khác nhau, vì vậy cách chăm sóc cũng không nên hoàn toàn giống nhau.

4. Nhìn qua nhãn giặt trước khi bỏ vào máy

Đây là thao tác nhỏ nhưng rất đáng để duy trì. Trước khi cho chăn, ga vào máy, hãy dành vài giây đọc phần hướng dẫn trên nhãn sản phẩm. Những thông tin về nhiệt độ nước, chế độ giặt, tốc độ vắt hay khả năng giặt máy sẽ giúp gia đình tránh được những sự cố không đáng có. Đặc biệt, với những chiếc chăn có chất liệu đặc biệt hoặc thiết kế nhiều lớp, việc giặt sai cách có thể khiến sản phẩm bị co rút, biến dạng hoặc mất đi độ mềm mại ban đầu. Một chút cẩn thận trước khi giặt sẽ giúp món đồ thân thuộc này giữ được vẻ sạch sẽ, mềm mại và bền đẹp lâu hơn.

5. Chăn, ga lớn nên được ưu tiên giặt riêng

Với những chiếc chăn có kích thước lớn, giặt riêng thường là lựa chọn hợp lý hơn. Khi không phải “chia chỗ” với quá nhiều quần áo khác, chăn có thêm không gian để đảo đều trong lồng, nhờ đó nước và chất giặt tẩy dễ tiếp cận bề mặt vải hơn. Việc giặt riêng cũng giúp gia đình dễ dàng lựa chọn chương trình phù hợp với món đồ, đồng thời hạn chế tình trạng quần áo nhỏ bị cuốn vào chăn. Với những bộ ga mỏng, nhẹ, có thể cân nhắc giặt cùng một số món đồ tương đồng nếu máy cho phép, nhưng vẫn nên tránh tình trạng lồng giặt quá đầy.

6. Đừng nghĩ cho thật nhiều nước giặt thì chăn sẽ sạch hơn

Vì chăn, ga có diện tích lớn nên không ít người có thói quen cho nhiều nước giặt hơn bình thường với mong muốn đồ được thơm tho, sạch sẽ. Thế nhưng, nhiều chưa chắc đã tốt. Lượng chất giặt tẩy quá nhiều có thể tạo ra nhiều bọt và khó được xả sạch hoàn toàn, nhất là với những chiếc chăn dày có khả năng giữ nước và chất giặt tẩy ở bên trong. Gia đình chỉ cần sử dụng lượng nước giặt phù hợp theo hướng dẫn của sản phẩm và mức độ bẩn thực tế. Nếu cảm thấy chăn cần được làm sạch kỹ hơn, có thể ưu tiên một chu trình xả phù hợp thay vì liên tục tăng lượng nước giặt. Mục tiêu cuối cùng vẫn là một chiếc chăn sạch sẽ, mềm mại và không còn cảm giác nhờn hay tồn dư chất giặt tẩy.

7. Giặt xong đừng để chăn nằm mãi trong máy

Chăn, ga sau khi giặt xong thường chứa rất nhiều nước, vì vậy việc lấy ra phơi sớm là điều khá quan trọng. Nếu để đồ ẩm nằm lâu trong lồng giặt, chăn có thể bắt đầu xuất hiện mùi ẩm khó chịu, đặc biệt vào những ngày thời tiết nồm hoặc thiếu nắng. Khi phơi, nên chọn nơi thoáng gió, có ánh sáng phù hợp và cố gắng trải hoặc treo sao cho không khí có thể lưu thông qua các mặt của chăn. Với những món đồ dày, đừng vội gấp lại khi bên trong vẫn còn hơi ẩm. Chăn được làm khô hoàn toàn sẽ giữ được cảm giác sạch sẽ, dễ chịu và thơm tho lâu hơn.