Lời khuyên đến tất cả các gia đình thường hâm lại đồ thừa để ăn

Tiếc đồ ăn, nhiều gia đình có thói quen cất phần thức ăn còn thừa vào tủ lạnh rồi hâm nóng lại cho bữa sau. Tuy nhiên, không phải món nào cũng phù hợp để bảo quản qua đêm, đặc biệt khi cách làm nguội, cất giữ hoặc hâm nóng không đúng.

Trong nhiều gia đình, việc giữ lại thức ăn thừa là chuyện quen thuộc. Nửa nồi canh còn thừa, vài miếng cá, đĩa rau chưa ăn hết hay vài quả trứng luộc thường được cất vào tủ lạnh để dùng cho bữa tiếp theo. Thói quen này giúp hạn chế lãng phí thực phẩm. Tuy nhiên, “đã cho vào tủ lạnh và hâm nóng lại” không đồng nghĩa với việc mọi loại thức ăn thừa đều an toàn.

Mức độ rủi ro phụ thuộc vào loại thực phẩm, thời gian để ở nhiệt độ phòng, cách bảo quản và việc hâm nóng. Đặc biệt, có một số nhóm thực phẩm cần được chú ý hơn.

Rau lá xanh như rau bina, cải xanh, cải thìa, rau muống... thường được chế biến với số lượng vừa đủ cho một bữa. Tuy nhiên, khi nấu quá nhiều và để lại đến hôm sau, chất lượng của món ăn sẽ giảm đáng kể.

Một trong những vấn đề thường được nhắc đến với rau là nitrat. Đây là hợp chất tự nhiên có trong nhiều loại rau. Trong một số điều kiện bảo quản, vi khuẩn có thể chuyển nitrat thành nitrit.

Điều này không có nghĩa cứ rau để qua đêm là trở thành thực phẩm nguy hiểm. Nguy cơ còn phụ thuộc vào loại rau, điều kiện bảo quản và thời gian lưu trữ. Tuy nhiên, rau đã nấu chín nên được làm nguội và bảo quản lạnh càng sớm càng tốt thay vì để lâu ở nhiệt độ phòng.

Đặc biệt, nếu rau đã có dấu hiệu đổi màu, nhớt, chua hoặc có mùi bất thường, không nên cố hâm nóng để ăn tiếp. Với những loại rau lá xanh, cách đơn giản nhất vẫn là nấu vừa đủ cho một bữa, vừa đảm bảo chất lượng vừa hạn chế phải bảo quản lại.

2. Hải sản: Càng tươi càng cần chú ý cách bảo quản

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Tôm, cua, cá, nghêu, sò và các loại hải sản thường được nhiều gia đình chế biến với số lượng lớn. Vì có giá thành cao, phần còn lại thường được giữ lại để ăn vào hôm sau.

Tuy nhiên, hải sản là nhóm thực phẩm dễ hư hỏng nếu không được bảo quản đúng cách. Thực phẩm có thể chứa các loại vi khuẩn gây bệnh và một số loại hải sản còn có nguy cơ liên quan đến độc tố sinh học.

Việc cho hải sản vào tủ lạnh giúp làm chậm quá trình phát triển của vi khuẩn nhưng không biến thực phẩm thành “bất tử”. Nếu món ăn đã bị để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài trước khi cho vào tủ lạnh, việc hâm nóng sau đó cũng không phải lúc nào có thể khắc phục được mọi nguy cơ.

Do đó, nếu còn hải sản sau bữa ăn, nên nhanh chóng chia thành phần nhỏ, đựng trong hộp kín và bảo quản lạnh. Khi ăn lại, chỉ lấy lượng vừa đủ và hâm nóng kỹ. Nếu hải sản đã xuất hiện mùi lạ, nhớt hoặc thay đổi rõ rệt về màu sắc, tốt nhất không nên tiếc mà tiếp tục sử dụng.

