Bàn thờ có ngăn kéo mang đến nhiều tiện lợi nhưng cần chú ý một số điều quan trọng để đảm bảo sự trang nghiêm cho không gian thờ cúng.

Trong những ngôi nhà có diện tích khiêm tốn, đặc biệt là căn hộ chung cư, bàn thờ treo tường thường được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn. Thiết kế này không chiếm diện tích sàn, giúp tiết kiệm không gian nhưng vẫn đảm bảo có một khu vực thờ cúng riêng trong nhà. Đáng chú ý, những mẫu bàn thờ treo tường tích hợp thêm ngăn kéo ngày càng được ưa chuộng nhờ khả năng tăng không gian lưu trữ, giúp gia đình cất giữ nhang, nến, khăn lau và các vật dụng thờ cúng một cách gọn gàng. Tuy nhiên, do đặc thù được lắp đặt trên cao và phải chịu tải trọng nhất định, loại bàn thờ này cũng có một số điểm cần lưu ý trong quá trình lựa chọn, lắp đặt và sử dụng.

1. Chú ý khả năng chịu lực của bàn thờ và vị trí lắp đặt

Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu khi sử dụng bàn thờ treo tường có ngăn kéo. So với những mẫu bàn thờ treo thông thường, thiết kế tích hợp ngăn kéo có thể nặng hơn do bổ sung thêm phần gỗ, ray trượt và các phụ kiện. Khi đặt thêm bát hương, lọ hoa, mâm bồng, chén nước và lễ vật, tổng trọng lượng mà bàn thờ phải chịu sẽ tăng lên đáng kể. Vì vậy, gia đình nên ưu tiên những mẫu bàn thờ được làm từ chất liệu chắc chắn, có kết cấu chịu lực tốt. Phần giá đỡ, bản mã và hệ thống vít cố định vào tường cần được tính toán cẩn thận. Đặc biệt, không nên tự ý lắp bàn thờ lên những bức tường thạch cao hoặc tường có kết cấu yếu khi chưa kiểm tra khả năng chịu tải. Nếu không chắc chắn về kết cấu, gia đình nên nhờ thợ có chuyên môn khảo sát và lựa chọn phương án gia cố phù hợp.

Ngoài ra, cần chọn vị trí lắp đặt ổn định, tránh khu vực thường xuyên rung lắc hoặc có nguy cơ bị va chạm trong sinh hoạt. Sau khi lắp đặt, gia đình nên kiểm tra độ chắc chắn của bàn thờ định kỳ, chú ý các vị trí liên kết với tường để kịp thời phát hiện dấu hiệu lỏng vít, cong võng hoặc xuống cấp.

2. Không để quá nhiều đồ vật trong ngăn kéo

Ưu điểm lớn của bàn thờ có ngăn kéo là tạo thêm không gian lưu trữ mà không cần bố trí tủ phụ bên dưới. Gia đình có thể tận dụng khu vực này để cất nhang, nến chưa sử dụng, bật lửa, khăn lau bàn thờ, đế lót hoặc một số vật dụng phục vụ việc thờ cúng. Tuy nhiên, ngăn kéo thường có kích thước tương đối nhỏ nên không phù hợp để chứa quá nhiều đồ. Gia chủ nên sắp xếp vật dụng theo từng nhóm, chỉ giữ lại những món thực sự cần thiết và thường xuyên sử dụng. Không nên nhồi nhét đồ vật khiến ngăn kéo bị quá tải, khó đóng mở hoặc làm ảnh hưởng đến kết cấu bàn thờ.

Đặc biệt, không nên cất những vật dụng dễ cháy, hóa chất, đồ có mùi mạnh hoặc những món đồ không liên quan đến việc thờ cúng trong khu vực này. Nhang, nến cần được bảo quản ở trạng thái chưa sử dụng, tránh xa nguồn nhiệt và tàn hương đang cháy.

3. Chọn bàn thờ có kích thước ngăn kéo hợp lý

Không phải mẫu bàn thờ có ngăn kéo càng lớn thì càng tiện lợi. Gia đình cần cân nhắc diện tích thực tế của khu vực thờ cúng, kích thước bàn thờ và nhu cầu lưu trữ để chọn thiết kế phù hợp. Với những căn hộ nhỏ, bàn thờ treo tường thường có kích thước vừa phải. Ngăn kéo nên được thiết kế gọn gàng, không chiếm quá nhiều diện tích mặt bàn thờ hoặc làm phần kết cấu phía dưới trở nên cồng kềnh. Bên cạnh đó, cần tính toán khoảng trống để có thể kéo ngăn ra hoàn toàn, lấy và cất đồ thuận tiện mà không bị vướng tường, vách ngăn hay đồ nội thất xung quanh. Gia đình cũng nên kiểm tra ray trượt, tay nắm và các chi tiết hoàn thiện trước khi mua. Những mẫu có ray trượt chắc chắn, đóng mở nhẹ nhàng sẽ thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng lâu dài.

4. Không đặt đồ thờ quá nặng lên mặt bàn

Bàn thờ treo tường thường có diện tích nhỏ hơn bàn thờ đứng, vì vậy gia chủ cần chú ý đến số lượng và trọng lượng của các vật phẩm đặt phía trên. Không nên cố gắng bày biện quá nhiều đồ thờ, đặc biệt là những món có kích thước lớn, nặng hoặc chiếm nhiều diện tích. Gia đình nên căn cứ vào nhu cầu và phong tục thờ cúng để sắp xếp bát hương, lọ hoa, mâm bồng, chén nước cùng những vật phẩm cần thiết. Cách bố trí gọn gàng, cân đối không chỉ giúp bàn thờ đẹp mắt mà còn hạn chế tình trạng quá tải.

Một lưu ý khác là không nên đặt những món đồ quá sát mép bàn thờ, bởi chúng có thể bị va chạm hoặc rơi xuống trong quá trình sử dụng. Khi lau dọn, thay hoa quả hay bày biện lễ vật, gia chủ cũng nên thao tác nhẹ nhàng, tránh tì hoặc dồn lực lên một vị trí của bàn thờ.

5. Thường xuyên vệ sinh và kiểm tra ngăn kéo

Bàn thờ là khu vực cần được giữ gìn sạch sẽ, vì vậy gia đình nên vệ sinh cả mặt bàn, phần bên dưới và bên trong ngăn kéo định kỳ. Không nên chỉ lau dọn những khu vực dễ nhìn thấy mà bỏ quên các góc khuất, ray trượt hoặc hộc chứa đồ.

Khi vệ sinh, nên sử dụng khăn mềm, khô hoặc hơi ẩm, tránh đổ trực tiếp nước lên bề mặt gỗ. Với ngăn kéo, cần lấy đồ ra ngoài để lau sạch bụi bẩn, đồng thời kiểm tra xem có dấu hiệu ẩm mốc, mối mọt hoặc ray trượt bị kẹt hay không. Nếu phát hiện ngăn kéo đóng mở khó khăn, gia đình nên kiểm tra và sửa chữa sớm thay vì cố dùng lực kéo mạnh.