3. Trứng lòng đào, trứng chưa chín kỹ: Không nên chủ quan

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Trứng là thực phẩm quen thuộc và có thể bảo quản sau khi nấu nếu được xử lý đúng cách. Tuy nhiên, cần phân biệt trứng đã chín hoàn toàn với trứng lòng đào hoặc còn sống. Với trứng chưa được nấu chín hoàn toàn, phần lòng đỏ và lòng trắng có thể chưa đạt mức nhiệt đủ để tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh, trong đó có Salmonella.

Vì vậy, nếu không chắc chắn về điều kiện bảo quản, việc để dành trứng lòng đào sang ngày hôm sau không phải lựa chọn tốt. Trong khi đó, trứng đã được nấu chín hoàn toàn có thể được bảo quản lạnh và sử dụng sau đó nếu được xử lý đúng cách. Trứng nên được giữ lạnh, tránh để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài và không sử dụng nếu vỏ bị nứt hoặc có dấu hiệu bất thường.

Với trứng lòng đào, cách an toàn và đơn giản nhất là chế biến lượng vừa đủ và dùng trong bữa ăn.

4. Canh, súp và món hầm: Đừng để nguyên cả nồi rồi hâm đi hâm lại

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Một thói quen khá phổ biến là nấu một nồi canh hoặc súp lớn rồi để nguyên trong nồi, hôm sau tiếp tục đun nóng. Nếu lượng thức ăn còn nhiều, quá trình này có thể được lặp lại trong vài ngày. Điều đáng lưu ý ở đây không phải đơn giản là “nồi kim loại gây độc” hay “đun đi đun lại chắc chắn sinh ra chất độc”, mà là cách bảo quản và số lần thực phẩm trải qua quá trình làm nóng – làm nguội.

Một nồi canh lớn để nguội chậm có thể giữ thực phẩm trong vùng nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển trong thời gian lâu hơn. Việc liên tục lấy cả nồi ra ngoài, đun nóng rồi lại để nguội cũng làm tăng nguy cơ này. Cách bảo quản hợp lý hơn là chia canh, súp hoặc món hầm thành những phần nhỏ ngay sau khi chế biến và cho vào các hộp sạch, kín. Khi ăn, chỉ lấy phần cần dùng và hâm nóng lại. Như vậy, phần còn lại vẫn được giữ lạnh ổn định thay vì phải trải qua nhiều lần thay đổi nhiệt độ.

Một số nguyên tắc cơ bản để bảo quản thực phẩm:

- Thức ăn đã nấu chín nên được làm lạnh và đưa vào tủ lạnh trong thời gian sớm, thay vì để hàng giờ ở nhiệt độ phòng. - Chia thức ăn thành các hộp nhỏ, nông để thực phẩm nguội nhanh hơn. - Giữ riêng thực phẩm sống và thực phẩm đã nấu chín. - Đựng thức ăn trong hộp sạch, kín. - Khi ăn lại, chỉ lấy phần vừa đủ và hâm nóng kỹ. - Không nên liên tục hâm nóng rồi lại làm nguội toàn bộ phần thức ăn còn lại. - Nếu thực phẩm có mùi, màu, kết cấu bất thường hoặc khiến bạn nghi ngờ về độ an toàn, nên bỏ thay vì cố tận dụng.

Đặc biệt, đừng dùng mùi hoặc hình thức làm tiêu chí duy nhất để đánh giá thực phẩm còn an toàn hay không. Một số loại vi khuẩn gây bệnh có thể hiện diện mà không làm thức ăn thay đổi rõ rệt về mùi vị.

Giữ lại thức ăn thừa không phải là thói quen xấu. Ngược lại, bảo quản và sử dụng lại thực phẩm đúng cách còn giúp các gia đình giảm lãng phí. Điều cần thay đổi là tâm lý “đã để tủ lạnh thì chắc chắn ăn được” hoặc “chỉ cần đun thật nóng là mọi nguy cơ đều biến mất”. Với những món dễ hư hỏng như hải sản, trứng chưa chín kỹ hay rau đã nấu, càng nên thận trọng. Một vài phần thức ăn thừa có thể tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ, nhưng nếu bảo quản sai cách và gây ngộ độc thực phẩm, chi phí và rủi ro sức khỏe có thể lớn hơn nhiều.

Theo Aboluowang